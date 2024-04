Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 31 de março de 2024

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Retirada de tomadas

O deputado Marx Beltrão (PP-AL) protocolou um projeto de lei na Câmara Federal que prevê a remoção de todas as tomadas instaladas em celas de presídios do país. O parlamentar, que aponta inúmeras falhas no controle das prisões, afirma que a medida dificultaria o uso de celulares por detentos, impedindo a coordenação de ações criminosas de dentro das unidades de detenção.

Renegociação de dívidas

O Ministério da Agricultura decidiu viabilizar o adiamento ou parcelamento de débitos de agricultores impactados por incidentes climáticos na safra atual. A medida abrange produtores de soja e milho e da pecuária leiteira e de corte de diferentes regiões do país que foram afetadas pelos eventos extremos.

Decisão reiterada

Comandantes das Forças Armadas entregaram ao presidente Lula na última semana a lista com os nomes dos oficiais que serão promovidos em março nas três instituições militares do país. Durante o encontro, no Palácio do Planalto, o chefe do Executivo reiterou sua intenção em não avançar com atos relacionados aos 60 anos do golpe de 1964.

Participação feminina

Deputadas e senadoras da base governista cobraram do presidente Lula maior participação feminina na política, durante um happy hour promovido na última semana, no Palácio da Alvorada. Parlamentares que participaram do encontro, organizado pela primeira-dama Janja da Silva, afirmam que o chefe do Executivo sinalizou positivamente às reivindicações.

Participação feminina II

O Ministério de Gestão e Inovação vem dialogando com algumas empresas para ampliar a participação de mulheres em postos de liderança nas estatais do país. A pasta, liderada pela ministra Esther Dweck, pretende criar uma cota mínima de nomes femininos para os cargos de diretoria nas empresas.

Apoio francês

O Brasil deve contar com o apoio do presidente da França, Emmanuel Macron, para alcançar a almejada cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. O empenho nas negociações foi prometido pelo líder europeu ao presidente Lula durante sua recente agenda de compromissos nos estados brasileiros.

Presidente gaúcho

Um espumante produzido na Serra Gaúcha esteve entre os presentes entregues pelo presidente Lula ao líder francês Emmanuel Macron. O chefe do Executivo brasileiro incluiu ainda na caixa de lembranças dada ao presidente europeu cinco queijos brasileiros premiados.

Explicações diplomáticas

O assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, deve se reunir nesta semana com o embaixador da Venezuela no Brasil, Manuel Vadell. O encontro foi solicitado pela diplomacia venezuelana após as recentes críticas do chefe brasileiro ao processo eleitoral no país vizinho.

Gratidão da oposição

A líder da oposição a Nicolás Maduro na Venezuela, María Corina Machado, agradeceu ao presidente Lula e demais lideranças que criticaram os entraves à sua candidatura. Ao comentar sobre as manifestações dos chefes de Estado, a rival do atual presidente venezuelano afirmou que as declarações reafirmam que a luta dos opositores no país é “justa e democrática”.

Entrega na porta

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que proíbe que o cliente exija que os entregadores de aplicativo entrem em espaços de uso comum de condomínios ou subam até a porta da unidade habitacional. Apesar da restrição, a proposta prevê que a “entrega na porta” pode ser combinada previamente, em casos de pessoas idosas ou com mobilidade reduzida.

Conscientização do Autismo

O Senado realiza nesta segunda-feira uma sessão especial alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em . O encontro deve abordar questões relacionadas à definição do Transtorno do Espectro Autista, além de desmistificar a condição e falar sobre a importância da convivência em sociedade.

Combate às fake news

A Anatel deve implementar um sistema de remoção de fake news nas redes sociais durante o período de campanha eleitoral deste ano. Entre os principais focos de atuação da iniciativa, está a identificação do uso de inteligência artificial por candidatos ao pleito .

Conscientização no Congresso

O prédio do Congresso Nacional segue recebendo iluminação verde até este em alusão ao Dia de Conscientização sobre a Neuromielite Óptica. A campanha visa conscientizar a população acerca da doença rara, caracterizada pela inflamação do nervo óptico e da medula espinhal.

Atuação avaliada

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na última semana, apontou que 37% dos entrevistados aprovam a conduta do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre os inquéritos relacionados aos ataques golpistas do dia . A sondagem constatou ainda que 33% das pessoas consultadas desaprovam as atitudes do magistrado, enquanto 24% as consideram regular.

PPP para iluminação

O consórcio Luz de Caxias do Sul será responsável pelas demandas relacionadas à iluminação pública do município da Serra Gaúcha pelos próximos 24 anos. A partir do avanço da parceria público-privada, assinada na última semana pelo prefeito Adiló Didomenico, os servidores públicos atuantes no setor serão realocados para outras funções na prefeitura.

Revisão aprovada

A Câmara de Canoas aprovou um projeto de lei do Executivo municipal que prevê a revisão geral anual da remuneração e dos subsídios dos servidores públicos. Além dos trabalhadores em atividade, a medida se estende aos proventos de aposentadoria dos servidores inativos com direito à paridade.

