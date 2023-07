Bruno Laux Panorama Político

8 de julho de 2023

Partidos do Centrão têm cobiçado o comando do Ministério do Desenvolvimento Social. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ministério cobiçado I

Após a quebra de expectativa na tentativa de assumir o Ministério da Saúde, partidos do Centrão têm cobiçado o comando do Ministério do Desenvolvimento Social para ampliar sua atuação no Planalto. As legendas vêm reclamando da falta de liberação de emendas pelo líder da pasta, Wellington Dias, e pressionam pelo desligamento do ministro para emplacar um dos seus representantes.

Ministério cobiçado II

Apesar da pressão por parte do Centrão, a troca do petista Wellington Dias por um representante de partido diferente do presidente Lula é improvável. Além da pasta ser responsável pela gestão do Bolsa Família, que está entre as principais vitrines de campanha do atual governo, Dias está entre os ministros mais próximos do chefe do Executivo.

Coração do governo

A primeira-dama Janja da Silva gravou um vídeo ao lado do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, no qual afirma que a pasta é o “coração do governo”. Ela realizou também elogios à atual equipe do ministério, dando destaque ao seu trabalho na elaboração de políticas públicas para a população carente.

Receptividade a partidos

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta -feira que o Planalto está aberto à discussão da entrada de novos partidos no corpo ministerial do governo. Apesar da receptividade anunciada, ele garantiu que, com exceção da pasta do Turismo, não há alterações definidas para o comando de ministérios.

Encontro adiado

A reunião do presidente Lula com o União Brasil agendada para esta -feira foi prorrogada. O encontro, no qual estava prevista a indicação de Celso Sabino (União-PA) para o Ministério do Turismo, deve ocorrer após o término das votações do campo econômico do governo.

Indústria para saúde

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, está articulando a retomada de um complexo econômico-industrial voltado para a saúde pública no país. Ela defende a proposta como solução para a dependência de importação dos insumos farmacêuticos ativos, além da necessidade de preparo para situações de emergência como a pandemia da covid-19.

Arcabouço fiscal

A votação do projeto do novo arcabouço fiscal da União na Câmara deve ser concluída somente em agosto. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), destacou que em função da ausência do relator do projeto em Brasília nesta -feira, a análise do texto deve ser retomada após o recesso parlamentar.

Votações no Carf

A Câmara dos Deputados aprovou nesta -feira o projeto que retoma o “voto de qualidade” nos julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais. A proposta, de interesse significativo do Planalto, segue agora para apreciação do Senado Federal.

Agradecimento

O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reuniu-se com o presidente Lula nesta -feira acompanhado de lideranças partidárias da Casa. O encontro foi proposto pelo chefe do Executivo para agradecer a aprovação da reforma tributária e do projeto do Carf pelos deputados.

Aquisição de alimentos

A Câmara aprovou nesta -feira um projeto de lei que retoma o Programa de Aquisição de Alimentos no Brasil, criado pelo governo Lula em 2003. A medida prevê que ao menos 30% do valor reservado pelo Executivo para a compra de alimentos seja gasto com produtos da agricultura familiar.

Silêncio esperado

Aliado do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, tem aconselhado o militar a ficar em silêncio durante o depoimento na CPMI dos Atos Golpistas. Ele será ouvido pelo colegiado na próxima ça-feira, após determinação de obrigatoriedade da oitiva pela ministra Cármen Lúcia, do STF.

Doação suíça

A Embaixada da Suíça no Brasil anunciou nesta -feira o repasse de R$30 milhões do país europeu para o Fundo Amazônia. A doação já havia sido adiantada nesta semana pelo conselheiro federal da Confederação Suíça, Guy Parmelin, que não havia confirmado valores.

Crítica à reforma

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP-RS) criticou nesta -feira a aprovação da reforma tributária na Câmara através das redes sociais. Em uma publicação no Twitter, ele afirmou que espera discernimento do Senado na análise da proposta, afirmando que “aprovar uma matéria complexa a toque de caixa, é irresponsabilidade”.

Venda da Corsan

O governador Eduardo Leite assinou nesta -feira o contrato de venda da Corsan. O controle da companhia foi transferido para o consórcio Aegea, que a partir da transação passa a ser responsável pela prestação de serviços de fornecimento de água e saneamento em mais da metade dos municípios gaúchos.

Incentivos do Fundopem

O governo estadual anunciou nesta -feira o montante de R$1,7 bilhão em incentivos repassados no primeiro semestre de 2023 ao setor privado pelo Fundo Operação Empresa do Estado do RS. No total, quase 1733 empregos diretos foram gerados a partir da contemplação de 67 projetos.

Logística sustentável

O Comitê Gestor do Plano de Logística Sustentável de Porto Alegre foi empossado nesta -feira. O grupo composto por órgão estratégicos da gestão municipal é responsável pela elaboração do Plano Diretor de Logística Sustentável da prefeitura.

