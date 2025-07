Esporte Palmeiras perde por 2 a 1 para o Chelsea e dá adeus ao Mundial de Clubes da Fifa

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

Com gols de Cole Palmer e Weverton contra, o time britânico segue na competição. (Foto: Fifa/Divulgação)

O Palmeiras perdeu para o Chelsea por 2 a 1 pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, nesta sexta-feira (4), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e deu adeus à competição.

Com gols de Cole Palmer e Weverton contra, os Blues seguem na competição e vão encarar nas semifinais o Fluminense – que bateu o Al-Hilal por 2 a 1 – na terça-feira (8), às 16h (horário de Brasília).

Diante de 65.782 torcedores, o Chelsea se impôs desde os primeiros minutos da partida e encontrou brechas com facilidade na defesa do Palmeiras, dominando as ações em campo. Aos 15 minutos, Cole Palmer aproveitou um espaço pelo meio, encarou a marcação de Micael e Giay na entrada da área e bateu cruzado, no canto de Weverton, para abrir o placar.

Os ingleses seguiram em cima e ameaçaram com finalizações de Cucurella, Enzo Fernández e Pedro Neto. Só nos instantes finais do primeiro tempo o Palmeiras conseguiu respirar. Vanderlan teve a melhor chance do time, subindo bem de cabeça após cruzamento, mas a bola saiu fraca, e Robert Sanchez defendeu com tranquilidade.

O Palmeiras voltou do intervalo com postura agressiva. Logo aos 2 minutos, Allan disparou pela direita e sofreu falta de Cucurella. Na cobrança ensaiada, ele tocou rasteiro para Estêvão, que tentou girar na área, mas se atrapalhou e perdeu a chance.

Na jogada seguinte, os dois se reencontraram. Allan cruzou da direita, Estêvão dominou, limpou Colwill e finalizou com categoria. A bola bateu na trave e entrou: um golaço do camisa 41, que celebrou com os companheiros e inflamou a torcida.

O Chelsea respondeu com Madueke, mas Giay travou o chute. Emi Martínez recuperou no meio, puxou contra-ataque com opções abertas dos dois lados, mas hesitou e perdeu a bola.

Vitor Roque quase criou o segundo gol. Brigou na esquerda, tocou para Allan, que chutou com perigo à direita do gol. João Pedro também tentou duas vezes: uma finalização ruim e um cruzamento sem conclusão.

Aos 25 minutos, Mauricio cruzou da esquerda, Vitor Roque se antecipou, mas a zaga afastou. Na sequência, João Pedro serviu Cucurella, que chegou batendo para fora.

O Palmeiras seguiu buscando a virada. Aos 35, Paulinho recebeu na esquerda, avançou e cruzou para Flaco López. O atacante se esticou, mas a defesa inglesa conseguiu afastar antes da finalização.

No lance seguinte, Madueke tentou responder em velocidade pela esquerda. Giay desarmou com um carrinho preciso dentro da área, e o atacante saiu com bola e tudo pela linha de fundo.

Aos 37, o Chelsea retomou a vantagem em jogada bem trabalhada. Gusto apareceu pela direita, tocou para Palmer, que tabelou com Enzo Fernández. O camisa 8 devolveu de primeira, e Gusto finalizou cruzado. A bola desviou na chuteira de Giay, encobriu Weverton e morreu no fundo do gol. A Fifa registrou o lance como gol contra do goleiro palmeirense.

Após o erro, o Verdão não conseguiu se recuperar. Madueke ainda quase ampliou a vantagem dos britânicos.

