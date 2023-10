Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 7 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Apresentação inapropriada

Após o vídeo de uma mulher realizando uma dança erótica em evento do Ministério da Saúde repercutir negativamente nas redes sociais, a pasta federal afirmou em nota que a apresentação foi “inapropriada”. O órgão lamentou o que chama de “episódio isolado”, destacando que a situação “não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizado no encontro”.

Apresentação inapropriada II

Frente à polêmica geral da apresentação nas redes sociais, o Ministério da Saúde decidiu criar uma curadoria para a organização de eventos oficiais. O grupo deve avaliar as iniciativas realizadas em todas as áreas do ministério, alinhando as ações à sua missão institucional.

Participação feminina

O vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou nesta sexta-feira o compromisso do governo em incentivar a participação feminina na política do país. A declaração ocorre em meio à pressão que o presidente Lula tem sofrido de aliados para a indicação de uma mulher negra ao STF.

Nomeações alternativas

Mesmo com a pressão aliada, Lula já afirmou em diferentes momentos que não deve utilizar critérios de gênero ou cor para a escolha ao Supremo. Caso não haja a indicação de uma mulher à Corte, a expectativa é de que nomes femininos sejam alocados na PGR ou no Ministério da Justiça, em uma eventual saída de Flávio Dino.

Câmeras corporais

O Ministério da Justiça abrirá uma licitação para adquirir cerca de 1300 câmeras corporais para policiais atuantes na Força Nacional. A pasta segue negociando também com a PF e a PRF para aquisição e adoção permanente dos equipamentos.

Redução insuficiente

Apesar da queda nos índices de desmatamento na Amazônia em relação ao ano passado, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que a redução ainda é insuficiente. A líder ministerial defende o avanço de ferramentas para expor as necessidades de combate à prática, destacando que é necessário quebrar a inércia dos resultados já alcançados.

Aproximação impossível

O presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PP-PI), negou nesta sexta-feira que a entrada de André Fufuca na Esplanada tenha levado o partido para a base do governo. O líder partidário destacou que é impossível ocorrer uma aproximação entre a legenda e o governo, e criticou o presidente Lula por utilizar as indicações como “moeda de troca”.

Pauta ausente

As questões relacionadas à guerra da Ucrânia devem ficar de fora das discussões coordenadas pelo Brasil durante o período à frente do Conselho de Segurança da ONU, no mês de outubro. Membros do Itamaraty afirmam que o assunto já foi pautado no mês anterior e que o foco dos trabalhos estará voltado para missões de paz e ações no Oriente Médio e na África, além da situação na Colômbia.

Recurso no STF

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreram ao STF contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o tornou inelegível por oito anos. O recurso, que deve inicialmente passar pela análise de admissibilidade do ministro Alexandre de Moraes no TSE, questiona se a decisão da Corte Eleitoral tem base constitucional.

Julgamentos políticos

Às vésperas de ter seu recurso analisado pelo TSE, Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que a Corte Eleitoral é de esquerda e faz “julgamentos muito políticos”. Ao comentar sobre o seu futuro no cenário eleitoral, o ex-presidente afirmou desconhecer o que acontecerá na análise do tribunal.

Trabalho em pauta

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, vai à Comissão de Direitos Humanos do Senado nesta segunda-feira para discutir ações da pasta. A reunião, proposta pelo senador Paulo Paim (PT-RS), visa dialogar sobre questões relacionadas ao desemprego, acidentes de trabalho e profissionais de aplicativo.

Comunicação aprimorada

O líder do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acredita que a chegada do ministro Luís Roberto Barroso à presidência do STF deve auxiliar na melhora da relação entre o Judiciário e o Legislativo. O parlamentar destaca que por ter um caráter mais político que sua antecessora, a ministra Rosa Weber, o magistrado deve aprimorar a comunicação entre a Corte e as Casas Legislativas.

Tema escolar

A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta sexta-feira o projeto de lei que obriga a inclusão do combate ao racismo como tema transversal nos currículos escolares. O texto apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (AP) segue agora para análise na Câmara.

Influenza Aviária

Representantes dos municípios dos litorais norte e sul do RS se reuniram nesta sexta-feira com membros do governo federal e estadual em um encontro online para alinhar ações e sanar dúvidas sobre a Influenza Aviária. A discussão ocorre frente ao surgimento recente de um foco do vírus em leões marinhos na praia do Cassino, em Rio Grande.

Obras emergenciais

A prefeitura de Porto Alegre apresentou nesta sexta-feira aos diretores das escolas da rede municipal o cronograma de obras emergenciais em 76 instituições de ensino da Capital. Um total de R$5,6 milhões estão previstos para os trabalhos, os quais devem iniciar ainda neste mês.

Missão no Uruguai

Uma comitiva da prefeitura de Porto Alegre participou na última semana de uma missão organizada pelo BID para conhecer ações de parceria público-privada de infraestrutura escolar e transformação digital educativa no Uruguai. O grupo realizou visitas ao Ministério da Economia e à Administração Nacional de Educação Pública do país, além de centros educativos que possuem projetos do gênero.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-227/

Panorama Político

2023-10-07