22 de março de 2023

O senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) afirmou que o novo arcabouço fiscal da União deve ser aplicado como regra geral. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Regra geral

O senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) afirmou que o novo arcabouço fiscal da União deve ser aplicado como regra geral, integrando inclusive gastos relacionados à saúde e à educação. Ele destacou que a proposta irá basear-se no princípio da responsabilidade fiscal, “sem gastar mais do que se possui em receita”.

Definição da SELIC

O Comitê de Política Monetária do Banco Central deu início nesta segunda-feira à reunião do ano para definição da Selic. Apesar de estacionada desde agosto do ano passado, a atual taxa básica de juros do país é a maior desde 2017.

Sem alterações

A previsão é de que o Banco Central mantenha a atual taxa fixada de 13,75% ao ano, a qual é criticada pelo governo federal. O Comitê deve anunciar a decisão definitiva ainda nesta quarta-feira, após o fechamento do mercado.

Pressão do governo

O presidente Lula declarou nesta terça-feira que continuará pressionando o Banco Central pela redução da taxa básica de juros. O chefe do Executivo vê como absurdo o mantimento de um índice tão alto em um momento no qual não há crise ou excesso de demanda.

Novo Ensino Médio

O Ministério da Educação deve alterar a reforma do ensino médio aprovada em 2017, conforme anunciado pelo presidente Lula nesta terça-feira. Ele afirmou que segue acompanhando as críticas à atual estrutura, que deve ser reajustada após o debate com a sociedade civil.

Cobrança de multas

A Advocacia-Geral da União estabeleceu a cobrança de R$29,1 bilhões em multas ambientais aplicadas pelo IBAMA, que haviam sido trancadas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A liberação foi executada a partir da aprovação de dois pareceres que determinaram a rejeição de prescrição das infrações e maior segurança jurídica para a continuidade da cobrança das penalidades.

Juros do consignado

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou nesta terça-feira que a taxa de juros do empréstimo consignado para pensionistas do INSS deve ser superior a 1,7%. Ele destacou ainda que o governo irá buscar um número menor do que o patamar anterior de 2,14% cobrados pelos bancos.

Juros do consignado II

Uma decisão definitiva sobre a taxa deve ser anunciada até sexta-feira. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Brasileira de Bancos, Sidney Oliveira, após reunião com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo.

Combate ao turismo sexual

O Ministério do Turismo lançou uma campanha nesta terça-feira contra o turismo sexual no país. A iniciativa promove a divulgação de vídeos sobre o combate à prática através de órgãos governamentais e empresas do setor.

PL Mulher

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tomou posse nesta segunda-feira como presidente do PL Mulher, núcleo feminino do Partido Liberal. O evento contou com a participação via videochamada do ex-presidente Jair Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos desde o final do ano passado.

Nada a declarar

Ao final da cerimônia, Michelle ignorou perguntas de alguns jornalistas sobre o caso das joias recebidas da Arábia Saudita por ela e por Bolsonaro. Rodeada de seguranças, ao ser questionada sobre o assunto, a ex-primeira dama seguiu caminhando enquanto cantava uma música tocada no evento.

Ação antecipada

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, se reuniu com o governador Eduardo Leite nesta terça-feira para tratar de questões de combate ao trabalho análogo à escravidão. Leite destacou que o Estado tem agido para avançar na solução antecipada de situações do gênero, evitando a repetição de casos do tipo.

Engajamento de todos

O ministro destacou que a visita ao RS representa uma mensagem a todo povo brasileiro, solicitando o engajamento de todos na causa abordada. Ele destacou ainda que busca o apoio de todos os setores da economia para “a conscientização de que o trabalho degradante é inaceitável”.

Igualdade racial

A secretária adjunta estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Caroline Moreira, assinou nesta terça-feira em Gramado um termo de cooperação de combate à discriminação racial. A iniciativa busca incentivar a participação da população negra, em condições de igualdade, nas relações sociais do município.

Investimento inédito

O governador Eduardo Leite anunciou nesta terça-feira que realizará investimentos sem precedentes para a viabilização dos custos dos produtores em função da estiagem. Ele deve anunciar nos próximos dias um plano de investimento robusto para a questão com o apoio dos bancos do Estado.

Nota Fiscal Gaúcha

O Programa Nota Fiscal Gaúcha, da Receita Estadual, atingiu a marca de 3 milhões de usuários. A iniciativa oferece uma série de benefícios e sorteios para incentivar a cidadania fiscal e trazer aos cidadãos informações sobre a importância dos tributos.

Segurança municipal

O Conselho Municipal de Justiça e Segurança realizou a diplomação dos 36 representantes das entidades que fazem parte de sua composição, marcando a retomada de suas atividades. O grupo se reúne mensalmente para debater assuntos relacionados à segurança coletiva e encontrar soluções para os problemas das comunidades a partir do trabalho das entidades competentes.

SUS na Capital

Inicia nesta quinta-feira a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Porto Alegre, evento que promove o diálogo entre governo e sociedade para a construção das políticas públicas do SUS. O encontro busca mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade porto-alegrense sobre as necessidades e prioridades para cada território.

