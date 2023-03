Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 26 de março de 2023

(Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Visitas técnicas

O grupo de empresários que integrará a comitiva de Lula em viagem à China irá visitar uma série de companhias de tecnologia durante a passagem pelo país. As visitas serão articuladas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e devem passar por companhias como as redes sociais Kwai e TikTok, e o e-commerce Alibaba.

Visitas técnicas II

As ações realizadas pela agência integram o Fórum Econômico Brasil-China: Novas Fronteiras para uma Parceria Sustentável. A iniciativa tem por objetivo elencar demandas e entraves ao progresso comercial e de investimento entre as nações, de modo a aprimorar as negociações entre os países.

Texto concluído

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta sexta-feira que a pasta a qual comanda já respondeu às dúvidas do presidente Lula referente ao novo arcabouço fiscal que irá substituir o teto de gastos do governo. O texto da proposta já foi concluído pela equipe técnica e deve ser reencaminhado para o presidente, para definição da data de apresentação.

Prevaricação

O diretório nacional do Partido Novo decidiu entrar com uma ação contra o presidente Lula, junto à Procuradoria Geral da República, acusando o chefe do Executivo de prevaricação. A acusação se dá a partir da fala do presidente sobre o caso das facções que planejavam ataques ao senador Sergio Moro (União-PR), na qual Lula atribui suspeita de “armação” ao caso.

Reforma agrária

O governo federal está estudando o lançamento de um programa governamental que visa a utilização de terras penhoradas de propriedades de grandes devedores da União na promoção da reforma agrária no país. De acordo com o advogado-geral da União, Jorge Messias, a iniciativa está sendo elaborada pelos ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Fazenda, em conjunto com o Incra e a Advocacia-Geral da União.

Cúpula Ibero-Americana

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representou o Brasil durante a realização da 28ª Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo, na República Dominicana. Vieira esteve conversando com diferentes chanceleres de nações estrangeiras, discutindo questões bilaterais e de políticas regionais.

Relações latinas

Entre as tratativas do ministro no evento, esteve a discussão com o chanceler chileno, Alberto Klaveren, sobre a proposta de relançamento da UNASUR. Além disso, tem destaque também a reabertura das embaixadas e retomada de parcerias entre Brasil e Venezuela, que foram debatidas com o ministro venezuelano das Relações Exteriores, Yván Gil.

Banco dos BRICS

A ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita nesta sexta-feira para a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Ela deve permanecer no cargo até julho de 2025, quando encerra o mandato do Brasil no comando da instituição financeira.

Visita britânica

Seis parlamentares do Reino Unido, atuantes no âmbito da União Interparlamentar, devem visitar o Congresso Nacional nesta semana. As autoridades políticas britânicas irão debater com os parlamentares brasileiros questões relacionadas à direitos humanos, defesa de povos indígenas, questões climáticas, democracia, luta contra a corrupção, comércio e energia.

Linha de maquiagem

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lançou nas redes sociais uma linha de produtos de beleza com seu nome. Os cosméticos foram produzidos e divulgados em parceria com o maquiador uruguaio Agustin Fernandez.

Grupos parlamentares

O Congresso Nacional realiza nesta quarta-feira a instalação dos grupos parlamentares Brasil-Venezuela, Brasil-Cazaquistão e Brasil-Guiana. Eles têm por objetivo promover a cooperação entre os Parlamentos, através da troca de experiências, realização de visitas e acordos de cooperação.

Vetos presidenciais

A análise e votação dos primeiros vetos presidenciais de Lula deve ser realizada pelo Congresso somente no final da primeira quinzena de abril. A informação foi confirmada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Presidência do CEDES

O deputado federal Da Vitória (PP-ES) foi indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para a permanência no comando do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Casa. O órgão técnico-consultivo atua na proposição de agenda de atividades e na coordenação de estudos estratégicos para o país.

Suspensão de planos

A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou, a partir do dia 29 de março, a suspensão da comercialização de 32 planos de saúde de oito operadoras no país. O veto foi estabelecido a partir da extensa quantidade de reclamações das empresas no último trimestre de 2022.

Resiliência rural

O governador Eduardo Leite esteve presente na 14ª Abertura da Colheita da Soja, realizada no município de Tupanciretã. Durante discurso ele destacou a capacidade dos produtores rurais em se adaptar a situações difíceis, como a estiagem, destacando que deve lançar em breve um programa estadual de irrigação em parceria com bancos públicos.

Aniversário da Capital

A Prefeitura Municipal promove neste domingo uma série de atividades abertas ao público em comemoração aos 251 anos de Porto Alegre. As atividades do aniversário da Capital estarão concentradas no Parque Farroupilha, com diversas ações voltadas aos públicos de todas as idades.

Ampliação da vacina

A Secretaria Municipal da Saúde amplia, a partir desta segunda-feira, a aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 em pessoas de 12 anos ou mais que possuam deficiência permanente. O imunizante segue também sendo distribuído para os grupos prioritários definidos anteriormente pela pasta.

