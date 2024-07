Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 3 de julho de 2024

Solução para o dólar

O presidente Lula convocou uma reunião com auxiliares do governo para dialogar sobre eventuais soluções para as recentes altas do dólar frente ao real nos últimos dias. Apesar de sinalizar estar preocupado com a subida da moeda estrangeira, o chefe do Planalto afirma que não há motivo para o mercado ter “medo de que vai acontecer coisa errada”.

Jogo especulativo

Autor de seguidas críticas à atual chefia do Banco Central, as quais é atribuída a subida do dólar, Lula recusa a ideia de que o avanço da moeda tenha relação com as falas. O presidente associa a situação à ocorrência de um “jogo de interesses especulativo contra o real no país”.

Discussão suprapartidária

O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, está otimista quanto ao contexto de votação dos projetos de regulamentação da reforma tributária na Câmara. Para o líder ministerial, a temática vem sendo tratada como “suprapartidária” frente ao teor benéfico que deve proporcionar em diferentes pontos da economia a partir de sua implementação.

Visita argentina

O presidente argentino Javier Milei vem ao Brasil no próximo sábado para participar da Conferência de Ação Política Conservadora, em Balneário Camboriú (SC). O líder do país vizinho deve se encontrar no evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o qual dialogará sobre o avanço global da direita e as expectativas para as eleições nos EUA.

Nova tentativa

Em uma nova tentativa de comunicação com Jair Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tornou a pedir ao STF pelo fim da restrição de contato com o ex-presidente. O chefe partidário solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a liberação para que possa voltar a trabalhar no mesmo ambiente que o correligionário, além de fazer reuniões antes das eleições de outubro.

Censo Escolar

O Inep decidiu estender para o dia 31 de agosto o prazo da primeira etapa de coleta de dados do Censo Escolar de 2024 para as redes de ensino do RS. O processo, prorrogado em função da recente crise climática, vem sendo realizado nos estabelecimentos escolares de diferentes etapas e modalidades da educação básica do estado.

Rotas para escoamento

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentou ao Senado nesta terça-feira as Rotas da Integração Sul-Americana previstas no novo Plano de Aceleração do Crescimento do governo federal. As rodovias são alvo de ampla expectativa para o escoamento da produção brasileira por meio de portos no Oceano Pacífico.

Prisão especial

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que inclui os profissionais do setor entre os beneficiários de prisão especial. A medida, que segue para a CCJ da Casa, propõe a retenção dos agentes em local distinto dos demais presos, de modo a evitar eventuais retaliações de condenados.

Agricultura urbana

O Senado validou nesta terça-feira, em votação simbólica, um projeto de lei complementar que cria a Política Nacional para a Agricultura Urbana. A medida, que segue para sanção presidencial, visa garantir a segurança alimentar, o aproveitamento de espaços ociosos e a geração de renda nas cidades através de atividades do segmento.

Prefeitos em Brasília

Mais de 700 gestores municipais estiveram nesta terça-feira na sede da Confederação Nacional de Municípios, em Brasília, para a Mobilização Nacional Permanente e a Marcha a Brasília pela Reconstrução de Municípios do RS. As lideranças buscam pressionar o governo e o Congresso pelo avanço de medidas emergenciais e estruturantes destinadas ao estado.

Falta de empenho

O senador licenciado Luis Carlos Heinze (PP-RS) criticou nas redes sociais a falta de empenho do Senado em votar projetos para a reconstrução do RS. O parlamentar afirma que, apesar da comissão externa da Casa dedicada ao estado e da indicação de matérias prioritárias, nenhum projeto relacionado à questão entrou na pauta de votações do plenário.

Renegociação da dívida

O governador Eduardo Leite acompanhou lideranças estaduais nesta terça-feira em uma reunião com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chefe do Senado, sobre uma proposta para alterar as regras de pagamento da dívida dos Estados com a União. O líder gaúcho destacou a importância de uma alternativa do gênero para o RS e sugeriu que a equipe técnica do Palácio Piratini contribua com o texto do senador.

Remoção de cabos

A Secretaria Municipal de Parcerias publicou nesta terça-feira a contratação da empresa Flatnet Provedor de Acesso à Internet para a remoção de fios de telecomunicações em desuso na rede de distribuição de energia de Porto Alegre. A entidade, credenciada sem custos para o município, deve também realizar o correto descarte e destinação dos materiais.

Problemas na rede

A Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara de Porto Alegre debateu nesta terça-feira uma série de problemas na rede de internet da cidade e dificuldades de contato com as empresas locais prestadoras do serviço de telefonia. Consumidores relataram ao colegiado constantes quedas de conexão, contratos de fidelidade abusivos e falta de fiscalização das operadoras por parte da Anatel.

Comércio de usados

Tramita na Câmara de Porto Alegre um projeto do vereador José Freitas (Republicanos) que institui o Programa de Regras para o Comércio de Peças e Telefones Usados na Capital. Voltada ao combate do comércio ilegal na cidade, a medida prevê o cumprimento de uma série de processos como requisito para a compra e venda de itens do gênero.

Comportamento nas escolas

Os vereadores de Porto Alegre realizaram uma audiência pública nesta terça-feira para debater o projeto de lei que estabelece orientações quanto ao comportamento de funcionários, responsáveis e corpo docente nas escolas públicas e privadas do município. A proposta trata, entre outras questões, dos processos de ensino relacionados a questões sócio-políticas nas entidades escolares.

Panorama Político

