Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 26 de outubro de 2023

1ª Reunião Plenária do Conselho da Federação, no Palácio do Planalto. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Indicação à PGR

Interlocutores do Planalto afirmam que o presidente Lula deve receber nos próximos dias mais dois candidatos à Procuradoria-Geral da República. O chefe do Executivo se reunirá com os subprocuradores Aurélio Rios e Luiz Augusto Santos Lima, retomando as movimentações para a indicação ao órgão.

Indicação à PGR II

Apesar dos encontros agendados com os subprocuradores, auxiliares de Lula permanecem afirmando que o presidente não tem pressa para avançar com a decisão. Em uma reunião no mês passado com a procuradora-geral da República interina, Elizeta Ramos, ele afirmou que irá “aguardar um tempinho”.

Troca de presidência

Recém-anunciado como novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes se reuniu nesta quarta-feira com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O encontro ocorreu momentos após a Secom da Presidência confirmar a demissão de Rita Serrano e a indicação de Fernandes.

Frustração aliada

A nomeação de Carlos Fernandes ao comando da Caixa ocorreu por sugestão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A indicação frustrou parte dos aliados do presidente Lula, que aguardavam um nome feminino como substituto de Rita Serrano.

Votação pautada

Após o anúncio da troca de comando na Caixa, Arthur Lira pautou na Câmara dos Deputados a votação do texto-base do projeto de lei da taxação das offshores e fundos exclusivos. O projeto, que vinha sendo segurado por pressão do parlamentar ao presidente Lula, foi aprovado na Casa com um placar de 323 votos favoráveis e 119 contrários.

Alta expectativa

Com o texto base da taxação dos offshores e fundos exclusivos aprovado, a Câmara segue agora analisando as sugestões de parlamentares para alteração na proposta original. O envio do projeto para o Senado é aguardado com expectativa pelo Planalto, que tem no material uma significativa previsão de arrecadação.

Intermédio ministerial

O ministro do Esporte, André Fufuca, tem intermediado as negociações entre parlamentares e as pastas federais da Justiça e da Defesa sobre a prática de tiro esportivo no Brasil. Favorável à modalidade, o líder ministerial articula pela proteção e incentivo do governo sobre o esporte em questão.

Periferia Viva

O Ministério das Cidades apresenta nesta quinta-feira ao presidente Lula o programa Periferia Viva. A iniciativa, coordenada em conjunto com a Casa Civil do governo, busca unificar as ações do Executivo voltadas à melhora das condições socioeconômicas da população periférica.

Conselho da Federação

O presidente Lula coordenou nesta quarta-feira a instalação e o primeiro encontro do Conselho da Federação. O órgão, criado em abril pelo Planalto, reúne representantes do Poder público federal, estadual e municipal para avançar com estratégias conjuntas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável e à redução de desigualdades.

Reforço do diálogo

O governador Eduardo Leite se fez presente no primeiro encontro do Conselho da Federação e elogiou o governo federal pela iniciativa. O líder gaúcho destacou a disposição do Planalto em reforçar o diálogo com estados e municípios, aproveitando a ocasião para apresentar demandas do RS.

Agendas em Rio Grande

Eduardo Leite vai à Rio Grande nesta quinta-feira assinar o contrato para dragagem de manutenção do canal de acesso ao porto do município. O governador participa também da inauguração do Centro de Diagnósticos por Imagem da Santa Casa na cidade.

Recuperação hospitalar

O vice-governador Gabriel Souza assina nesta quinta-feira a liberação de R$575 mil em recursos para o Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida, em Muçum. O montante será investido na recuperação de áreas e equipamentos danificados em agosto, após um temporal de granizo.

Copa Feminina

A prefeitura de Porto Alegre encaminhou à CBF a declaração de intenção acompanhada de contrato para a Capital integrar as cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. No documento, assinado pelo prefeito Sebastião Melo, a gestão municipal indica os estádios Beira-Rio e Arena do Grêmio como locais para receber o torneio.

Aliança pelo Turismo

O Executivo de Porto Alegre oficializa nesta quinta-feira, junto ao Sebrae-RS e ao Pacto Alegre o lançamento da Aliança pelo Turismo. A campanha, liderada pela iniciativa privada com apoio do poder público, busca estimular atividades turísticas e o engajamento de visitantes com a Capital.

Complemento remuneratório

A Câmara de Porto Alegre deu início à discussão do projeto de lei do Executivo municipal que prevê a criação da parcela de complemento remuneratório a ser concedida a servidores municipais. A proposta, que prevê um acréscimo na remuneração de funcionários com salário inferior ao mínimo nacional, atende a reivindicações do Sindicato dos Municipários.

Mais Habitação

Tramita na Câmara Municipal o projeto de lei que altera os requisitos para inscrição no Programa Mais Habitação – Compra Compartilhada, da prefeitura de Porto Alegre. O texto prevê a redução de cinco para dois anos do tempo mínimo de residência na Capital para ser apto ao benefício.

Renovação de cemitérios

Há poucos dias do feriado de Finados, a prefeitura de Porto Alegre realizou uma ação de melhorias nos cemitérios municipais Tristeza e Belém Velho. Os locais receberam um investimento de R$400 mil voltado à renovação de muros, refletores de luz e instalação de alarmes.

