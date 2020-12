Colunistas Panelaço para agradecer ao presidente Jair Bolsonaro?

Por Flavio Pereira | 31 de dezembro de 2020

Ações do governo federal garantiram ajuda objetiva a estados e municípios durante a pandemia. (Foto: PR/Divulgação)

Em algumas redes sociais circula a informação de que na noite do dia 31 de dezembro, um panelaço será realizado no exato momento em que o presidente da República falar à Nação. A iniciativa provavelmente tem o propósito de fazer Justiça, e agradecer ao presidente Bolsonaro, a série de medidas de apoio aos Estados e municípios ao longo do enfrentamento do Covid.

Estados e municípios brasileiros que temiam um colapso nas finanças por conta da redução na receita de taxas e impostos decorrentes do fechamento da economia imposto pelos próprios Governadores e prefeitos – contra a vontade do presidente Bolsonaro – acabaram contabilizando superávit na comparação com o que deixaram de receber, com a ajuda repassada pelo governo federal.

No RS, salários em dia

Um caso emblemático da importância dessa ajuda financeira do governo federal aconteceu no Estado do Rio Grande do Sul, onde após 57 meses de salários atrasados o governo voltou a pagar em dia os seus servidores.

Estados e municípios também foram irrigados pela distribuição dos recursos do auxílio emergencial que mantiveram a economia viva e asseguraram a sobrevivência de milhões de brasileiros desempregados em todo o País: foram 183 bilhões do auxílio emergencial creditados para 67,2 milhões de beneficiados.

Projetando o futuro

Boicotado de forma sistemática pelo protagonismo negativo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que segurou pautas importantes para o desenvolvimento do País, e pelo ativismo de alguns ministros do STF, agora Jair Bolsonaro aguarda a decisão da eleição da presidência da Câmara para avançar nas pautas até então emperradas há dois anos: possibilidade de conferência do voto eletrônico, reformas, propostas caducadas e muitas outras.

O panelaço

Por estas e tantas outras ações positivas do governo federal, a maioria delas ausente do noticiário das grandes mídias, somadas ainda pelo marco de aproximar-se 24 meses sem nenhum escândalo de corrupção, sem dúvida, o panelaço deste final de ano será para um ato prestar uma homenagem ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo federal.

