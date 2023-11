Notícias Pandas gigantes: após programa de reprodução, espécie chinesa deixa de ser considerada em extinção

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Atualmente, a espécie é classificada como "vulnerável" pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

Nativos da China central, os pandas gigantes vivem em algumas cadeias de montanhas no centro-sul do país asiático, nas províncias de Sichuan, Shaanxi e Gansu. A agricultura, o desmatamento e outros processos os expulsaram das áreas de planície e os restringiu às montanhas.

Esses animais estavam em extinção, o que levou a Associação de Conservação e Vida Selvagem da China a criar um programa de pesquisa e reprodução. Atualmente, a espécie é classificada como “vulnerável” pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Existem cerca de 1.800 animais na natureza, enquanto outros 600 vivem em zoológicos e centros de reprodução em todo o mundo.

Mei Xiang e Tian Tian, de 25 e 26 anos, chegaram ao zoológico de Smithsonian em 2000 e deveriam permanecer por dez anos no local. Mas o acordo com a China foi prorrogado diversas vezes, até ser definido para expirar em 7 de dezembro de 2023. Depois de 23 anos, o casal de pandas gigantes e seu filhote retornam ao país de origem.

O Zoológico Nacional de Smithsonian recebeu pandas da China pela primeira vez em 1972, em um esforço para salvar a espécie através de sua criação. Desde então, o Smithsonian teve casais de pandas. Durante seu tempo em D.C., Mei Xiang deu à luz seis filhotes, além de Xiao Qi Ji: três morreram antes da idade adulta e os outros já foram devolvidos à China.

Após a partida oficial de Mei Xiang, Tian Tian e Xiao Qi Ji do Zoológico Nacional, apenas quatro pandas gigantes que fazem parte do programa de reprodução chinês ficam nos EUA: Lun Lun e Yang Yang, os pandas gigantes do Zoológico de Atlanta, e seus filhos Ya Lun e Xi Lun. A família deve retornar à China em 2024.

A equipe do NZCBI fez o monitoramento contínuo de Tian Tian, ​​Mei Xiang e Xiao Qi Ji durante a viagem. A aeronave foi preparada para alimentar os pandas gigantes e conta com, aproximadamente: 220 quilos de bambu, oito de biscoitos folhosos, cinco de biscoitos com baixo teor de amido, seis de maçãs, cinco de cenouras, 6 de batata doce, 3 de cana-de-açúcar, 1 de peras e 1 de abóbora cozida.

Após a chegada a Chengdu, os pandas gigantes serão encaminhados ao Campus ShenShuPing, em Wolong, onde permanecerão em quarentena por aproximadamente 30 dias. O filhote, Xiao Qi Ji, só vai entrar no programa de reprodução quando atingir a maturidade sexual, entre 6 e 7 anos de idade.

