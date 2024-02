Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ex-governador José Ivo Sartori. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Descumprimento de agenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desmarcou pela segunda vez um encontro com parlamentares para discutir o futuro do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O descumprimento de agenda irritou deputados e senadores, os quais interpretaram o novo adiamento como falta de interesse do líder ministerial em debater o assunto.

Alinhamento entre Casas

Em meio à tensão entre Planalto e Legislativo, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), almoçaram juntos nesta quarta-feira para dialogar sobre a relação com o governo. O encontro extraoficial foi pautado também pelas prioridades do Congresso neste ano, com destaque para a agenda econômica.

Combinado não sai caro

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, garantiu nesta quarta-feira que o governo cumprirá os acordos firmados com a Câmara sobre o Orçamento 2024. O líder ministerial afirmou que concorda com a exigência do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), em “cumprir o que foi combinado”, mas garante que o Planalto havia tratado apenas R$11 bilhões em emendas de comissão.

Direitos corporativos

O Ministério dos Direitos Humanos lançou nesta quarta-feira um Grupo de Trabalho Interministerial para elaboração da Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas. O GT contará com 17 representantes de órgãos do Executivo, que terão seis meses para elaborar uma proposta de política para guiar a não-violação de direitos no mundo corporativo.

Investimento automotivo

O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta-feira que o setor automotivo brasileiro receberá cerca de R$100 bilhões em investimentos nos próximos anos. Os números foram fornecidos ao Planalto pelo presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio de Lima, em uma reunião com o governo na terça-feira.

Sem mudança

Mesmo após ser desligado da ABIN, o ex-número dois da agência, Alessandro Moretti permanece em Brasília atuando pela Polícia Federal. Delegado desde 1999, ele poderá ainda ser alocado na superintendência da corporação na capital federal.

Produtor de vacinas

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, vê o Brasil como potencial fornecedor principal de vacinas contra a dengue em todo o mundo. Ao comentar sobre o aumento de registros da doença no cenário global, o líder do órgão de saúde afirmou que a entidade segue cooperando com o Instituto Butantan para acelerar a produção local de novos imunizantes.

Novos ministros

A advogada Vera Lúcia Santana Araújo e o ministro do STJ, Ricardo Villas Bôas Cueva, tomaram posse na terça-feira como ministros substitutos no Tribunal Superior Eleitoral. Eles assumem os postos, respectivamente, por indicação do presidente Lula e em função da ascensão da ministra Isabel Gallotti, da Corte Jurídica, como titular no TSE.

Movimento criminoso

Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, descreveu nesta quarta-feira como “criminoso e inadmissível” os movimentos contrários à vacinação de crianças no país. A fala do ministro surge em meio ao fim da obrigatoriedade de imunização para matrículas na rede pública de ensino em municípios de Santa Catarina e Minas Gerais.

Afronta à legislação

O Ministério Público de Santa Catarina adiantou que deve notificar as prefeituras de cidades do estado que suspenderem a exigência de vacina para matrícula na rede de ensino. O órgão alega que as decisões contrariam uma tese fixada pelo STF, além de serem uma “afronta às legislações estaduais e federal”.

Contratação suspensa

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes suspendeu na segunda-feira o processo para contratação da empresa que executará os projetos e construção de uma nova ponte entre o RS e o Uruguai. A decisão surgiu a partir de solicitação de uma das companhias concorrentes, a qual apontou uma defasagem nos valores propostos no edital da obra.

Monitoramento de gases

A Secretaria Estadual da Agricultura adquiriu equipamentos que permitirão a mensuração do fluxo de gases e suas emissões na atmosfera em diferentes usos do solo no RS. As análises devem subsidiar políticas públicas para as cadeias produtivas do Estado, contribuindo com o acesso de agricultores ao mercado de créditos de carbono.

Combate ao assédio

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria promove nesta quinta-feira, junto à EPTC, um seminário sobre o combate aos assédios moral e sexual. O conjunto de discussões é voltado a gestores, pontos focais e integrantes das comissões de sindicância da pasta municipal.

Sindicato dos Médicos

A Câmara de Porto Alegre promulgou nesta quarta-feira o projeto de lei que reconhece o Sindicato Médico do RS como o legítimo representante dos médicos vinculados ao Executivo Municipal. A medida, proposta pela vereadora Comandante Nádia (PP), visa diferenciar a representação da categoria do Sindicato dos Municipários.

Restrição de comércio

O vereador José Freitas (Republicanos) apresentou um projeto de lei na Câmara de Porto Alegre que prevê a proibição de eventos comerciais em um raio de 200 metros de tradicionais feiras realizadas na Capital. O parlamentar municipal alega que a medida visa proteger o caráter cultural das iniciativas, evitando pessoas que querem “apenas se aproveitar economicamente” das feiras.

Candidatura cancelada

Anteriormente cotado para a candidatura a prefeito de Caxias do Sul neste ano, o ex-governador José Ivo Sartori comunicou nesta quarta-feira nas redes sociais que não concorrerá ao cargo. Ele alega estar em um “novo momento” da própria vida, no qual está disposto a atuar em um papel “mais de parceiro e colaborador”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-347/

Panorama Político

2024-02-08