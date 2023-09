Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 7 de setembro de 2023

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Participação sindical

Presidentes de seis centrais sindicais foram convidados pelo presidente Lula para integrar a comitiva brasileira que o acompanhará na viagem aos Estados Unidos neste mês. Os líderes sindicalistas devem participar da reunião com o presidente estadunidense Joe Biden sobre o futuro do emprego.

Reforma ministerial

O Planalto confirmou em nota nesta quarta-feira a indicação dos deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos), respectivamente, para os ministérios do Esporte e dos Portos e Aeroportos. Os novos líderes ministeriais tomarão posse quando o presidente Lula retornar da reunião do G20, na Índia.

Reforma ministerial II

O ministro Márcio França (PSB), atualmente na liderança da pasta de Portos e Aeroportos, será deslocado para o novo Ministérios da Micro e Pequena Empresa, que será criado pelo Planalto. Já Ana Moser, da pasta do Esporte, pode ser nomeada para um cargo de autoridade olímpica no segundo escalão do governo.

Oposição no governo

Após o PSB perder o Ministério dos Portos e Aeroportos, o presidente do partido, Carlos Siqueira, criticou o desfecho da reforma ministerial do Planalto. O líder partidário alfinetou as novas indicações à Esplanada afirmando que “só num país como o Brasil a oposição pode ir pro governo”.

Pronunciamento nacional

Em um pronunciamento em rede nacional nesta quarta-feira, o presidente Lula apresentou um balanço das ações do governo, com destaque para a retomada de programas dos seus mandatos anteriores. O chefe do Executivo também defendeu a democracia e afirmou que o 7 de setembro deste ano será “um dia de união”.

Indicações ao STJ

O presidente Lula decidiu indicar os desembargadores Afrânio Vilela, de Minas Gerais, e Teodoro Santos, do Ceará, para as vagas em aberto no Superior Tribunal de Justiça. Os magistrados, escolhidos a partir de uma lista quádrupla, receberam apoio, respectivamente, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e do ministro da Educação, Camilo Santana, para a nomeação ao posto.

Reforma administrativa

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, declarou nesta quarta-feira que o governo federal está avaliando alternativas de modernização do serviço público, mas que não apoia a discussão da reforma administrativa proposta pelo líder da Câmara Arthur Lira (PP-AL). Ela destacou que as medidas que o governo vem estudando para o segmento não possuem relação com a PEC defendida pelo parlamentar.

Lista tríplice

O STF aprovou nesta quarta-feira uma lista tríplice com nomes para a escolha de um ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, a partir do fim do mandato da jurista Maria Claudia Bucchianeri. A Suprema Corte indicou três advogadas, as quais já haviam sido sugeridas em relações de nomes anteriores para outros postos.

Restrição suspensa

O ministro do STF Luiz Fux suspendeu por decisão liminar a restrição da entrada do fotógrafo Lula Marques na CPMI dos Atos Golpistas, determinada pelo líder do colegiado, deputado Arthur Maia (União-BA). O magistrado reconheceu que o profissional de fotografia deve ser autorizado a exercer plenamente a sua profissão e liberdades comunicativas.

Fatos em discussão

Após o ministro do STF Dias Toffoli afirmar que a prisão do presidente Lula foi uma “armação”, o senador Sérgio Moro (União-PR) declarou nas redes sociais que “a corrupção nos governos do PT foi real”. O parlamentar destacou que as decisões da operação Lava Jato foram confirmadas durante anos pelos Tribunais Superiores e que deve lutar no Senado pelo que chamou de “direito à verdade”.

Calamidade pública

O governador Eduardo Leite anunciou nas redes sociais o decreto de calamidade pública no RS em função das consequências dos temporais no Estado. A partir da decisão, o líder estadual cancelou os desfiles de 7 de Setembro no Estado de modo a concentrar a atenção e trabalhos no auxílio às vítimas do incidente climático.

Volta por cima

Eduardo Leite afirmou nesta quarta-feira que as famílias gaúchas impactadas pelo ciclone extratropical que atingiu o RS receberão apoio financeiro através do Programa Volta por Cima. Os recursos serão repassados aos desabrigados ou desalojados que estejam registrados no CadÚnico e residam em municípios com decreto de emergência ou calamidade homologado.

FGTS liberado

A Caixa Econômica Federal irá liberar o saque do FGTS para os gaúchos atingidos pelo ciclone extratropical. Os trabalhadores poderão retirar até R$6.220, sob a condição de possuir saldo na conta e não ter executado a operação pela mesma razão nos últimos 12 meses.

Vale-rancho

Representantes dos servidores públicos estaduais de nível médio protestaram na terça-feira em frente ao CAFF pela implantação do “vale-rancho” para a categoria. A reivindicação busca combater a insegurança alimentar do grupo, no qual há trabalhadores que encontram dificuldades para aquisição da alimentação básica.

Praça México

A prefeitura de Porto Alegre assinou na terça-feira a ordem de início para as obras de revitalização na Praça México, no bairro Jardim Leopoldina. As ações, orçadas em R$500 mil, deverão realizar melhorias nos passeios, além de instalar novos vestiários e banheiro.

Ação preventiva

Equipes de diferentes pastas da prefeitura da Capital se reuniram nesta quarta-feira para estruturar ações de apoio à população porto-alegrense a partir da possibilidade de inundações na Zona Sul e na região das Ilhas. Um alerta preventivo foi emitido pela Defesa Civil para os moradores da região frente às fortes chuvas aguardadas.

