Bruno Laux Panorama político

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A defesa do hacker Walter Delgatti Neto sinalizou nesta quinta-feira que o hacker estaria disposto a realizar uma delação premiada. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Delação premiada

A defesa do hacker Walter Delgatti Neto sinalizou nesta quinta-feira que o hacker estaria disposto a realizar uma delação premiada à CPMI dos Atos Golpistas. A proposta ocorre após uma falha tentativa de acordo de colaboração com a Polícia Federal, em função de provas documentais insuficientes.

Permanência no governo

O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, seguirá no seu governo. A pasta coordenada pelo líder ministerial está entre os principais alvos do Centrão em meio à reforma na Esplanada articulada pelo Planalto.

Processo arquivado

O ministro do STF, Cristiano Zanin, decidiu nesta quinta-feira arquivar um processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o obrigava a manter a compra de vacinas Coronavac em 2020. O magistrado justificou a decisão afirmando que a pandemia foi controlada e as vacinas aplicadas, e que, portanto, é desnecessária a continuidade da ação.

Marco temporal

O STF suspendeu nesta quinta-feira o julgamento do marco temporal para demarcação das terras indígenas. O texto, que já possui quatro votos favoráveis contra dois de oposição, deverá ser retomado pela Corte na próxima semana.

Silêncio à PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, Michelle Bolsonaro, permaneceram em silêncio nesta quinta-feira durante o depoimento à Polícia Federal no âmbito das investigações sobre o desvio de presentes oficiais no governo. O posicionamento foi tomado diante da alegação da defesa de ambos de que o caso não deveria tramitar no STF, e sim na primeira instância da Justiça Federal, em São Paulo.

Brasil sem Fome

Ao lado de Wellington Dias, o presidente Lula assinou nesta quinta-feira, no Piauí, o decreto de criação do programa Brasil sem Fome. A iniciativa, voltada à redução das taxas totais de pobreza e insegurança alimentar, possui como objetivo retirar o Brasil do mapa da fome até 2030.

Meta difícil

Apesar de manter a meta de zerar o déficit nas contas da União em 2024, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu nesta quarta-feira que será difícil ampliar a arrecadação necessária para cumprir o objetivo. Ele destacou que a equipe econômica não negará o desafio e reafirmou o compromisso do governo em “obter o melhor resultado possível”.

Orçamento para concursos

O Executivo federal estabeleceu uma previsão de R$ 526 milhões voltados à realização de concursos públicos no Orçamento da União para 2024 enviado ao Congresso nesta quinta-feira. O repasse estipulado integra o movimento proposto pelo governo de “recomposição” dos órgãos federais.

Ausência de reajuste

O projeto do Orçamento da União para 2024 encaminhado ao Congresso pelo governo não prevê o reajuste salarial aos beneficiários do Bolsa Família. Apesar da ausência do item nos planos financeiros do próximo ano, o secretário de Orçamento, Paulo Bijus, afirma que a iniciativa permanece sendo prioridade do Planalto.

Salário mínimo

O governo federal incluiu na proposta de Orçamento para o próximo ano o reajuste do salário mínimo para R$ 1421. A ação integra a política de valorização do piso nacional estabelecida pelo atual governo.

Explicações necessárias

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) afirmou nas redes sociais na quarta-feira que o Brasil “tem o direito de saber o que ocorreu no dia 8 de janeiro”. O parlamentar citou a dificuldade da CPMI dos Atos Antidemocráticos em ter acesso às imagens das instalações do Ministério da Justiça no episódio em questão, afirmando que Flávio Dino, o líder da pasta, “precisa explicar muita coisa”.

Inovação no agro

O governo gaúcho firmou junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária nesta quinta-feira um protocolo de intenções voltado ao impulsionamento da inovação do agronegócio no RS. O documento prevê o favorecimento de iniciativas de estímulo à pesquisa, à evolução tecnológica e ao surgimento de novos negócios na agropecuária no Estado.

Investimento do Fundopem

O governador Eduardo Leite assinou nesta quinta-feira um termo de ajuste para implementação do Fundopem em dez empresas gaúchas. Os investimentos, totalizados em R$ 190,2 milhões, serão destinados a negócios de grande, médio e pequeno porte em diferentes cidades do Estado.

Força-tarefa encerrada

A Brigada Militar encerrou nesta quinta-feira a força-tarefa empregada há 28 anos para a gestão do Presídio Central de Porto Alegre. A unidade prisional passou a ser gerida pela Superintendência dos Serviços Penitenciários do RS.

Gerenciamento de resíduos

A prefeitura de Porto Alegre abriu nesta quinta-feira uma consulta pública online para o processo de revisão do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Porto Alegre. O documento concentra uma relação de mecanismos, ações e objetivos voltados ao cumprimento da Política Nacional de Resíduos.

Apuração de transações

A CPI da Educação presidida pela base governista na Câmara de Porto Alegre ouviu nesta quinta-feira o empresário Jailson Ferreira da Silva, representante de empresas que venderam materiais escolares à Secretaria Municipal de Educação. Ele foi questionado pelo colegiado sobre supostas irregularidades nas transações com e relações com a pasta municipal.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-191/

Panorama político

2023-09-01