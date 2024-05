Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 11 de maio de 2024

José Múcio pediu que as pessoas saiam das "trincheiras políticas" para focar no apoio necessário aos gaúchos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Saída das trincheiras

Ao comentar sobre a circulação de informações falsas em relação às Forças Armadas no RS, o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que alguns cidadãos estão “pensando em eleições”. O chefe ministerial pediu nesta sexta-feira que as pessoas saiam das “trincheiras políticas” para focar no apoio necessário aos gaúchos.

Férias adiadas

José Múcio teve de adiar as férias marcadas para o período entre 10 e 18 de maio, a partir do avanço da situação de calamidade no RS. O ministro da Defesa solicitou ao governo pelo cancelamento do recesso em função do trabalho necessário no estado.

Concurso adiado

A Caixa Econômica Federal decidiu adiar o concurso público do banco para os candidatos do RS, em função da situação de calamidade pública do estado. Apesar de prorrogar a aplicação da prova no território gaúcho, a entidade mantém a realização do processo agendada para 26 de maio no restante do país.

Contato popular

O presidente Lula se queixou a auxiliares próximos pela falta de contato com as vítimas das enchentes no RS durante o cumprimento de agendas no estado nos últimos dias. O chefe do Executivo reclamou que enquanto participou de sobrevoos e reuniões com políticos, não conseguiu se aproximar da população impactada.

Priorização de anúncios

Em resposta ao chefe do Executivo, membros do governo afirmaram que um eventual encontro com a população atingida pelas chuvas no RS, sem ações concretas, poderia ser arriscado. De modo a evitar ruídos, os auxiliares decidiram priorizar o anúncio de medidas urgentes durante a visita presidencial ao estado.

Médicos sob investigação

O ministro-chefe da Secom da Presidência, Paulo Pimenta, solicitou a investigação de dois médicos pela Polícia Federal por suspeita de disseminarem fake news sobre as enchentes no RS. Os profissionais de saúde compartilharam vídeos em suas redes sociais afirmando que a Anvisa estaria impedindo aviões particulares de decolar com medicamentos ao estado, o que o órgão nega categoricamente.

Emendas para o RS

Atendendo ao apelo do deputado gaúcho Márcio Biolchi, a bancada federal do MDB anunciou nesta sexta-feira o repasse de R$ 55 milhões em emendas para a mitigação de impactos das chuvas no RS. O montante será viabilizado através do remanejamento de R$ 1 milhão das emendas individuais de cada um dos 44 deputados federais e 11 senadores da legenda.

Recursos para drenagem

O ministro das Cidades, Jader Filho, se reunirá virtualmente com a Famurs na próxima segunda-feira para mapear demandas de lideranças municipais do RS nas áreas de habitação e prevenção de enchentes. A discussão ocorre em meio à elaboração de um pacote bilionário de obras em sistemas de drenagem do governo federal, com foco no território gaúcho.

Doações do Senado

O Senado encaminhou nesta semana ao RS uma carreta com capacidade de 36 toneladas, lotada de doações. Organizado pelo grupo voluntário Liga do Bem, o carregamento inclui 27 mil litros de água mineral e 2 toneladas de ração para animais, além de roupas, pacotes de bolacha e latas de leite.

Segurança dos presídios

A deputada Duda Salabert (PDT-MG) encaminhou um requerimento ao Ministério da Justiça solicitando informações sobre as medidas adotadas pelo governo nos presídios impactados pelas chuvas no RS. A parlamentar questiona a existência do registro de óbitos e feridos nas unidades, a partir dos eventos climáticos, além do estabelecimento de medidas de segurança dos apenados.

Flexibilização de normas

O Conselho Nacional de Justiça decidiu flexibilizar as normas para os sistemas penal e socioeducativo no território gaúcho em função dos recentes incidentes climáticos. O órgão recomendou questões como a reavaliação de prisões provisórias, a restrição de prisões preventivas a casos de extrema necessidade e a redefinição de critérios para prisão domiciliar.

Incremento de efetivo

O Ministério da Justiça autorizou nesta sexta-feira o envio de mais 80 agentes da Força Nacional para ações no RS. A partir do incremento, o efetivo da corporação passa a contar com 300 homens no território gaúcho, atuando no resgate de vítimas e na segurança da população.

Prazo ampliado

O Supremo Tribunal Federal decidiu ampliar até 31 de maio a suspensão dos prazos de ações relacionadas ao RS ou municípios gaúchos. A prorrogação, determinada pelo presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, se estende ainda para processos oriundos de varas e tribunais sediados no estado, além de processos com partes representadas exclusivamente por advogados inscritos na OAB-RS.

Fake news

O governador Eduardo Leite afirmou nas redes sociais nesta sexta-feira que a notícia de que fardamentos da Brigada Militar foram roubados no RS é falsa. O líder gaúcho destaca que houve o arrombamento e furto a uma loja de artigos militares em Porto Alegre, mas que roupas ligadas à corporação não foram subtraídas.

Adiantamento avaliado

O governo gaúcho vem avaliando solicitar o adiantamento de parcelas devidas pela União ao estado, relacionadas à compensação pelas perdas de arrecadação do ICMS sobre os combustíveis. O montante, de cerca de R$ 674 milhões, começou a ser cogitado para o caso de esgotamento das negociações por recursos junto ao Planalto e ao Congresso, no âmbito administrativo.

Isenção tarifária

A Corsan lançou nesta sexta-feira, em parceria com o Ministério Público e a Defensoria Pública, o Programa de Apoio aos impactados pelos eventos climáticos nas regiões atendidas pela empresa. Imóveis impactados pelas inundações terão isenção da conta de água por 60 dias e usuários que contam com Tarifa Social não pagarão a conta por seis meses.

