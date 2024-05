Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 18 de maio de 2024

O presidente da Câmara, Arthur Lira.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Presença dispensada

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prorrogou para o dia 24 de maio o fim da dispensa do registro de presença dos 31 deputados gaúchos na Casa Legislativa. A decisão leva em conta a situação de calamidade no RS, com destaque para a inviabilização por tempo indeterminado do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Vacinação prioritária

O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica nesta semana determinando a vacinação prioritária de pessoas que se encontram em abrigos provisórios ou na casa de outras pessoas no RS. O texto recomenda a imunização contra influenza, Covid-19, tétano, hepatite A e raiva, de modo a minimizar o risco de ocorrência de doenças imunopreveníveis no estado.

Comando simultâneo

O governo federal chegou a cogitar a possibilidade de manter Paulo Pimenta simultaneamente no comando da Secom da Presidência e da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do RS. O plano inicial foi descartado quando a Advocacia-Geral da União constatou a impossibilidade formal do ministro permanecer nos dois cargos.

Adiamento possível

O Tribunal Regional Eleitoral do RS ainda não descarta a hipótese de alterar a data das eleições municipais no estado, previstas para o dia 6 de outubro. Cerca de 500 urnas eletrônicas foram registradas como perdidas em função das enchentes no território gaúcho, e outras 15 mil, armazenadas em um depósito em Porto Alegre, podem estar danificadas.

Futebol feminino

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que a Confederação vai construir um Centro de Desenvolvimento do futebol feminino no RS. O estado deve ser tratado como prioridade para a realização da Copa do Mundo feminina de 2027, na qual o estádio Beira-Rio, do Internacional, sediará jogos.

Comitê científico

A deputada Maria do Rosário (PSOL) apresentou um projeto de lei para que a Secretaria Extraordinária de Reconstrução do RS constitua, junto aos governos estadual e municipais, um comitê científico formado pelas instituições gaúchas de educação. A parlamentar afirma que os gaúchos podem contar com o “trabalho de excelência em pesquisa” da UFRGS, IFs e demais entidades, para o restabelecimento de Porto Alegre e do estado.

Cobranças irregulares

A Defensoria Pública da União está alerta quanto à situação de trabalhadores afetados pelos recentes eventos climáticos no RS que estão sofrendo ameaças de demissão ou de descontos salariais. A entidade destaca a irregularidade de cobranças do gênero às pessoas impactadas pela crise climática e se coloca à disposição para ajudar os cidadãos de forma judicial ou extrajudicialmente.

Aquisição de cestas

A Companhia Nacional de Abastecimento realiza na próxima segunda-feira um leilão para a compra de 45 mil cestas de alimentos para as vítimas das enchentes no RS. Realizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o processo deve destinar os alimentos para a Unidade Armazenadora da Conab em Canoas até o final da próxima semana.

Reforço de equipamentos

O governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enviou bombas de drenagem de ao RS para ajudar no escoamento das águas das cidades inundadas. A expectativa é de que governadores do Nordeste também encaminhem equipamentos do gênero, utilizados na transposição do rio São Francisco, ao território gaúcho.

Escolas de campanha

A secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, afirma que o governo estadual deverá instalar “escolas de campanha” nos municípios gaúchos mais impactados pelas cheias. As estruturas são pensadas para cidades nas quais seja inviável o aluguel de espaços para a continuidade das aulas no RS.

Relato da crise

O senador Paulo Paim (PT-RS) apresentou nesta sexta-feira a 23 diplomatas de 15 nacionalidades um relato sobre a destruição ambiental e drama humano em curso no RS. O grupo, visitante da Comissão de Direitos Humanos do Senado, deve levar a seus países o apelo por ajuda ao território gaúcho.

Cidades provisórias

O vice-governador Gabriel Souza adiantou nesta sexta-feira que as cidades provisórias planejadas pelo governo estadual para receber vítimas das enchentes devem começar a funcionar dentro de 15 a 20 dias. As instalações contarão com dormitórios individualizados por família, banheiros e chuveiros, além de espaços coletivos como cozinhas e lavanderias.

Cidades provisórias II

A expectativa do governo gaúcho é de que as “cidades provisórias” sejam utilizadas até que residências do programa “Minha Casa Minha Vida” ou da iniciativa estadual “A Casa é Sua” sejam disponibilizadas. As estruturas temporárias serão instaladas em espaços designados nos municípios de Canoas, Guaíba, Porto Alegre e São Leopoldo.

Volta por Cima

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social pagou nesta sexta-feira o primeiro lote dos recursos previstos pelo programa Volta por Cima para famílias vítimas das chuvas no RS em 2024. O repasse de R$18,1 milhões foi distribuído entre cerca de 7 mil famílias de 62 municípios através do Cartão Cidadão.

Reconstrução rodoviária

O secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella, se reuniu nesta sexta-feira com prefeitos e vice-prefeitos do Vale do Taquari para dialogar sobre ações de reconstrução de rodovias na região. Ao lado de lideranças do Daer e da EGR, o chefe da pasta estadual detalhou as ações do Estado para desobstruir, recuperar e reconstruir estradas e pontes locais.

Emissão de documentos

A Brigada Militar participou nesta sexta-feira de uma ação cívico-social no Centro Vida, em Porto Alegre, voltada à emissão de documentos às vítimas das inundações. Realizado em parceria com o Instituto Geral de Perícias, o mutirão auxiliou na agilização da confecção de carteiras de identidade da população impactada pelas chuvas.

