Colunistas Panorama Político

Por Bruno Laux | 10 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Celso Amorim, reúne-se nesta quarta na Ucrânia com o presidente do país europeu, Volodymyr Zelensky. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Encontro com Zelensky

O chefe da assessoria especial do presidente Lula, Celso Amorim, reúne-se nesta quarta-feira na Ucrânia com o presidente do país europeu, Volodymyr Zelensky. Eles devem conversar sobre o conflito com a Rússia, focando em medidas de paz e solução para a guerra.

Solução pacífica

Anteriormente Celso Amorim já havia se reunido com o líder russo Vladimir Putin para discutir a resolução pacífica da questão. Lula aponta que a partir dos diálogos será possível conversar com outros países para articular o encerramento do conflito.

Visita holandesa

O presidente Lula recebeu nesta terça-feira em Brasília o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte. Eles discutiram questões referentes às relações comerciais bilaterais, cooperação técnica, transição energética e o contexto geral da guerra na Ucrânia.

Sede do G20

A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como sede da cúpula dos chefes de Estado dos países do G20 em 2024. A informação foi anunciada nas redes sociais pelo governador do RJ, Cláudio Castro.

Pedido de soltura

A defesa do tenente-coronel Mauro Cid solicitou nesta terça-feira a revogação de sua prisão preventiva. A justificativa é de que o militar não oferece risco às investigações relacionadas à falsificação de dados em cartões de vacina.

Convocação para depoimento

A Comissão de Segurança Pública da Câmara determinou a convocação do novo ministro do GSI, general Amaro, para prestar depoimento ao colegiado sobre as invasões ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. A intimação surge após Gonçalves Dias, ex-ocupante do cargo, ter se ausentado na reunião que foi convidado a falar sobre o assunto.

Notificação ao Telegram

A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, notificará a plataforma Telegram pelo disparo de uma mensagem de oposição ao PL das Fake News nesta terça-feira. A pasta destaca que o texto apresenta informações falsas e desequilibra o debate sobre a proposta.

Bate-boca no Senado

O ministro da Justiça, Flávio Dino, respondeu nesta terça-feira a uma série de perguntas sobre as invasões do dia 8 de janeiro em Brasília, durante uma audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado. O encontro foi marcado por confrontações verbais e acusações de parlamentares sobre suposta responsabilidade do ministro sobre os impactos dos atos golpistas.

Resposta às acusações

Dino rebateu as acusações, afirmando que não recebeu nenhum relatório da ABIN antes do ocorrido e que não dispensou a Força Nacional na data em questão. Além disso, ele destacou que o presidente Lula não possuía conhecimento dos atos de sua realização.

Simplificação de ICMS

O Senado aprovou nesta terça-feira uma proposta que visa a suspensão da cobrança de ICMS em mercadorias transferidas pela mesma companhia entre estados diferentes. O projeto, voltado ao beneficiamento de empresas com filiais espalhadas pelo país, será agora analisado pela Câmara.

China-RS

O governador gaúcho em exercício, Gabriel Souza, reuniu-se em Brasília nesta terça-feira com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao. O encontro foi pautado pela abertura de novos mercados e ampliação das relações comerciais entre o RS e o país asiático.

Ampliação de exportações

Gabriel Souza apresentou uma série de dados sobre a produção gaúcha, com destaque à produção de noz-pecã, arroz e produtos de proteína animal. Ele também destacou a importância do governo chinês em reconhecer o status do RS como zona livre de febre aftosa sem vacinação na ampliação das exportações gaúchas.

Segurança da mulher

Durante a passagem por Brasília, o governador gaúcho em exercício participou também de um encontro no Conselho Nacional de Justiça sobre o combate à violência contra a mulher. Gabriel apresentou medidas voltadas à questão executadas no RS, assim como a redução significativa recente no número de feminicídios no Estado.

Estiagem em foco

A Secretaria Estadual da Agricultura promove nesta semana o 1º Fórum Estiagem em Foco. O evento reúne secretários municipais da área para discutir temas relacionados à construção de medidas permanentes de enfrentamento aos eventos climáticos extremos na agropecuária gaúcha.

Responsabilidade social

O prefeito Sebastião Melo sancionou o projeto de lei que institui a Marca de Responsabilidade Social Contra a Violência Doméstica. O título será concedido a mulheres, empresas e entidades que promovam a inserção de vítimas de casos do gênero no mercado de trabalho em parceria com a gestão municipal.

Financiamento da cultura

A prefeitura de Porto Alegre lança nesta quarta-feira o Edital de Eventos Culturais Descentralizados do Fumproarte. No total, 68 projetos inscritos que promovam eventos em qualquer área artística serão escolhidos para financiamento da gestão municipal.

Estatuto do Servidor

A análise do projeto de lei de revisão do Estatuto do Servidor encaminhado pelo Executivo de Novo Hamburgo à Câmara Municipal recebeu um pedido de vista do vereador Ricardo Ritter – Ica (PSDB). A extensão de prazo solicitada visa a realização de ajustes no texto da matéria, prorrogando a votação do tema para o dia 24 de maio.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/panorama-politico-80/

Panorama Político

2023-05-10