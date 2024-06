Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 5 de junho de 2024

Somente 77 dos mais de 400 municípios gaúchos afetados pela crise climática encaminharam ao Ministério das Cidades pasta os números relacionados aos danos das enchentes. (Foto: Reprodução)

Falta de dados

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta terça-feira que somente 77 dos mais de 400 municípios gaúchos afetados pela crise climática encaminharam à pasta os números relacionados aos danos das enchentes. Apesar de reconhecer a dificuldade das prefeituras em reunir as informações, o líder ministerial destaca que a relação de prejuízos é necessária para a articulação de planos de atendimento à população.

Repasse oficializado

A presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff, oficializou nesta terça-feira a liberação de US$ 495 milhões para investimentos na reconstrução do RS. Do montante, US$ 200 milhões serão destinados diretamente para o restabelecimento da infraestrutura gaúcha, e o restante será repassado ao BRDE para o encaminhamento de recursos conforme as necessidades do estado.

Discussão adiada

Um pedido coletivo de vista de deputados do PV e do PSOL adiou nesta terça-feira a análise da PEC das Drogas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto, que criminaliza o porte e a posse de narcóticos independentemente de quantidade, deve retornar à pauta de discussão do colegiado na próxima semana.

Liberado para julgamento

Em paralelo ao debate na Câmara, o ministro Dias Toffoli, do STF, devolveu para julgamento nesta terça-feira um processo que trata da descriminalização da maconha para consumo individual. Com placar favorável de 5 a 3 até o momento, o texto aguarda agendamento do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, para retornar ao debate no plenário.

Eleição decisiva

Lideranças governistas e do PT ampliaram sua atenção à corrida para a presidência da Câmara em 2025 após as recentes derrotas do Executivo em votações no Congresso. Os aliados do governo temem que a indicação de um parlamentar que não esteja alinhado ao Planalto dificulte ainda mais a tramitação de seus interesses no Legislativo.

Cobrança aos aliados

As derrotas no Congresso também levaram o entorno do presidente Lula a se atentar à cobrança feita a ministros aliados para que busquem votos favoráveis aos objetivos do Planalto junto às suas respectivas bancadas no Legislativo. O chefe do Executivo solicitou novamente às lideranças e auxiliares da Esplanada que sejam mais ativos na articulação política com os parlamentares.

Novas loterias

A diretora-presidente da Caixa Loterias, Luciola Aor Vasconcelos, sinalizou que a empresa está avaliando o lançamento de novos produtos para enfrentar a concorrência no mercado brasileiro de jogos. Em meio à popularidade das “bets” no ambiente online, a entidade deve anunciar apostas de quota fixa operadas pelos agentes lotéricos, além de retomar as antigas “raspadinhas”.

Carência de indicadores

A Comissão Temporária Externa do RS no Senado iniciou nesta terça-feira um ciclo de debates sobre questões relacionadas ao enfrentamento da calamidade no estado. O colegiado recebeu o ministro gaúcho Augusto Nardes, do TCU, o qual defendeu a criação de indicadores de governança mais precisos em nível nacional para a prevenção de desastres similares ao que ocorreu no estado.

Suspensão de descontos

O Senado está analisando um projeto de lei que suspende os descontos em empréstimos consignados de aposentados e pensionistas afetados pelas enchentes no RS. Já aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, o texto, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), se estende também a beneficiários de programas de transferência de renda.

Hospitalização em Brasília

O senador Paulo Paim (PT-RS) foi hospitalizado nesta terça-feira, após passar mal em sua residência, em Brasília. O parlamentar gaúcho foi submetido a exames médicos no Hospital Sírio-Libanês, na capital federal, após apresentar sintomas de stress e desidratação.

Segurança escolar

A Comissão de Segurança Pública do Senado recebeu especialistas e representantes do governo nesta terça-feira para dialogar sobre um projeto de lei que prevê a presença obrigatória de um profissional de segurança nas escolas. A proposta conta ainda com uma emenda do relator do texto no colegiado, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que obriga o uso de detectores de metais nas unidades de ensino.

Melhorias aéreas

O governo gaúcho realizará um levantamento de medidas e ações para ampliar a malha aérea, a infraestrutura e o número de voos nos aeroportos estaduais no RS. Realizada pelas secretarias da Reconstrução Gaúcha e de Logística e Transportes, a avaliação busca viabilizar a construção de alternativas e medidas emergenciais para mitigar os impactos do fechamento temporário do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Apoio paulista

Servidores do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo estão auxiliando a Secretaria da Agricultura do RS no diagnóstico das áreas rurais do estado após as enchentes. Presentes no território gaúcho desde o início da semana, os profissionais paulistas oferecem atenção especial à vigilância e defesa sanitária animal.

Recomendações para abrigos

Representantes da Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre apresentaram nesta terça-feira à Diretoria Geral de Fiscalização um documento de recomendações para locais de abrigo elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. A integração entre os serviços da prefeitura visa capacitar os fiscais para multiplicar as boas práticas na gestão dos espaços do gênero, assim como na limpeza dos ambientes no pós-enchente.

Nova realidade

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal se reuniu nesta terça-feira para dialogar sobre as mudanças climáticas e seus impactos em Porto Alegre. Especialistas que participaram do debate destacaram a necessidade de adaptação à “nova realidade” do clima, com destaque para medidas de prevenção de inundações e de ação emergencial para momentos de crise.

Levantamento parcial

Segundo Vaneska Paiva, representante da Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre, a prefeitura estima que cerca de 160 mil moradores da capital gaúcha foram impactados pelas inundações em maio. Apesar do levantamento inicial de quase 40 mil edificações e mais de 45 mil empresas atingidas, a quantificação precisa dos reflexos da crise climática será possível apenas quando a água baixar em todo o território do município.

Panorama Político

