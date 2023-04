Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 22 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











O assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, será enviado à Ucrânia para reunião com o presidente do país europeu, Volodymyr Zelensky. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Redução de crise

O assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, será enviado à Ucrânia para reunião com o presidente do país europeu, Volodymyr Zelensky. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo.

Redução de crise II

A viagem ocorre a pedido do presidente Lula, que recentemente declarou que ambos países envolvidos na guerra da Ucrânia têm culpa pelo conflito, afirmação que gerou tensões com o governo ucraniano. A data da visita ao país europeu ainda não foi confirmada por questões de segurança.

Agenda na Europa

O presidente Lula desembarcou nesta sexta-feira em Portugal para cumprimento de agenda de seis dias na Europa. Ele se encontrará com autoridades e empresários para dialogar sobre tratados bilaterais, acordos entre o Mercosul e a União Europeia e a guerra na Ucrânia.

Encontro com líderes

Neste sábado, o chefe de Estado brasileiro tem encontro agendado com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. Na próxima terça-feira ele viaja à Espanha, onde há expectativa de encontro com o rei do país, Felipe VI.

Turismo português

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, anunciou que o governo federal assinará um acordo com o Ministério do Turismo de Portugal, para promover a ampliação de turistas do país europeu no Brasil. O tratado será acertado através de um memorando assinado pelos presidentes de ambos países.

Articulações para a CPMI

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, adiantou as articulações da base do governo para a CPMI dos Atos Golpistas no Congresso. Ele afirma que os deputados aliados irão priorizar a investigação e a convocação de pessoas e empresas que financiaram e estimularam os ataques.

Depoimento à PF

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Gonçalves Dias, prestou depoimento à PF nesta sexta-feira, após divulgação de gravações em que ele aparece no Palácio do Planalto durante as invasões do dia 8 de janeiro. Ele declarou à imprensa que estava no local para retirada dos invasores, e que junto do GSI auxiliou a preservar o terceiro piso do local.

Quebra de sigilo

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira a quebra de sigilo de todas as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro. Ele solicitou que o GSI encaminhe até domingo todo material existente sobre a data, o qual passará por aferição de preservação integral.

Extinção descartada

Os rumores relacionados à extinção do GSI após o caso de Gonçalves Dias foram descartados nesta sexta-feira pelo ministro da Defesa, José Múcio. Ele afirmou que o instrumento é necessário para a segurança da presidência e que poderá ter apenas sua nomenclatura alterada.

Contribuição sindical

O julgamento do retorno da cobrança sindical foi suspenso nesta sexta-feira, após pedido de vista do processo pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A discussão apura a constitucionalidade da imposição da contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados.

Bem recebido

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiantou nesta sexta-feira que o projeto do novo arcabouço fiscal da União deve ser aprovado na Casa. Ele destacou que apesar da possibilidade de mudanças no texto, o material foi bem recebido pelos parlamentares.

Dados enviados

A plataforma Telegram repassou nesta sexta-feira ao Ministério da Justiça as informações solicitadas sobre grupos neonazistas envolvidos com ataques às escolas no país. A entrega ocorre após a pasta realizar a abertura de um processo contra o aplicativo, que determinava a suspensão do serviço em caso de recusa de envio dos dados.

Mais Médicos

O RS receberá 552 profissionais da saúde para 216 municípios através do programa Mais Médicos do governo federal. O Estado é o terceiro colocado do país com maior número de vagas disponibilizadas através da iniciativa.

Comando da Emater

A médica veterinária Mara Helena Saalfeld assumiu o comando da Diretoria Executiva da Emater/RS e da Superintendência Executiva da Ascar nesta quinta-feira. A indicação para o cargo foi realizada pelo Executivo estadual e aprovada pelos conselhos técnico-administrativos da entidade.

Bolsas de residência

A prefeitura municipal anunciou a abertura de dois processos simplificados para selecionar candidatos para bolsas do Programa de Residência Técnico-Superior e do Programa de Residência Jurídica. As inscrições para as duas seleções serão abertas a partir desta segunda-feira através do site www.fundatec.com.br.

Operação Inverno 2023

As movimentações relacionadas à Operação Inverno 2023 foram iniciadas pela prefeitura de Porto Alegre nesta semana. A ação do Poder público, realizada anualmente, busca ampliar o oferecimento de abrigo a pessoas em situação de rua durante os dias de baixas temperaturas.

Capital do Churrasco

O selo que confere à Porto Alegre o título de “Capital Mundial do Churrasco” será apresentado pela prefeitura municipal neste sábado. A iniciativa busca fomentar o turismo na capital gaúcha, consequentemente gerando empregos e fontes de renda.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-62/

Panorama Político

2023-04-22