Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

(Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Problemas antigos

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia, Sofia Cavedon (PT), mediou na quinta-feira uma reunião entre a Secretaria de Educação do RS e três escolas de diferentes regiões do RS com demandas estruturais urgentes. Problemas como falta de muros, precariedade na rede elétrica e danos no sistema de esgoto se perpetuam nas instituições há muitos anos, tendo se agravado a partir de recentes temporais que atingiram o Estado. Em paralelo à exposição das questões e à cobrança de providências do Executivo estadual, a parlamentar destacou que as demandas são de conhecimento do governo gaúcho desde o primeiro relatório do Monitoramento das Obras Escolares, realizado pelo colegiado no Parlamento.

Repasse à FETAG

O vice-presidente da Assembleia gaúcha, Paparico Bacchi (PL), anunciou nesta sexta-feira, no Encontro Regional de Mulheres Trabalhadoras do Campo, a indicação de uma emenda parlamentar de R$100 mil para a regional da FETAG-RS – Campos de Cima da Serra. Os recursos serão utilizados para a aquisição de um automóvel, de modo a auxiliar os técnicos e representantes da entidade no atendimento das demandas para as famílias e produtores da agricultura, pecuária familiar e assalariados rurais. “No que pudermos ajudar o agricultor, sempre irei trabalhar para facilitar sua vida, o auxiliando e destinando recursos para as entidades que prestam suporte para quem produz a riqueza do nosso estado”, destacou Paparico.

Versão distorcida

O deputado Matheus Gomes (PSOL) participou na quinta-feira, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Cruz do Sul, de um ato contra a censura imposta ao livro “O Avesso da Pele” em uma escola do município. O parlamentar afirma que a versão da diretora de um colégio local sobre a obra, amplamente divulgada nas redes sociais, foi sumariamente desmentida e problematizada. “A escola é um espaço para a criação e exercício do pensamento crítico, a diretora, portanto, desrespeita o próprio papel da educação na nossa sociedade. Além disso, é importante que sejamos capazes de debater as questões de raça, gênero e sexualidade das escolas. Não podemos recuar diante desse avanço conservador que, mais uma vez na história, ataca os livros”, alega Matheus.

Transporte alternativo

O deputado Felipe Camozzato (NOVO) é crítico à alta concentração do transporte gaúcho em rodovias e à falta de diversificação de modais, a qual ele afirma ser a causa da perda anual de cerca de R$51 bilhões no Produto Interno Bruto do Estado. Autor da PEC das Ferrovias, o parlamentar destaca o aumento do custo logístico gaúcho causado pelo transporte majoritariamente rodoviário e defende a desburocratização de investimentos para meios alternativos, com destaque para a viabilização de parcerias privadas para a construção de ferrovias estaduais. “As ferrovias são uma alternativa que vai aumentar a competitividade para o Estado, que atualmente possui um custo logístico acima da média nacional”, defende o deputado.

Ânimo renovado

O deputado Elton Weber (PSB) visitou na quinta-feira o Pavilhão da Agricultura Familiar, na ExpoDireto Cotrijal, durante sua passagem por Não-Me-Toque (RS). Ao comentar sobre a perspectiva de safra do Estado de 44,5%, a qual indica recuperação após duas estiagens, o parlamentar afirmou que o clima é de “ânimo renovado” entre os agricultores que estavam à frente das exposições na feira. “Se tudo der certo, vamos sair do vermelho após uma sequência de prejuízos no campo, e isso é sempre muito bom para todo o Rio Grande do Sul”, celebra Elton.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-03-09