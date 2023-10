Jogos Pan-Americanos Pan 2023: Brasil é ouro no revezamento 4x100m livre misto na natação

Brasil soma cinco medalhas no segundo dia de disputas da modalidade nos Jogos Pan-Americanos. (Foto: Satiro Sodré/CBDA)

Depois de conquistar seis medalhas no primeiro dia de disputas, o Brasil subiu a cinco pódios na natação, nesse domingo (22), nos Jogos Pan-Americanos de Santiago: um ouro, duas pratas e dois bronzes. Destaque para o primeiro lugar do revezamento 4x100m misto. Maria Fernanda Costa levou a prata nos 200m livre; na mesma prova masculina, Murilo Sartori ficou com o bronze. Depois, Vinicius Lanza foi prata nos 100m borboleta e Alexia Assunção garantiu o bronze nos 200m costas.

O revezamento 4x100m livre misto formado por Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Ana Carolina Vieira e Stephanie Balduccini ganhou o ouro com direito a recorde pan-americano em 3min23s78 (parciais 48s26, 47s59, 54s50 e 53s43, respectivamente). Os Estados Unidos ficaram com a prata 3min24s21 e o Canadá com o bronze 3min25s23.

Nos 200m livre feminino, Maria Fernanda Costa conseguiu o melhor resultado do Brasil na prova com a medalha de prata em 1min58s12. A canadense Mary Sophie Harvey venceu com 1min58s08 e o bronze foi para a estadunidense Camille Spink 1min58s61. A brasileira Stephanie Balcuccini também competiu e terminou na quarta colocação 1min58s67.

Murilo Sartori fez 1min47s95 e garantiu o bronze na disputa dos 200m livre masculino. O estadunidense Coby Carrozza venceu e ficou com o ouro com a marca 1min47s37 e a prata foi do mexicano Jorge Iga com 1min47s56. Breno Martins, outro brasileiro na prova, ficou com o quinto lugar em 1min48s22.

Na sequência, nos 100m borboleta, Vinicius Lanza conquistou a medalha de prata com 52s52. O primeiro lugar foi do estadunidense Lukas Davin Miller com 51s98 e o bronze foi para o compatriota Arsenio Bustos 52s60. O brasileiro Victor Baganha fez 53s e terminou na sexta colocação.

Mais uma medalha em prova inédita para o Brasil, Alexia Assunção levou o bronze em 2min13s31 nos 200m costas feminino. Dobradinha estadunidense no ouro e prata com Helen Noble e Reilly Tiltmann com 2min08s03 e 2min12s79. Fernanda Goeij foi a oitava com 2min20s05.

Com as conquistas deste domingo, a natação brasileira chega a 11 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023: três ouros, quatro pratas e quatro bronzes.

Pan 2023: Brasil é ouro no revezamento 4x100m livre misto na natação

