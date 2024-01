Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 24 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, intermediará nesta quinta-feira, em Brasília, uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores da Guiana e da Venezuela. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Intermédio brasileiro

O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, intermediará nesta quinta-feira, em Brasília, uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores da Guiana e da Venezuela. O diálogo deve preceder o encontro entre os presidentes de ambos países, também em solo brasileiro, que será realizado para aproximação das partes em meio à disputa pela região de Essequibo.

À disposição do TSE

O ministro da Defesa, José Múcio, garantiu nesta terça-feira que a pasta e as Forças Armadas estão à disposição da Justiça Eleitoral para as eleições municipais de outubro. O líder ministerial destacou que os militares têm “absoluto interesse de estar do lado do zelo da democracia” e que está aberto a sugestões de melhorias de atuação no pleito.

Reaproximação militar

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, almoçou nesta terça-feira em Brasília com Luís Roberto Barroso, presidente do STF, para discutir um acordo de cooperação técnica entre as entidades. O encontro integra um movimento que vem sendo realizado pelo militar desde que assumiu o posto, voltado à despolitização da Força Armada e reaproximação com instituições.

Contornando ruídos

O Planalto tentará contornar a crise gerada junto ao Congresso após o corte de R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão no Orçamento 2024. O Executivo deve apresentar uma nova proposta, voltada à recomposição dos valores, de modo a acalmar os ruídos surgidos no Legislativo a partir da decisão do presidente Lula.

Isenção de IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiantou que a pasta deve concluir até o fim deste mês a conta para uma nova revisão da faixa de isenção do Imposto de Renda. A medida visa adaptar a regra à atualização do salário mínimo e deve integrar o plano gradual do governo em encerrar o atual mandato isentando do tributo quem ganha até R$ 5 mil.

Ajuda ao Equador

O presidente Lula conversou nesta terça-feira por telefone com o líder equatoriano, Daniel Noboa, a quem ofereceu ajuda do Brasil para o combate ao narcotráfico e crime organizado. O chefe do Executivo brasileiro manifestou disposição de encaminhar apoio em inteligência e segurança ao país sul-americano, que vem enfrentando uma séria crise de violência.

Apoio estratégico

O PT poderá apostar no apoio a candidaturas do Centrão ao Senado em 2026 para evitar uma nova ascensão de figuras da oposição à Casa Legislativa. A ideia é endossar nomes de legendas do grupo em regiões onde os petistas não possuem uma base sólida de eleitorado, de modo a garantir a governabilidade do presidente Lula em uma eventual reeleição.

Tentativa de adiamento

Um conjunto de treze frentes parlamentares integradas por conservadores vem tentando adiar para o segundo semestre a Conferência Nacional de Educação, agendada para o próximo domingo. O grupo elaborou uma nota em que criticam um suposto viés ideológico e político no documento que será utilizado de referência para o evento.

Harmonia ameaçada

A tentativa de aproximação que o governo Lula vem realizando com a bancada evangélica pode estar ameaçada a partir da troca de liderança do grupo neste ano. O comando do conjunto será assumido por um parlamentar da ala mais “bolsonarista” do Legislativo, o que complicará o diálogo do Planalto com os religiosos.

Saída confirmada

O ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou nesta terça-feira que o secretário-executivo, Ricardo Cappelli, não integrará o time de Ricardo Lewandowski no comando da pasta. O líder ministerial destacou que a presença do número dois no ministério já está “concluída” e que em breve ele estará “trabalhando em outro lugar”.

Investigação de plataformas

O Ministério Público Federal abriu uma investigação contra o Google e o Meta para verificar as medidas adotadas pelas empresas sobre publicações com discurso de ódio contra mulheres. A apuração ocorre a partir da identificação de postagens envolvendo casos do gênero veiculadas no YouTube e no Facebook.

Comando do Detran

O governo gaúcho publicou nesta terça-feira a exoneração de Mauro Caobelli do cargo de diretor-geral do DetranRS. Com o desligamento, o diretor-adjunto da autarquia, Rafael Rodrigues Mennet, assume o posto de forma interina.

Professores empossados

Mais de 1300 professores aprovados no último concurso público da Rede Estadual tomam posse nesta semana no RS. Os educadores serão alocados nos respectivos cargos diretamente nas Coordenadorias Regionais de Educação, onde iniciarão as atividades na próxima segunda-feira.

Trabalho conjunto

O Executivo estadual intermediou nesta terça-feira uma reunião entre representantes da prefeitura de Porto Alegre e da CEEE Equatorial para definir competências sobre podas e supressões de árvores na Capital. O encontro resultou no encaminhamento de um termo de cooperação entre as partes, para definição de fluxos eficientes nos serviços.

Mais fiscalização

Em reunião com a diretoria da Agergs nesta terça-feira, o prefeito Sebastião Melo solicitou maior fiscalização do órgão sobre os serviços da CEEE Equatorial. Na segunda-feira a prefeitura protocolou uma representação junto à agência relatando problemas decorrentes do temporal da última semana, somados à lenta retomada da normalidade em função da atuação da concessionária.

Desestatização da Carris

A prefeitura de Porto Alegre assinou nesta terça-feira, junto à Empresa de Transporte Coletivo Viamão, os contratos de compra e venda e de concessão da Carris Porto-Alegrense. A desestatização da companhia iniciará por uma transição de 90 dias, na qual uma comissão técnica e de gestão do Executivo municipal irá auxiliar na operação do serviço.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-332/

Panorama Político

2024-01-24