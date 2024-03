Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 13 de março de 2024

A defesa do ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, afirma que ele vem avaliando negociar uma delação premiada com a Polícia Federal. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Delação cogitada

A defesa do ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, afirma que ele vem avaliando negociar uma delação premiada com a Polícia Federal. Preso preventivamente após a Operação Tempus Veritatis, o coronel da reserva do Exército está na lista de nomes do entorno do ex-presidente que são investigados por participação na tentativa de golpe de Estado e na venda de joias do acervo da Presidência no exterior.

Delação cogitada II

Apesar dos rumores sobre a possível negociação de Marcelo Câmara com a PF, pessoas próximas ao coronel afirmam que as chances dele avançar com a delação são quase nulas. Aliados do militar relatam que as especulações sobre o suposto trato integram uma estratégia da defesa que visa adiantar sua convocação para depor.

Presença da oposição

O novo presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), participou nesta terça-feira do evento de lançamento de 100 novos campis de Institutos Federais, realizado no Palácio do Planalto. Apesar de ter sido “tietado” por alguns estudantes presentes na cerimônia, o parlamentar bolsonarista afirmou à imprensa que foi hostilizado discretamente por alguns presentes.

Consulta a aliados

Antes de confirmar presença no lançamento dos IFs pelo governo Lula, Nikolas Ferreira consultou aliados do PL para decidir se atenderia ao convite do Planalto. Ao ser questionado sobre a participação no evento, ele afirmou que compareceu para cumprir o seu papel institucional, mas que “obviamente não voltará”.

Jantar extraoficial

Mesmo com uma reunião ministerial agendada para o dia 18 deste mês, o presidente Lula realizou um jantar extraoficial com algumas lideranças ministeriais no início desta semana. Ao lado do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o chefe do Executivo dialogou sobre estratégias para melhorar a comunicação do governo, além de pautas relacionadas às eleições municipais de outubro.

Alinhamento de buscas

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, viaja à Mossoró (RN) nesta quarta-feira para acompanhar as buscas pelos dois fugitivos da prisão federal do município. O líder ministerial deve se atualizar sobre o caso junto a integrantes da força-tarefa formada para capturar os criminosos, os quais já estão há quase um mês em fuga.

Votação adiada

A Comissão de Segurança da Câmara decidiu adiar a votação do requerimento de convocação do ministro Ricardo Lewandowski para falar sobre a fuga de criminosos em Mossoró (RN). A análise da solicitação foi prorrogada a pedido do presidente do colegiado, Alberto Fraga (PL-DF), o qual se encontrou nesta terça-feira com o chefe da pasta da Justiça.

Convite aprovado

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado convidará o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para uma oitiva sobre a companhia. O líder da estatal será questionado sobre a queda nas ações da empresa e em relação às alterações na política de pagamento de dividendos para acionistas.

Alerta sanitário

A Secretaria Estadual da Agricultura emitiu um alerta sanitário no início desta semana para casos de raiva de herbívoros na Fronteira Oeste do RS. O comunicado surge a partir da identificação de um foco da doença no município de Uruguaiana e visa reforçar a orientação aos produtores rurais sobre a tomada de cuidados para prevenir a condição em animais.

Capacitação de atendimento

O governo gaúcho inicia na próxima semana um ciclo de capacitações para qualificar o atendimento ao público no interior do RS. Destinada a servidores das áreas da segurança, educação e saúde, a ação deve focar na abordagem e tratamento adequado à população LGBTQIA+ nos serviços essenciais do Estado.

Frota renovada

O prefeito Sebastião Melo entregou nesta terça-feira 32 novas viaturas para a frota da Diretoria-Geral de Fiscalização. A partir da aquisição, viabilizada através de um investimento de R$ 2,9 milhões, a gestão municipal atingiu a renovação de 75% do conjunto de veículos do órgão.

Regularização fundiária

A prefeitura de Porto Alegre entrega nesta quarta-feira os Relatórios Técnicos para Regularização Fundiária de 53 propriedades rurais da Capital. Realizada em conjunto entre as secretarias municipais de Governança Local e de Regularização Fundiária, a ação integra as comemorações da FestPoa Rural.

Contratação temporária

O Executivo de Porto Alegre encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para autorizar a contratação de profissionais da saúde, visando atender à demanda temporária durante a Operação Inverno 2024. A proposta deve viabilizar a admissão de 148 trabalhadores, os quais atuarão em hospitais e farmácias distritais da Atenção Primária da Capital.

Responsabilização judicial

A Procuradoria-Geral do Município protocolou uma ação civil pública contra empresas de energia e telefonia atuantes em Porto Alegre, tentando responsabilizá-las judicialmente pela falta de manutenção de fios instalados na cidade. O órgão solicita que as empresas sejam condenadas a pagar danos morais coletivos, além de realizar a imediata inspeção e manutenção das redes que estão em desconformidade com as normas do setor.

CNH Social

O Sindicato dos Motociclistas e Ciclistas Profissionais do RS pediu apoio à Câmara de Porto Alegre para avançar com a concessão do benefício da Carteira Nacional de Habilitação Social aos trabalhadores da Capital. A entidade solicitou aos vereadores que articulem uma audiência com o governador Eduardo Leite, de modo a dialogar sobre o acesso ao documento para motoboys que exercem a profissão irregularmente.

IF na Serra

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, viajou a Brasília nesta semana a partir de convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para participar do anúncio dos novos Institutos Federais do governo. O município da Serra Gaúcha esteve entre os 100 contemplados pelo Executivo federal para receber as unidades de ensino.

