Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 22 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pedido ao Senado

O governador Eduardo Leite encaminhou uma carta de duas páginas a integrantes de todas as bancadas do Senado solicitando ajuda ao RS. O líder estadual afirma no documento que conta com a sensibilidade e compromisso dos congressistas com as causas que estão afetando os gaúchos e pede pelo direcionamento de emendas parlamentares ao estado.

Recuperação da cultura

O Ministério da Cultura deve encaminhar recursos da Lei Rouanet para o restabelecimento do setor cultural do RS após as enchentes. A pasta pretende priorizar projetos da Região Sul no Edital Petrobras Cultural, além de lançar programas emergenciais, em parceria com patrocinadores privados, com investimentos de até R$ 150 milhões.

Saúde mental

Dois psicólogos com especialização em atendimento social enviados pelo Ministério dos Direitos Humanos estão no RS para auxiliar as vítimas das inundações. Os profissionais seguem atuando em questões de orientação psicossocial, além do acolhimento e encaminhamento de denúncias de violações de direitos humanos nos abrigos.

Saúde mental II

O Ministério da Justiça lançará no final de maio um programa para promover a saúde mental de policiais e bombeiros no Brasil. Realizada em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e de forma independente das corporações, a iniciativa oferecerá assistência psicológica online para os agentes de segurança.

Desburocratização necessária

O Tribunal de Contas da União montou um grupo de 60 auditores para monitorar de perto os recursos bilionários encaminhados para a mitigação de impactos das enchentes no RS. O núcleo visa dar celeridade ao avanço de temas relacionados ao estado, de modo a evitar que burocracias atrapalhem a urgência no trabalho de assistência às vítimas da catástrofe climática.

De pai para filho

Integrantes do Planalto especulam nos bastidores que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode lançar o filho 01, Flávio Bolsonaro, como candidato à presidência em 2026. O rumor surge frente à avaliação de que o ex-mandatário ainda resiste à candidatura da ex-primeira-dama Michelle ou até mesmo em apoiar um nome fora da família para o cargo.

Ajuda do Japão

O governo do Japão está planejando oferecer assistência técnica e ajuda financeira para auxiliar o RS na recuperação após os eventos climáticos extremos. O senador Paulo Paim (PT-RS), que recebeu o embaixador japonês Hayashi Teiji nesta terça-feira, afirma que o país asiático também segue encaminhando remessas de donativos ao território gaúcho.

Zero impostos

O deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) apresentou um projeto de lei na Câmara nesta terça-feira que visa zerar os impostos federais sobre comércios, serviços, turismo e setor de eventos do RS pelos próximos cinco anos. A proposta, que segue os moldes do Programa Emergencial de Retomada de Eventos, adotado na pandemia, busca auxiliar na proteção de empregos e segurança de diferentes setores no estado.

Investimentos em limpeza

Em meio à pressão de parlamentares pelo reforço nas equipes de limpeza urbana em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira duas publicações sobre o trabalho do DMLU na Capital. Segundo o líder municipal, até o momento cerca de R$ 80 milhões foram destinados exclusivamente para a limpeza da cidade após as inundações.

Restrição estendida

A prefeitura de Porto Alegre decidiu estender a suspensão de eventos em espaços públicos na Capital até o dia 29 de maio. Apesar da restrição, a medida não abrange atos de caráter social e comunitário, os quais deverão passar por avaliação do Escritório de Eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Troca de comando

O adjunto da Secretaria de Educação de Porto Alegre, Mauricio Cunha, assumiu de forma interina o comando da pasta municipal. O advogado e ex-diretor presidente da Carris ocupa o cargo após a saída de José Paulo da Rosa no início da semana.

Fiscalização intensificada

O Procon de Porto Alegre expediu 19 autos de infração e 43 notificações sobre casos de precificação abusiva e produtos vencidos na Capital entre os dias 13 e 19 de maio. O órgão municipal segue realizando fiscalizações constantes em diferentes estabelecimentos da cidade, em parceria com o Procon Estadual, Ministério Público e Polícia Civil.

Apresentação de trabalhos

A Câmara de Porto Alegre quer ouvir representantes da prefeitura da Capital, do governo do Estado e da União no plenário virtual da Casa Legislativa. A realização das oitivas busca viabilizar um espaço para a apresentação de informações sobre o trabalho que cada esfera de poder está realizando no atendimento às vítimas das enchentes e na reconstrução do município.

Dragagem do Guaíba

Vereadores do PL e do NOVO da capital gaúcha defenderam na Câmara Municipal o avanço de ações de dragagem no Guaíba para evitar novas inundações. Os representantes municipais afirmam que atualmente o processo, o qual pontuam como medida emergencial, enfrenta obstáculos como a falta de recursos e embargos da Fepam.

Falhas de comunicação

A vereadora Cláudia Araújo (PSD) utilizou o plenário virtual da Câmara de Porto Alegre nesta semana para cobrar uma melhor comunicação da Prefeitura com os vereadores. A parlamentar relata dificuldades na obtenção de informações sobre como ajudar pessoas que a procuram para conseguir uma cesta básica ou vaga em um abrigo.

Contratação temporária

A Câmara Municipal de Gramado aprovou por unanimidade nesta semana um Projeto de Lei Ordinária que autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de até oito orientadores de trânsito. A decisão busca suprir as demandas decorrentes do Estado de Calamidade declarado no município, além de contribuir na realização dos eventos oficiais relacionados no calendário Oficial de Eventos da cidade na Serra Gaúcha.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-451/

Panorama Político

2024-05-22