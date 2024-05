Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 12 de maio de 2024

Ministra do Meio Ambiente garante que a reconstrução do RS será realizada com rigorosas avaliações, para evitar novos desastres.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Critérios rigorosos

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, garantiu que, após o período de assistência humanitária no Rio Grande do Sul, a reconstrução do Estado será realizada com rigorosas avaliações, para evitar a repetição de desastres. Apontando como exemplo os recentes eventos no território gaúcho, ela defende o avanço de uma estratégia nacional de enfrentamento a emergências climáticas.

Recursos direcionados

Estudos de georreferenciamento deverão auxiliar o governo federal a destinar recursos para mitigação de impactos das chuvas no RS. Dados desse tipo serão utilizados para o estabelecimento de critérios no repasse de valores, de modo a garantir melhor direcionamento e eficiência na reconstrução patrimonial pelas famílias gaúchas.

Monitoramento constante

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que o governo continua monitorando as barragens de minério do RS em meio aos recentes eventos climáticos. O chefe ministerial afirmou na sexta-feira que os locais estão em segurança e acompanhados simultaneamente pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e pela Aneel.

Repasses autorizados

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal autorizou os juízes criminais a destinarem valores das multas judiciais para vítimas dos eventos climáticos no RS. Recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça, a medida prevê o encaminhamento dos recursos diretamente para a conta da Defesa Civil gaúcha.

Restabelecimento de eletrodomésticos

O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, adiantou na sexta-feira que o governo anunciará um conjunto de recursos para gaúchos que perderam eletrodomésticos nas enchentes. O presidente Lula, que já havia comentado a importância dos aparelhos para os mais pobres, deve anunciar a iniciativa até a quarta-feira.

Apoio às prefeituras

O presidente Lula deve anunciar também nesta semana a suspensão dos pagamentos da contribuição ao INSS dos municípios gaúchos. Há também a expectativa de que o chefe do Executivo suspenda até o fim do ano os pagamentos de linhas de financiamentos que as prefeituras têm com a Caixa Econômica Federal.

Apoio dos EUA

O governo dos Estados Unidos permanece em contato com autoridades e organizações de ajuda humanitária que atuam nos pontos impactados pelas enchentes no RS. O porta-voz do governo norte-americano, John Kirby, afirmou na sexta-feira que o país doou US$ 20 mil ao Estado e que ainda deve repassar mais US$ 100 mil para a aquisição de kits de higiene.

Apuração de engavetamento

O deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) encaminhou representações ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-geral da República para investigar o engavetamento de um programa de projeção climática no governo Dilma. O parlamentar afirma que deseja apurar a possível prática de crimes e improbidade na gestão do plano, que previa cheias para o Sul do País.

Bônus no Bolsa

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) defendeu nas redes sociais a concessão de um bônus de 50% no Bolsa Família para as famílias gaúchas mais pobres prejudicadas pelas enchentes. A parlamentar propõe que o acréscimo seja incluído no programa por seis meses, de modo a viabilizar uma recuperação digna aos gaúchos.

Problema suprapartidário (1)

O senador Ireneu Orth (PP-RS), suplente de Luis Carlos Heinze (PP-RS), afirma que a catástrofe climática em curso no RS é um “problema suprapartidário”. O parlamentar gaúcho destaca que “o interesse de salvar as pessoas que estão sofrendo deve ficar acima de qualquer questão ideológica”.

Problema suprapartidário (2)

A superação de questões ideológicas para apoio aos gaúchos é defendida também pelo senador Paulo Paim (PT-RS), o qual afirma que o momento é de trégua. “Não podemos agir como corvos, pois precisamos salvar vidas e o problema é de todos nós”, diz o congressista.

Transferência de presos

Cerca de 1,5 mil presos tiveram de ser transferidos no RS devido aos impactos das enchentes nos presídios do Estado. A movimentação de apenados surgiu a partir do risco de afogamento nas unidades prisionais gaúchas inundadas após as fortes chuvas.

Viagem desmotivada

O ministro do TCU, Vital do Rêgo, vinha articulando uma visita de membros do Tribunal ao RS, a qual foi desmotivada pelo colega gaúcho Augusto Nardes. Este último alegou que a movimentação pelo Estado está comprometida pelas inundações e, portanto, a viagem se resumiria a uma declaração do grupo em Porto Alegre.

Desoneração necessária

Prefeitos gaúcos tentam articular o apoio de parlamentares de Brasília para solicitar a desoneração da folha de pagamento dos municípios por ao menos dois anos. A isenção fiscal é apresentada pelas lideranças como uma alternativa para contribuir com a mitigação dos impactos das chuvas no Estado.

Videomonitoramento nos abrigos

A prefeitura de Porto Alegre equipará com câmeras de videomonitoramento 20 abrigos provisórios da rede de acolhimento. Os dispositivos, adquiridos através de parceria com a empresa DGT, auxiliarão na segurança em tempo real dos espaços administrados pelo Executivo.

Dia das Mães

O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, lançou um “desafio” nas redes sociais para a doação de presentes de Dia das Mães às mulheres abrigadas em locais da rede de acolhimento. O número dois da prefeitura pediu que os cidadãos se mobilizem para entrega de donativos que sejam úteis às famílias afetadas pelas enchentes.

