Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 28 de abril de 2023

O governo federal está planejando promover em Brasília um encontro com presidentes de todos os países sul-americanos. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cúpula sul-americana

O governo federal está planejando promover em Brasília um encontro com presidentes de todos os países sul-americanos. A reunião deve ocorrer ainda neste semestre e busca ampliar a integração entre as nações além de debater temas de interesse comum.

Retomada da Unasul

O presidente Lula conversou nesta quinta-feira por videoconferência com o líder argentino, Alberto Fernández. Os chefes de Estado discutiram sobre assuntos referentes à retomada da União das Nações Sul-Americanas, além do aprofundamento do comércio entre os países.

Salário mínimo

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou nesta quinta-feira que Lula assinará nos próximos dias a MP que institui o salário mínimo de R$ 1.320 a partir do dia 1º de maio. Ele afirmou ainda que a gestão federal deve encaminhar um PL ao Congresso para retomar a política de valorização do piso nacional.

Aproximação entre governos

O vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou a necessidade de aproximação entre a União e municípios durante a abertura da Marcha dos Vereadores, realizada em Brasília entre os dias 25 e 28 de abril. Ele destacou o papel do Legislativo municipal para a gestão e fiscalização das cidades, assim como para o fortalecimento da democracia.

Renovação do Gabinete

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Cappelli, aprovou nesta quinta-feira a demissão de mais 58 servidores do órgão. Os desligamentos ocorrem no âmbito da renovação do quadro de funcionários, e somam-se aos 29 realizados na quarta-feira.

Comando do GSI

O presidente Lula declarou em uma reunião com sua equipe que deve indicar o general Marcos Antônio Amaro dos Santos para ocupar o comando do GSI. Ele já havia dialogado com o general antes de partir para a viagem à Europa, cogitando a sua alocação no posto.

Ato inusitado

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) tentou entregar um “feto” de plástico ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, durante uma audiência no Senado nesta quinta-feira. O ato é realizado por manifestantes contrários ao aborto para defender que, nesta etapa do desenvolvimento, o embrião já poderia ser considerado um ser humano.

Exploração inaceitável

Silvio Almeida recusou o objeto, afirmando que repudia a performance profundamente, descrevendo o ato como “uma exploração inaceitável de um problema sério que existe no país”. Após a repercussão do ocorrido, uma série de apoiadores do governo federal publicaram mensagens de apoio ao ministro.

Relacionamento com o BRICS

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado aprovou nesta quinta-feira a criação de uma Frente Parlamentar de Relacionamento com o Brics. A proposta busca estreitar uma agenda de trabalho com os parlamentos dos países para ampliar relações comerciais, enfrentar barreiras e promover a troca de experiências.

Reajuste do FGTS

O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quinta-feira o julgamento sobre o reajuste do FGTS. A interrupção ocorreu a partir de um pedido de vista do processo solicitado pelo ministro da Corte, Nunes Marques.

Exame toxicológico

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que determina a retomada de aplicação de multa para motoristas profissionais que não realizem exames toxicológicos. A medida passará agora por análise do Senado Federal.

Reunião com investidores

O governador Eduardo Leite reuniu-se nesta quinta-feira com economistas e representantes de bancos de investimentos em São Paulo. Questões como o modelo de reforma tributária, privatizações no RS e o atual cenário econômico brasileiro, estiveram em pauta no encontro.

Privatização da CORSAN

Quando questionado sobre a desestatização da Corsan, o governador gaúcho afirmou que o Estado deve assumir um papel de regulação e fiscalização da concessionária, ao invés de atuar na operação. Ele destacou que o governo se mostrou insuficiente para o atendimento da população na gestão do serviço e que uma parceria com a iniciativa privada deve ampliar o acesso ao saneamento básico.

Visita africana

O vice-governador Gabriel Souza recebeu nesta quinta-feira o embaixador do Malawi no Brasil, Levi Nyondo. A reunião contou com a presença de secretários gaúchos e abordou parcerias entre o RS e o país africano, com destaque para o setor de turismo e agricultura.

Leilão de imóveis

A Prefeitura de Porto Alegre promove nesta sexta-feira o segundo leilão eletrônico de imóveis sem utilidade para a gestão municipal. Serão ofertados 15 terrenos desocupados na região do Complexo do Porto Seco, no bairro Sarandi, avaliados em R$ 41,2 milhões.

Recenseamento e Sanidade Animal

A prefeitura municipal homologou nesta quinta-feira a designação do Sindicato Rural de Porto Alegre como responsável pelo Projeto de Recenseamento e Sanidade Animal na Capital. O levantamento será realizado para a reunião de elementos para o planejamento de ações de fomento, considerando as diferenças entre as regiões e o perfil de cada propriedade.

Táxis em Gramado

Tramita na Câmara de Vereadores de Gramado um Projeto de Lei Ordinária que estabelece normas para exploração do Serviço de Transporte Individual de Passageiros por Táxi. A iniciativa busca o aprimoramento do serviço no município da Serra e conta com a contribuição dos taxistas da região.

Votação adiada

A Câmara de Novo Hamburgo adiou a votação sobre o projeto que obriga as agências bancárias da cidade a disponibilizarem cadeiras de rodas para o uso de clientes com deficiência ou dificuldades de locomoção. A prorrogação foi determinada a pedido do autor do projeto, vereador Enio Brizola (PT), para elaboração de uma emenda ao texto.

