Por Bruno Laux | 24 de março de 2023

Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Suspeita de armação

O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que suspeita que a operação da Polícia Federal que levou à prisão de membros de uma facção criminosa que planejavam um ataque contra Sérgio Moro, se trata de uma armação do senador. Ele destacou ainda que deve manter-se cauteloso, sem realizar acusações sem provas e que irá pesquisar mais sobre a execução da ação.

Responsabilização de falas

Sérgio Moro criticou a declaração do presidente, afirmando que Lula riu de sua família e fez “pouco caso” dos ataques. O senador destacou ainda que caso aconteça algo com seus familiares, a responsabilidade deve cair sobre o chefe do Executivo, por incitação à violência em seu discurso.

Déficit orçamentário

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta quarta-feira que prevê um déficit de R$120 bilhões no orçamento do país para este ano. Ela aponta que a projeção segue a previsão do governo, que busca encerrar o ano distante dos R$230 bilhões negativos previstos no Orçamento de 2023.

Presente do Coldplay

Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, se encontrou nesta quinta-feira com o presidente Lula no Rio de Janeiro. Na ocasião, o cantor britânico presenteou o chefe do Executivo brasileiro com um violão.

Análise das MPs

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), determinou nesta quinta-feira que as Medidas Provisórias enviadas pelo presidente da República deverão passar por análise das comissões mistas do Congresso. A avaliação por parte dos colegiados havia sido suspensa em 2020, em função das restrições sanitárias da pandemia da covid-19.

Estratégia de atuação

Após a determinação, o presidente Lula convocou uma reunião com a coordenação política de sua gestão para esta sexta-feira. O objetivo é traçar uma estratégia de atuação do Planalto em relação às divergências sobre o assunto entre as lideranças das Casas Legislativas.

Avaliação no plenário

Apesar da determinação, as Medidas Provisórias enviadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro deverão ser analisadas diretamente no plenário das Casas. A decisão atende a um acordo anteriormente firmado com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Alerta à Selic

Empresários brasileiros se mostraram preocupados com a decisão do Banco Central em manter a taxa Selic em 13,75%. Eles destacam que a taxa é incondizente com o atual ambiente de crédito e aguardam ações do governo federal para influenciar a redução do índice.

Proteção à biodiversidade

A Advocacia-Geral da União instituiu nesta quinta-feira um grupo de 27 advogados para atuar prioritariamente em ações relacionadas à reparação de danos ambientais e à punição de infratores responsáveis por crimes do tipo. O grupo será responsável pela adoção de medidas jurídicas na proteção dos biomas brasileiros, assim como do patrimônio cultural do país

Salário dos servidores

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, publicou nas redes sociais um convite aos servidores públicos da União, para acompanhar a assinatura do acordo de reajuste salarial da categoria. Nesta sexta-feira, o governo federal irá determinar um aumento de 9% no Piso dos profissionais, além de um reajuste de 43,6% no auxílio-alimentação.

Gestão pública

O governador Eduardo Leite participou nesta quinta-feira, em Brasília, do 1º Congresso Nacional de Gestão Pública. No evento ele apresentou ao lado do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, um painel que trouxe para o debate os desafios da gestão estadual.

Queda no PIB

O governo estadual apontou uma redução de 5,1% no PIB do RS em 2022. A Secretaria Estadual de Planejamento, responsável pelo levantamento dos dados, atribui a queda aos impactos da estiagem no setor agropecuário gaúcho.

Presidência da Famurs

O prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, foi selecionado pelo PDT para assumir o comando da Famurs. A presidência da entidade, que deve ser alterada na metade do ano, é definida a partir de rodízio dos partidos com maior número de prefeitos gaúchos eleitos nas últimas eleições.

Insatisfação tributária

O prefeito Sebastião Melo, esteve discutindo na Câmara Municipal, nesta quinta-feira, os impactos da reforma tributária na capital gaúcha. O chefe do Executivo municipal tornou a manifestar a insatisfação da Prefeitura em relação às PECs sobre o tema que tramitam no Congresso.

Impactos na Capital

Melo destacou a preocupação com as consequências negativas da perda de arrecadação para a Capital, principalmente a partir da extinção do Imposto Sobre Serviços. Ele destacou que a suspensão do tributo pode impactar diretamente em serviços essenciais e sobrecarregar o setor produtivo.

Medalha Cidade de Porto Alegre

A Prefeitura da Capital realiza nesta sexta-feira a cerimônia de entrega da Medalha Cidade de Porto Alegre. A honraria será entregue a 27 cidadãos e entidades, que contribuíram significativamente para o desenvolvimento social, econômico e cultural da cidade.

Fechamento de ferros-velhos

Uma ação integrada de órgãos municipais realizou a autuação de três ferros-velhos sem licença de funcionamento na Zona Sul de Porto Alegre. A operação integra o conjunto de ações realizadas contra o furto e receptação de fios na Capital.

IPTU 2023

A prefeitura municipal iniciou nesta quinta-feira o envio de uma nova proposta de parcelamento em até dez vezes aos cidadãos que ainda não pagaram o IPTU. O prazo da primeira parcela da guia de pagamento encerra no dia 31 de março.

