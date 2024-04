Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 21 de abril de 2024

(Foto: Abr)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Manipulação de resultados

O sócio majoritário do time Botafogo de Futebol e Regatas será ouvido nesta segunda-feira pela CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado. O cartola deve abordar as inúmeras declarações que realizou à imprensa sobre supostas provas relacionadas à manipulação de resultados, em partidas da série A e B do campeonato brasileiro.

Agendas na Europa

O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, cumpre uma série de agendas na Europa até o próximo dia 27. O diplomata passará pela França, Rússia e Alemanha, onde se encontrará com diferentes autoridades.

Saldo positivo

Integrantes do Planalto afirmam que a crise entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pode ter um saldo positivo para o chefe ministerial. Apesar de não levar os rumores a público, membros do Executivo acreditam que o líder parlamentar está recuando enquanto o governo ganha poder sobre a liberação de emendas.

Sem crise

O deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, nega que haja qualquer crise entre o Executivo e Legislativo federal. O parlamentar destacou que o ministro Alexandre Padilha está disposto a conversar com Arthur Lira na hora que o chefe da Casa Legislativa se dispuser.

Apoio interno

O presidente Lula vem pedindo mais apoio do PT para a defesa de pautas do governo. O chefe do Executivo reclamou a lideranças do partido sobre a falta de empenho da legenda na sustentação e articulação de temáticas importantes para o Executivo.

Delação descartada

O advogado de Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, garantiu que seu cliente, investigado por participação na suposta trama golpista do governo anterior, não firmará um acordo de delação premiada. Apesar do avanço de rumores sobre a possibilidade, o defensor afirmou que é “incompatível” com este tipo de acordo.

Mais vacina

Lideranças da Frente Nacional de Prefeitos pressionaram a ministra da Saúde, Nísia Trindade, pelo envio de mais doses de vacina contra a dengue para os municípios. Em uma carta entregue à chefe ministerial na última semana, o grupo sinalizou que concorda com a elevação da faixa etária no SUS, sob a condição da pasta ampliar a disponibilização dos imunizantes.

Providências imediatas

A Comissão de Direitos Humanos do Senado analisa nesta semana um projeto de lei que determina medidas protetivas de urgência para idosos e PCDs vítimas de violência ou em risco de sofrer agressão. A medida determina que ao constatar situações do gênero, as autoridades policiais informem imediatamente o juiz, o qual terá de adotar medidas cabíveis em até 48 horas.

Pautas do agro

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, deve apresentar nesta semana os planos e programas da pasta para 2024 à Comissão de Agricultura da Câmara. Os deputados Albuquerque (Republicanos-RR) e João Daniel (PT-SE), proponentes da oitiva, devem questionar o líder ministerial sobre temáticas relacionadas à agricultura familiar, meliponicultura, agroecologia e reforma agrária.

Crédito para jovens

Tramita na Câmara Federal um projeto de lei que institui o Programa Nacional de Crédito ao Jovem Empreendedor. A iniciativa visa conceder facilidades financeiras, através do BNDES, para empreendedores de 18 a 29 anos alavancarem novos negócios.

Combate à pedofilia

A Comissão de Comunicação da Câmara debaterá em audiência pública na próxima quarta-feira um conjunto de ações para o enfrentamento da pedofilia na internet. A discussão ocorre em paralelo à tramitação de dois projetos de lei sobre a temática, decorrentes dos trabalhos da CPI do Combate à Pedofilia no Senado.

Trabalho escravo

O governo gaúcho enviou representantes para a reunião especial do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas e Proteção ao Migrante promovida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O encontro surge na esteira do recente episódio no município de Taquara, onde trabalhadores recebiam drogas como pagamento em uma pedreira ilegal.

Efetivo temporário

A prefeitura de Porto Alegre publicou na sexta-feira a abertura de 149 vagas temporárias para a área da saúde. A ampliação de efetivo visa reforçar o atendimento à população em meio ao aumento de demandas durante a Operação Inverno 2024.

Centralização de serviços

A partir desta semana, a Junta Militar de Porto Alegre volta a funcionar na sede da Secretaria Municipal de Segurança. A alteração integra o movimento de centralização dos serviços administrados pela pasta.

Homenagem na Câmara

A Câmara de Porto Alegre concedeu na última semana a comenda Porto do Sol à Igreja Pentecostal Assembleia de Deus – Ministério Restauração. Proposta pelo vereador Hamilton Sossmeier (Podemos), a homenagem reconhece o trabalho da instituição religiosa dedicado à comunidade.

Direitos do autista

Os vereadores da capital gaúcha aprovaram um projeto de lei que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O conjunto de diretrizes, proposto pelo vereador Cláudio Janta (SD), é fundamentado na Lei Federal que trata da temática e assegura aos autistas os mesmos benefícios concedidos a pessoas com deficiência.

