Por Bruno Laux | 12 de agosto de 2023

Cid tentou vender um relógio da marca Rolex recebido em viagem oficial. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Vendas de joias

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira uma operação para aprofundar a investigação de um esquema de desvio e venda no exterior de presentes recebidos por Jair Bolsonaro enquanto ocupava a presidência da República. A corporação afirma que recursos gerados com as operações eram repassados em dinheiro vivo ao ex-presidente.

Avião presidencial

Ao liberar a operação da PF relacionada ao esquema de venda de joias de Bolsonaro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, destacou que o avião presidencial foi utilizado no final do ano passado para evadir do País bens de alto valor, e destiná-los a lojas especializadas em venda e leilão nos EUA. Posteriormente o valor obtido com as transações seria encaminhado em espécie ao ex-mandatário, de modo a driblar mecanismos de controle.

Ajuda estadunidense

A Polícia Federal solicitou autorização ao STF para que os Estados Unidos possa cooperar com a investigação sobre o desvio de presentes na gestão Bolsonaro. A corporação busca apoio norte-americano para o acionamento de lojas, vendedores e compradores do país relacionados às transações investigadas.

Início do governo

Ao lançar o novo Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal, o presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que o projeto representa o “início” de sua gestão. Ele destacou que até o momento o que fez foi “reparar aquilo que tinha desandado”, e que agora os ministros deverão “parar de ter ideias” para executar o plano.

Estado empresarial

Lula destacou que o governo quer “voltar a ser um Estado empresarial”, capaz de promover a discussão e o encaminhamento de investimentos no país. Ele salientou que se faz necessário um certo equilíbrio nas avaliações, afirmando que “nem o Estado não sabe nada, nem a iniciativa privada sabe tudo”.

Convidados vaiados

O presidente Lula saiu em defesa nesta sexta-feira do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quando ambos foram vaiados durante o lançamento do novo PAC. O chefe do Executivo destacou que eles eram seus convidados, salientando que apesar das divergências no meio político, estavam representando instituições do Estado.

Transformação ecológica

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira o lançamento de um Plano de Transformação Ecológica do governo federal. Ele destacou que a ação deve representar uma nova conduta e postura em relação à Ecologia, a qual contará com a proposição de leis e regulamentos que abram caminho para novos investimentos no segmento.

Lotação de estaleiros

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou nesta sexta-feira durante o lançamento do novo PAC que a petroleira irá “lotar” novamente os estaleiros do país para a construção de embarcações para a exploração de óleo e gás. O novo programa de infraestrutura prevê um aporte de mais de R$300 bilhões para a companhia nos próximos anos.

Voa Brasil

O governo federal está encaminhando para a conclusão o programa “Voa Brasil”, que viabilizará a venda de passagens aéreas a R$200. O Ministério dos Portos e Aeroportos afirma que a iniciativa já possui adesão das grandes companhias aéreas do país e que deve ser lançada até o final de agosto.

Pressão por reforma

Partidos do Centrão têm pressionado o presidente Lula para que a reforma ministerial que o governo vem articulando seja concluída o mais rápido possível. As legendas solicitam ao Planalto que os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), já confirmados para a Esplanada, tenham seus ministérios designados.

Descriminalização das drogas

O Supremo Tribunal Federal retoma na próxima quinta-feira o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. A decisão da Corte referente ao assunto afetará quase 8 mil processos relacionados ao tema que estão pendentes em instâncias inferiores da Justiça.

Recursos aos hospitais

O governo estadual deve anunciar até o início de setembro um investimento de R$30 milhões voltado à melhora da estrutura de hospitais de pequeno porte no Estado. O repasse, realizado através do programa Avançar, será aplicado na reforma e ampliação de cerca de 100 unidades de saúde integrantes da Rede Bem Cuidar.

Vendas no agronegócio

O boletim “Indicadores do Agronegócio do RS” publicado pela Secretaria de Planejamento do RS nesta sexta-feira apontou um total de US$3,54 bilhões em vendas do setor no Estado durante o segundo semestre de 2023. Entre as principais exportações que tiveram alta tem destaque as produções de soja e fumo, em contrapartida aos produtos florestais e carnes, os quais sofreram baixa.

Doação de veículos

O DetranRS doou na quinta-feira quatro veículos para as Secretarias de Assistência Social e de Habitação e Regularização Fundiária do Estado. As viaturas serão utilizadas pelas pastas em entregas e atendimento à população mais carente no RS.

Processo ambiental

A gestão municipal de Porto Alegre ingressou com uma ação civil pública ambiental contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O processo ocorre a partir de problemas de drenagem no bairro Humaitá decorrentes da construção das alças de acesso da BR-448.

Acolhimento na Câmara

A Câmara de Porto Alegre concluiu nesta sexta-feira mais uma edição do Projeto de Integração e Acolhimento. A iniciativa promove a recepção de novos servidores da Casa através de vivências, capacitação em serviço e apresentação da forma de funcionamento da Instituição.

