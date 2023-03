Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 23 de março de 2023

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Selic inalterada

Cumprindo as expectativas de analistas e contrariando o governo federal, o Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros do país em 13,75%. A decisão foi anunciada ao final da reunião do Comitê de Política Monetária nesta quarta-feira.

Diesel mais barato

A Petrobras comunicou a redução de R$0,18 no valor do litro do diesel repassado para as distribuidoras. A partir desta quinta-feira o combustível passa a ser vendido à R$3,84 nas refinarias.

Manutenção de competitividade

A petrolífera justifica a baixa no valor em função da manutenção da competitividade de preços da estatal frente às principais alternativas de suprimento dos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino. A alteração não afeta os valores de outros combustíveis.

Retomada do PAA

O presidente Lula anunciou nesta quarta-feira a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal. O programa retorna com um reajuste no valor individual a ser comercializado por agricultores familiares, com um teto definido de R$15 mil.

Desagrado

A previsão do governo federal sobre a taxa dos empréstimos consignados do INSS não foi vista com bons olhos pelos beneficiários. O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos afirmou que os aposentados não devem aceitar qualquer proposta de juro acima de 1,90% ao mês.

Ameaças às autoridades

A Polícia Federal realizou uma operação nesta quarta-feira para prender um grupo criminoso que planejava realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo o senador Sérgio Moro (União-PR). Entre as ações planejadas, os suspeitos pretendiam executar homicídios e extorsões mediante sequestro.

Previamente informado

Sérgio Moro agradeceu nas redes sociais as autoridades e policiais pela realização da operação. Durante discurso na tribuna do Senado, ele afirmou que já estava ciente da ameaça desde o mês de janeiro, quando foi informado pelo Ministério da Segurança Pública.

Lei Antiterrorismo

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) comentou sobre a investigação nesta terça-feira, afirmando que as ameaças a Sérgio Moro são inaceitáveis. Ele aponta que é necessária uma revisão urgente da Comissão de Segurança Pública do Senado para incluir casos do tipo na Lei Antiterrorismo.

Equidade racial

O decreto anunciado pelo presidente Lula que define a garantia de até 30% das vagas na administração pública para pessoas negras foi defendido nesta quarta-feira pelo senador Paulo Paim (PT-RS). Dando mais detalhes sobre a medida, ele destacou que a ausência de diversidade étnica e racial no processo legislativo aprofunda os obstáculos para a equidade racial no país.

Aproximação com a indústria

Buscando a aproximação do governo federal com setores empresariais gaúchos, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se reuniu junto às diretorias da FIERGS e CIERGS durante a passagem por Porto Alegre. Marinho trouxe para a discussão diferentes assuntos de interesse mútuo, como a taxa de juros no país e os impostos de importações.

Retomada da termoelétrica

O governador Eduardo Leite visitou a sede da Agência Nacional de Energia Elétrica, em Brasília, para discutir a retomada da permissão para o projeto de uma usina termoelétrica no município de Rio Grande. Ele solicitou uma atenção especial da Aneel à proposta, salientando que o investimento deve beneficiar todo o país.

Aguardando liberação

O projeto está estacionado em função de uma outorga revogada pela Agência, em função de sucessivos atrasos da empresa que venceu a licitação da obra em 2014. Posteriormente a construção foi assumida por um grupo espanhol, que aguarda a liberação para dar continuidade.

Apoio aos migrantes

O vice-governador Gabriel Souza se reuniu com a delegação da Agência da Organização das Nações Unidas para as Migrações nesta quarta-feira para discutir iniciativas conjuntas de apoio aos migrantes no RS. De acordo com dados apontados pelo Sistema de Registro Nacional Migratório, o Estado possui mais de 93 mil imigrantes registrados.

Queda de arrecadação

A Secretaria Estadual da Fazenda divulgou, através do Painel da Arrecadação, o recolhimento de R$3,31 bilhões em tributos durante o mês de fevereiro deste ano. O valor é 13,9% menor que o arrecadado no mesmo período em 2022.

Impactos do ICMS

A queda na arrecadação é atribuída pela Secretaria à redução das alíquotas do ICMS no ano passado. A pasta afirma que o tributo é o principal responsável pelo cenário negativo, somado à também queda do ITCD no mês.

Prevenção à gripe aviária

Secretarias da Agricultura e Saúde do governo estadual se reuniram com as prefeituras de Mostardas e Tavares, para apresentação de um projeto-piloto de prevenção à influenza aviária. Os municípios integram a região do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que recebe diversas aves migratórias anualmente.

Homenagem municipal

O prefeito Sebastião Melo sancionou nesta quarta-feira o decreto que nomeia a sede da prefeitura como Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela. A denominação foi realizada em homenagem ao legado do ex-prefeito da capital gaúcha.

Capacitação de atendimento

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria promoveu um treinamento com os assessores dos vereadores da Capital, para utilização do sistema 156. A iniciativa promoveu uma capacitação dos presentes para a geração de protocolos e auxílio aos cidadãos da capital através da plataforma.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

