Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 29 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Viagem pela África

Equipes do Palácio do Planalto estão realizando os preparativos da viagem que o presidente Lula fará pela África na segunda quinzena de agosto. O líder brasileiro participará da cúpula do BRICS na África do Sul, além de cumprir agendas em Angola e São Tomé e Príncipe.

Visita paraguaia

O presidente Lula recebeu nesta sexta-feira em Brasília o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña. Os líderes sul-americanos debateram pautas relacionadas à usina hidrelétrica Itaipu, além de relações do Mercosul e acordos de cooperação no combate a crimes transnacionais.

Corte nos juros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a cobrar nesta sexta-feira a redução da taxa básica de juros do Brasil pelo Banco Central. Ele alega que o cenário está favorável para a economia brasileira e que se faz necessário um alinhamento entre as políticas fiscal e monetária do país.

Improbidade administrativa

A Justiça do DF estabeleceu nesta quinta-feira a relação de atos de improbidade administrativa pelos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro responderá a partir de irregularidades em uma contratação de assessoria parlamentar quando era deputado federal. Ele é investigado pelo emprego de Walderice da Conceição em serviços pessoais com uso de verbas do gabinete na Câmara por mais de 15 anos.

Multa aplicada

O Tribunal Superior Eleitoral multou nesta sexta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu vice nas eleições de 2022, Braga Neto, em R$110 mil por manterem nas redes sociais postagens com suspensão determinada pela Corte. O material apresenta imagens do ex-mandatário durante eventos oficiais de celebração do Bicentenário da Independência em 2022, os quais ele supostamente utilizou em benefício de sua campanha eleitoral.

Apelo ao STF

A defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, irá recorrer ao STF para reverter a decisão da Polícia Federal sobre a devolução do salário recebido por ele durante o período em que esteve em prisão preventiva. A corporação determinou um período de 30 dias para que o delegado afastado devolva o total de R$87,5 mil.

Pedido negado

O STF negou o pedido de Gonçalves Dias para suspender sua obrigação de comparecimento na CPI do MST na Câmara dos Deputados, para a qual foi convocado a depor como testemunha. Apesar da solicitação negada, foi concedido ao militar o direito de silêncio e de não produzir provas contra si.

Repasse aos militares

Um total de R$1,5 bilhão está previsto para projetos estratégicos do Exército no Projeto de Lei Orçamentária da União para 2024. O valor deve ser aplicado na expansão do sistema de monitoramento das fronteiras e na produção de equipamentos bélicos e veículos.

Oposição a mudanças

Acionistas da Vale têm criado oposição à troca na presidência da mineradora, que vem sendo mobilizada por membros do PT. As especulações sobre a indicação de Guido Mantega ao cargo pelo partido têm sido mal vistas a partir de sua falta de familiaridade com o setor e a possibilidade de interferência política na empresa a partir da nomeação.

Gasoduto na fronteira

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, recebeu nesta quinta sexta-feira em seu gabinete o governador Eduardo Leite para tratar de obras de infraestrutura do país vizinho junto ao RS. Entre as pautas de diálogo teve destaque a licitação que viabilizará a extensão do gasoduto de Vaca Muerta até Uruguaiana.

Centro de distribuição

Eduardo Leite reuniu-se também nesta sexta-feira com a direção do Mercado Livre, em Buenos Aires, para avançar com as negociações de um novo centro de distribuição da empresa no RS. O líder gaúcho reiterou a disposição do governo do Estado em propiciar as condições para o investimento.

Projeto de interesse

As novas propostas de ajustes anunciadas pelo Planalto sobre o mecanismo de regime de recuperação fiscal dos estados foi celebrada pelo governo gaúcho. A reestruturação do processo, atualmente desfrutado pelo RS, está entre as principais pautas que o governador Eduardo Leite vem pleiteando junto à gestão federal.

Emergência zoosanitária

O governo estadual publicou nesta sexta-feira um decreto de estado de emergência em saúde animal para enfrentamento da gripe aviária. Apesar de não possuir nenhum foco ativo da doença, o Estado segue a orientação do Ministério da Agricultura para prevenção ao aumento de casos.

ExpoFavela Innovation

O prefeito Sebastião Melo participa neste final de semana do “ExpoFavela Innovation Rio 2023”, no Rio de Janeiro. O evento global de inovação reúne a maior feira mundial de conexão de empreendedores da favela com investidores do “asfalto”.

Transporte integrado

Prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre discutiram nesta quinta-feira a implantação de um sistema integrado no transporte metropolitano. O projeto deve seguir o mesmo modelo adotado atualmente na estrutura de mobilidade urbana de Curitiba, no Paraná.

Recadastramento habitacional

A prefeitura de Porto Alegre realiza neste sábado, no bairro Restinga, o último mutirão de recadastramento habitacional em comunidades. A ação visa atualizar o banco de dados da prefeitura sobre a relação de famílias interessadas em políticas habitacionais na Capital.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-156/

Panorama Político

2023-07-29