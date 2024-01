Acontece Pampa Debates promove jantar especial para celebrar amigos e convidados em Atlântida

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

Estiveram presentes o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, o anfitrião Dody Sirena, o vice-presidente do grupo de comunicação, Paulo Sérgio Pinto, e Dudu Lemmertz, coordenador da janta. Foto: O Sul Estiveram presentes o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, o anfitrião Dody Sirena, o vice-presidente do grupo de comunicação, Paulo Sérgio Pinto, e Dudu Lemmertz, coordenador da janta. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

A noite desta quinta-feira (25) foi abrilhantada pelo jantar especial do programa Pampa Debates e do QG Beach, em Atlântida, Xangri-lá. A festa teve a presença do presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret e do vice-presidente do grupo de comunicação, Paulo Sérgio Pinto, que é, também, o apresentador do Pampa Debates, da TV Pampa.

Para o presidente da Rede Pampa, o evento tem o fim de reunir bons amigos, para que, juntos, possam projetar os próximos momentos do grupo de comunicação. “O Pampa Debates é um dos programas mais influentes no âmbito empresarial e político do Rio Grande do Sul. Ele faz justamente isso, congrega essas grandes lideranças das mais diversas áreas, e hoje comemoramos esta união”, afirmou Gadret.

A confraternização reuniu os convidados do programa de debates mais querido do estado e os frequentadores do QG Beach, nome dado ao ponto de encontro dos amigos, que se reúnem frequentemente em Atlântida para confraternizar e discutir temas atuais. O local, onde também foi realizado o evento, é a casa do sócio-fundador da DC Set Group, Dody Sirena, um dos anfitriões da noite, junto de Paulo Sérgio e de Dudu Lemmertz, coordenador do jantar.

Paulo Sérgio conta que, além de estar à frente do Pampa Debates, é, também, um dos criadores do QG. “O Pampa debates é hoje, no Rio Grande do Sul, o programa que tem a maior participação de intelectuais, empresários, políticos em que se estabelece um processo de debate. E o programa se consagrou por isso”, comentou.

Dody explica que o conceito do QG Beach foi criado para que todos se sintam parte de um clube. “É um privilégio estarmos aqui com tantos amigos queridos, tudo isso porque o nosso Pampa Debates, na pessoa do Paulo Sérgio, tem esse poder de mobilização, de envolver através do seu lado tão amigo”, contou.

Sobre o Pampa Debates

Veiculado de segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, na TV Pampa e no YouTube, o programa, sob o comando do apresentador Paulo Sérgio Pinto, recebe políticos, empresários e formadores de opinião de grande credibilidade para debater os principais assuntos atuais do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo.

