Por Bruno Laux | 20 de março de 2024

O presidente Lula garantiu nesta semana que não pretende realizar mudanças na Esplanada. (Foto: Agência Brasil)

Sem alterações

Em meio à contínua pressão do Centrão na busca de mais cargos no governo, o presidente Lula garantiu nesta semana que não pretende realizar mudanças na Esplanada. O chefe do Executivo deixou claro que qualquer eventual alteração nas pastas federais ocorrerá por insatisfação própria, e não de terceiros.

Pressão efetiva

O puxão de orelha do presidente Lula em seus ministros, cobrando maior presença do governo nas redes sociais, parece ter surtido efeito imediato. Pouco depois do encontro em que ele pediu por mais engajamento digital, ao menos cinco lideranças da Esplanada foram às redes dar destaque a diferentes ações do Executivo.

Encontro pós-cobrança

Após chamar a atenção de Nísia Trindade sobre sua atuação à frente do Ministério da Saúde, o presidente Lula se reuniu nesta terça-feira com a líder ministerial e secretários do órgão. O encontro, marcado antes da reunião ministerial em que foram feitas as cobranças, foi agendado para que o chefe do Executivo conhecesse a equipe da pasta.

Perseguição e absurdo

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, chamou de “perseguição” o indiciamento do ex-mandatário e de pessoas do seu entorno por falsificação de certificados de vacinas da covid-19. Ao descrever a situação como “absurda”, ele pediu que candidatos apoiados pelo seu cliente o defendam publicamente das acusações da PF e STF.

Delator poupado

Crucial para o indiciamento de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid deve ser poupado de represálias do ex-presidente. Durante uma reunião com aliados, para dialogar sobre a estratégia de defesa em meio ao caso, Bolsonaro pediu que nenhuma culpa fosse atribuída ao ex-ajudante de ordens.

Meta ambiciosa

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mantém uma meta ambiciosa para o número de votos que pretende angariar na eleição de seu sucessor à frente da Casa, em 2025. Articulando ajuda entre a base governista e a oposição, o parlamentar acredita que pode conquistar o apoio de ao menos 400 deputados para o nome que indicará à disputa.

Indústria em pauta

A Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado promoverá uma audiência pública em abril para dialogar sobre o programa Nova Indústria Brasil, do governo federal. A discussão deve abordar os planos de execução da iniciativa de desenvolvimento industrial, além de pressionar pela implantação da iniciativa em todas as regiões do país.

Regulamentação da reforma

A Câmara dos Deputados pode aprovar a regulamentação da reforma tributária ainda no primeiro semestre de 2024. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que está empenhado em avançar com a conclusão da temática, segue dialogando com o governo para alinhar os projetos de lei que viabilizarão a regulação.

Igualdade salarial

A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto do senador Paulo Paim (PT-RS) que cria o Dia Nacional da Igualdade Salarial. Enviado à CCJ da Casa, o texto visa reforçar a efetividade da lei que assegura maior equidade remuneratória entre mulheres e homens.

Reforço na frota

O governo estadual entregou nesta semana um conjunto de 74 novas viaturas para o Corpo de Bombeiros Militar do RS. A aquisição da frota para diferentes unidades da corporação, viabilizada a partir de investimento de R$ 24,2 milhões do Estado, deve beneficiar um total de 29 municípios gaúchos.

Regularização fundiária

A Secretaria Estadual de Habitação realizou nesta semana a primeira reunião para tratar da execução da regularização fundiária rural de assentamentos estaduais. Designada responsável pela atribuição no final de 2023, a pasta iniciou as discussões com representantes da região de Hulha Negra, que, proporcionalmente, possui o maior número de famílias assentadas no RS.

Integração comunitária

O prefeito Sebastião Melo reuniu nesta terça-feira os gestores das 17 subprefeituras da cidade, para alinhar o atendimento de demandas das comunidades da Capital. Realizado pela segunda vez no ano, o encontro abordou medidas de integração dos setores que atendem às regiões, de modo a melhorar a zeladoria do espaço público e serviços prestados à população.

Troca de comando

O engenheiro Assis Arrojo assume no início de abril o comando da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre. Ele sucederá o secretário Marcos Felipi Garcia, o qual deixa o posto em função do período de desincompatibilização do calendário eleitoral.

Segurança no Centro

Especialistas do Instituto Cidade Segura, contratados pelo Banco Mundial, apresentaram nesta segunda-feira um conjunto de estratégias voltadas à ampliação da sensação de segurança no Centro Histórico e 4º Distrito de Porto Alegre. A pesquisa integra a ação de revitalização das regiões promovida pela prefeitura, atualmente em fase de captação.

Alinhamento com lojistas

O presidente da Câmara Municipal, Mauro Pinheiro (PL), participou nesta terça-feira de uma reunião-almoço promovida pelo Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. O encontro, tradicionalmente realizado pela entidade, busca alinhar projetos de interesse do segmento com a Casa, além de conhecer o posicionamento dos vereadores sobre temáticas da categoria.

Testagem grátis

A Câmara de Porto Alegre analisa um projeto de lei que prevê a disponibilização gratuita de testes rápidos para o diagnóstico de arboviroses nas unidades da rede pública de Saúde. O vereador Aldacir Oliboni (PT), autor da proposta, afirma que a medida deve contribuir para as estratégias de contenção do aumento de casos de dengue na Capital.

Panorama Político

