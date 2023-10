Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 23 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cabos eleitorais

Mesmo com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro decretada, o PL permanece com os planos de mantê-lo como cabo eleitoral central nas eleições municipais de 2024. A legenda quer utilizar a imagem do ex-presidente e sua esposa Michelle para auxiliar no lançamento de quase 3000 candidatos a prefeito por todo o país.

Estratégia eleitoral

Ao contrário do PL, que aposta no lançamento de candidaturas próprias, o PT segue avaliando apoiar candidatos de outras legendas para a prefeitura de diferentes capitais no país. Alguns membros da legenda preveem que menos de 300 prefeitos petistas sejam eleitos no pleito do próximo ano.

Multiplicação de candidatos

Mesmo com as baixas expectativas, lideranças petistas apostam na conferência eleitoral do partido em dezembro, com a presença do presidente Lula, para ampliar o número de postulantes a prefeitos. O partido segue convicto de que os resultados de 2024 deverão representar um adiantamento do que está por vir em 2026.

Preparação eleitoral

O filho 04 de Jair Bolsonaro, Jair Renan, está se preparando para disputar no próximo ano um cargo de vereador em Balneário Camboriú (SC). Ele vem sendo submetido a uma série de testes com questionamentos relacionados ao Estado catarinense, para evitar o risco de desastres durante os debates com adversários.

Preparação eleitoral II

Apesar dos planos iniciais para a Câmara de Balneário Camboriú, Bolsonaro almeja que Jair Renan concorra a deputado federal em 2026. O cargo no município catarinense é visto como uma oportunidade de puxar votos na tentativa de avanço ao Congresso.

Repatriação

Um voo de repatriação de brasileiros com 211 passageiros e 9 animais de estimação decolou neste domingo de Tel Aviv, em Israel. Desde o dia 10 de outubro, um total de 1410 brasileiros e 3 bolivianas foram resgatados em voos da FAB na Operação Voltando em Paz.

Apuração de contratos

O Tribunal de Contas da União realizará uma auditoria em contratos firmados pelo Ministério da Saúde com empresas fornecedoras de imunoglobina humana. A apuração, realizada a pedido do deputado Kim Kataguiri (União-SP), busca verificar um contrato de R$285,8 milhões firmado pela pasta, com dispensa de licitação, junto a uma microempresa com apenas um funcionário.

Pautas conservadoras

A Comissão da Família na Câmara dos Deputados convidou o pastor Silas Malafaia para uma audiência pública na quarta-feira sobre a proibição da união poliafetiva. Após ter avançado com o projeto contra o casamento homoafetivo, o grupo parlamentar busca se consolidar como defensor de pautas conservadoras na Casa Legislativa.

Iluminação moderna

Tramita no Senado um projeto de lei que visa incentivar a modernização da iluminação pública nos municípios brasileiros. A proposta prevê a adoção de lâmpadas de LED nas cidades a partir do repasse de recursos previstos na atual legislação relacionada aos programas de eficiência energética.

Incentivo à docência

A Comissão de Educação do Senado pode votar nesta terça-feira o projeto de lei que cria a Política Nacional de Incentivos e Benefícios a Futuros Docentes da Educação Básica. A medida busca atrair estudantes de graduação para a carreira de professor, a qual vem passando por um “apagão” de interessados.

Reflorestamento conjunto

Lideranças dos estados do Consórcio de Integração Sul e Sudeste assinaram no sábado o Tratado da Mata Atlântica durante o encerramento do 9º encontro do grupo. O acordo prevê uma série de metas conjuntas entre os governos estaduais voltados ao plantio de 100 milhões de mudas de espécies nativas em ações de reflorestamento até 2026.

Lei de Cotas

O Senado vota nesta terça-feira o projeto de lei que prevê o aprimoramento da política de cotas nas universidades e institutos federais. A proposta, relatada pelo senador Paulo Paim (PT-RS), altera os critérios sociais para o ingresso facilitado nos estabelecimentos de ensino.

Oposição reafirmada

Em publicação nas redes sociais, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou que deve lutar ao lado da oposição do governo para derrubar o veto do presidente Lula sobre o Marco Temporal. O parlamentar afirmou que a suspensão do texto traz “insegurança jurídica e consequente instabilidade ao campo”.

Governança climática

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura apresenta nesta segunda-feira um conjunto de estratégias integrantes do Programa Proclima 2050 para o enfrentamento das mudanças climáticas no RS. O governador Eduardo Leite assinará um contrato para estruturação de governança climática e apresentação de um comitê permanente sobre o tema.

Sinal verde

O prefeito Sebastião Melo participa nesta segunda-feira do lançamento do programa Sinal Verde em Porto Alegre. A iniciativa, coordenada pela EPTC, deve avançar com investimentos na modernização da rede semafórica da Capital, de modo a aprimorar a fluidez no trânsito.

Lixo zero

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana realiza durante esta semana a terceira edição da Semana Lixo Zero. A programação deve contar com palestras, fóruns e seminários voltados à redução, reutilização, reciclagem, compostagem e não geração de resíduos sólidos.

Plano Diretor

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar da Conferência de Revisão do Plano Diretor de Porto Alegre entre os dias 7 e 9 de novembro. O encontro deve contar com uma série de debates sobre as propostas e estratégias de planejamento urbano da Capital que integrarão o documento final.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-243/

Panorama Político

2023-10-23