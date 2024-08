Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 2 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Embaixada da Argentina em Caracas hasteou a bandeira do Brasil nesta quinta-feira. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Gratidão hermana

A Embaixada da Argentina em Caracas hasteou a bandeira do Brasil nesta quinta-feira após o governo brasileiro assumir a proteção e segurança do prédio instalado em território venezuelano. Expulso pelo governo de Nicolás Maduro, o corpo diplomático argentino está abrigando seis opositores do governo chavista no local.

Gratidão hermana II

Ainda que sem citar Lula, o presidente argentino Javier Milei agradeceu nas redes sociais a disposição do Brasil em tomar conta da embaixada da Argentina em Caracas. Frequentemente crítico ao atual governo do Brasil, o líder do país vizinho reconheceu como “fortes e históricos” os laços de amizade entre os dois países.

Expulsão requerida

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), acompanhado de outros 41 colegas bolsonaristas da Câmara, apresentou uma solicitação ao Itamaraty pedindo pela expulsão de todo o corpo diplomático da Venezuela no Brasil. O grupo de parlamentares acusa o governo de Nicolás Maduro de uma série de graves violações de Direitos Humanos e Políticos após as eleições presidenciais no país vizinho.

Ponte de diálogo

Ainda impedidos de manter contato por decisão do STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o chefe do PL, Valdemar Costa Neto, vêm se comunicando através de Dana Vidal Costa, esposa do líder partidário. A “primeira-dama” da sigla está servindo de ponte de diálogo entre os correligionários para avançar com as principais discussões políticas da legenda.

Projetos continuados

Frente ao contingenciamento de R$ 4,5 bilhões do Orçamento do Novo PAC, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vem tentando evitar que a diminuição no ritmo das obras afete a imagem do governo. A expectativa é de que a pasta federal mantenha o andamento dos projetos vinculados à iniciativa, ainda que em velocidade reduzida.

Reestruturação de energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, adiantou nesta quinta-feira que o governo deve lançar até o próximo mês uma série de medidas de reestruturação do setor elétrico do país. O anúncio prévio das medidas, voltadas à redução tarifária, ocorreu após uma reunião do presidente Lula com lideranças da Esplanada para dialogar sobre o valor da conta de luz.

Alteração na Esplanada

O auditor federal Marivaldo Pereira será o novo responsável pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Escolhido por Ricardo Lewandowski, chefe da pasta, o novo secretário sucederá Elias Vaz à frente do cargo, o qual pediu demissão para se dedicar às eleições municipais.

Procedimento padrão

Tramita na Câmara dos Deputados uma proposta que institui um protocolo penal para a atuação das autoridades competentes nos casos de estupro. A medida visa padronizar o atendimento de casos do gênero de modo a aumentar a eficácia da resposta estatal a esse crime e assegurar um tratamento rápido e adequado às vítimas.

Articulação intensa

O senador Irajá (PSD-TO), relator da proposta que autoriza o funcionamento de cassinos, bingos e jogo do bicho no Brasil, vem articulando para votar o texto em agosto. Ainda enfrentando resistência de colegas conservadores, o parlamentar aposta no potencial de arrecadação e atração de turistas do projeto para angariar apoio para a sua tramitação.

Regulamentação dos vapes

Outro texto polêmico que deve voltar à pauta de debates do Senado em agosto é o projeto de lei que trata da regulamentação dos cigarros eletrônicos no país. A expectativa da Casa é de que a medida, de autoria da senadora Soraya Thronicke (PODEMOS-MS), seja votada pela Comissão de Assuntos Econômicos no próximo dia 20.

Troca de comando

O governador Eduardo Leite deixou nesta quinta-feira o cargo de presidente do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, o qual ocupava desde abril de 2023. No lugar do líder gaúcho, foi empossado na chefia do colegiado o tucano Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul.

Adaptação climática

Em seu primeiro ato como presidente do Codesul, Eduardo Riedel aprovou, ao lado dos demais governadores sulistas, o encaminhamento de estudos para a criação de Sistemas Integrados para Adaptação às Mudanças Climáticas. A iniciativa visa mitigar os efeitos decorrentes das alterações do clima nos últimos anos, além de planejar ações para prevenir danos relacionados a futuros eventos climáticos extremos.

Aldir Blanc

A Secretaria Estadual de Cultura lançou nesta semana os oito editais da Política Nacional Aldir Blanc no RS. O montante de R$ 67,6 milhões em recursos descentralizados da União deve financiar mais de 500 projetos gaúchos de diferentes segmentos culturais.

Homenagem aos voluntários

A Associação Médica do RS realizará uma solenidade na próxima semana para homenagear os voluntários que atuaram na sede da instituição durante o período de calamidade causado pelas enchentes de maio. A entidade deve agraciar com certificados mais de 400 profissionais, além de um sócio honorário e treze sócios beneméritos, os quais trabalharam em auxílio à comunidade em meio à catástrofe climática.

Segurança feminina

O Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, vinculado ao MPRS, lançou nesta quinta-feira o material intitulado “Plano de Segurança para Vítimas de Violência Doméstica”. Alusiva à campanha “Agosto Lilás”, a cartilha reúne informações para mulheres que se encontram em situações do gênero, além de orientar potenciais vítimas a como proceder em eventuais episódios de violência.

Reabertura de lojas

Fechadas desde maio, as lojas da Estação Rodoviária de Porto Alegre foram autorizadas nesta quinta-feira a retornarem às suas atividades. Do total de 64 espaços comerciais instalados no terminal, cerca de 20 já estão prontos para retomar o funcionamento.

* brunolaux@pampa.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-510/

Panorama Político

2024-08-02