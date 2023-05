Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 8 de maio de 2023

Defesa de Bolsonaro pretende priorizar critérios técnicos na tentativa de desvinculá-lo do caso dos registros fraudulentos no cartão de vacinação.

Estratégia de defesa

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pretende priorizar critérios técnicos na tentativa de desvinculá-lo do caso dos registros fraudulentos no cartão de vacinação. Interlocutores afirmam que os advogados utilizarão do argumento da ausência de atuação direta no caso, assim como a falta de provas de que o comando da ação partiu dele.

Estratégia de defesa II

Os advogados esperam ainda que o ex-ajudante de Bolsonaro, Mauro Cid, admita sua culpa no caso. A defesa reafirmou que o ex-presidente somente prestará depoimento à PF após ter acesso a todos os detalhes da investigação.

Provas emprestadas

Os dados encontrados no celular de Bolsonaro apreendido na Operação Venire da PF poderão ser utilizados em outros inquéritos em que ele está sendo investigado. A possibilidade ocorre a partir dos conceitos jurídicos de “provas emprestadas” e “encontro fortuito de prova”, que permitem a utilização de recursos de um caso que possam auxiliar em outras investigações.

Brasil Sorridente

O governo federal deve anunciar nesta segunda-feira o relançamento do programa Brasil Sorridente. A proposta busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde bucal através do SUS.

Articulação inalterada

Mesmo com dificuldade em avançar com determinadas pautas no Congresso, o presidente Lula afirmou que não deve realizar alterações em sua articulação política nas Casas Legislativas. Ele declarou neste sábado que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é “o melhor que o país tem” na execução da atividade.

Crítica ao BC

O presidente Lula tornou a criticar neste sábado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em relação ao mantimento da taxa SELIC em 13,75%. Ele destacou que o economista não possui compromisso com o Brasil, mas sim com o “outro governo que o indicou ao cargo”.

Reação negativa

Integrantes da cúpula da Polícia Federal receberam negativamente a declaração do novo ministro do GSI, general Marcos Antonio Amaro, de que a segurança do presidente Lula voltará a ser comandada pelo gabinete. Os servidores afirmam em conversas reservadas que podem deixar de realizar o serviço caso o comando seja alterado.

Destino de recursos

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já tem previsto o destino dos cerca de R$ 500 milhões anunciados pelo Reino Unido para o Fundo Amazônia. Os recursos serão alocados em ações de proteção indígena e combate ao desmatamento, com destaque para o desmonte do garimpo, demarcação de terras e garantia de segurança alimentar.

Internação hospitalar

Marina Silva segue internada desde sábado no Instituto do Coração, em São Paulo, decorrente de um diagnóstico de COVID-19. Neste o domingo o hospital divulgou em nota que sua condição clínica mantém-se estável e com boa evolução.

Discussões internas

A ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deve voltar a atenção dos deputados às pautas de consenso do plenário durante esta semana. A análise das CPIs que já tiveram seus requerimentos de criação lidos pelos parlamentares devem permanecer paradas.

Relações exteriores

A Comissão de Relações Exteriores do Senado recebe nesta quinta-feira o ministro Mauro Vieira, responsável da pasta federal que trata do assunto, para a análise de nove indicações do presidente Lula a embaixadas brasileiras no exterior. O ministro deve também apresentar maiores explicações sobre a revogação da dispensa de vistos de quatro países para entrada no Brasil.

Denúncias consolidadas

O STF formou maioria de votos neste domingo para tornar réus 250 pessoas que integraram os atos golpistas realizados em Brasília no dia 8 de janeiro. O grupo integra o terceiro conjunto de acusados pela PGR julgado pela Corte.

Procedimento médico

O ministro do STF Kassio Nunes Marques teve de passar por uma consulta médica em um hospital particular de Brasília neste domingo. Ele vem realizando um tratamento em função de complicações de uma cirurgia bariátrica revisional.

Economia da Biodiversidade

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado votará nesta terça-feira o projeto de lei que determina a criação da Política Nacional de Desenvolvimento da Economia da Biodiversidade. A proposta busca integrar uma estratégia nacional de investimentos em cadeias produtivas sustentáveis que vinculem proteção e produção em suas atividades.

Greve mantida

Os metroviários da Trensurb decidiram manter a decisão de greve após uma tentativa da empresa de negociação das demandas. Os trens não devem circular em ambos sentidos nesta segunda-feira, mas retornarão ao normal no dia seguinte.

Novo quartel

Entre as licitações previstas para esta semana pela Secretaria Estadual de Planejamento está a construção de uma nova sede para o 31º Batalhão da Polícia Militar de Guaíba, na Região Metropolitana. O local será alocado na mesma região onde são previstas pela prefeitura a instalação de uma UBS, uma praça pública e uma escola de Educação Infantil.

Semana da Enfermagem

A Secretaria Municipal da Saúde promove a partir desta segunda-feira a Semana da Enfermagem na Atenção Primária em Saúde. O evento traz neste ano uma série de discussões entre profissionais e acadêmicos da área sobre o reconhecimento, valorização e potencialização da atividade.

