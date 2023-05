Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 17 de maio de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Descontos no Pronaf

Agricultores gaúchos que contrataram empréstimos do Pronaf e estão impossibilitados de pagá-los receberão um desconto de 25% nas parcelas vencidas e a vencer entre janeiro e dezembro de 2023. Com um repasse de R$230 milhões, o governo federal visa apoiar produtores que não possuem seguro rural e foram impactados pela estiagem no RS.

Preço dos combustíveis

A Petrobras anunciou a redução do preço dos combustíveis a partir desta quarta-feira. Nas distribuidoras o litro da gasolina passa a ser vendido a R$2,78, o diesel à R$3,02, e o botijão de gás de 13kg terá uma queda de R$8,97.

Troca de parâmetro

A mudança nos valores ocorre a partir da determinação da estatal em pôr fim à política de paridade de importação, tomando o preço do barril de petróleo no mercado internacional e a cotação do dólar como referência. O parâmetro vinha sendo utilizado desde 2016.

Transparência online

Quando questionado sobre a transparência dos preços da empresa a partir da nova estrutura, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que todos os componentes relacionados à questão estarão disponibilizados no site da companhia. Ele destacou ainda que a readequação de referência não teve interferência do governo federal.

Abrasileiramento de preços

Após tomar conhecimento do reajuste nos combustíveis, o presidente Lula publicou um vídeo no qual afirma estar feliz com a decisão da estatal. Ele destacou que a partir da alteração no parâmetro, a companhia passa a “abrasileirar” os seus preços.

Novo PAC

Lula afirmou no mesmo vídeo que deve anunciar no final de maio uma nova política de investimentos em infraestrutura similar ao antigo PAC. A proposta deve contemplar investimentos diretos do governo, assim como concessões à iniciativa privada e parcerias público-privadas.

Desconhecimento de dados

O ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter conhecimento sobre a inserção de dados falsos no seu cadastro de vacinação no ConecteSUS durante o depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira. Apesar de não atribuir a responsabilidade da ação ao ex-ajudante Mauro Cid, ele afirmou que o tenente-coronel era responsável pela gestão do cadastro no aplicativo.

Não-vacinada

Quando questionado sobre a inserção dos dados falsos no cadastro de sua filha para entrada nos EUA, Bolsonaro afirmou que na ocasião ela tinha 12 anos e que acessou o país norte-americano se declarando como “não-vacinada”. Ele destacou ainda que ela possuía um laudo médico que permitia a ela não tomar a vacina.

Dinheiro em espécie

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, saiu em defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em relação aos recentes pagamentos e depósitos em dinheiro vivo relacionados a ela revelados pela PF. Ele afirmou que também realiza transações com dinheiro em espécie para o pagamento de contas, descrevendo a apuração como uma “bobagem”.

Cassação de mandato

O Tribunal Superior Eleitoral determinou por unanimidade a cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) nesta terça-feira. Ele foi acusado de cometer irregularidade ao pedir exoneração do cargo de procurador da República enquanto ainda respondia a processos disciplinares internos.

Feirão LGBTQIAP+

O governo estadual promove nesta quarta-feira no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, um feirão de serviços voltado ao atendimento da população LGBTQIAP+. Serão realizadas ações voltadas à inserção no mercado de trabalho, atendimento ao consumidor e coleta de demandas da comunidade.

Repasse de recursos

O governo estadual, ao lado do Tribunal de Justiça do RS, assinou um convênio junto à Santa Casa de Porto Alegre que determina o repasse de R$1,95 milhão em recursos à entidade. O valor, doado pelo TJRS, será destinado para a compra de materiais para os setores de UTI, oncologia, ambulatório e internação.

Data-base 2023

A comissão permanente de diálogo com o servidor de Porto Alegre deu início às negociações da data-base 2023 da categoria nesta terça-feira. A diretoria do Sindicato dos Municipários apresentou ao colegiado um panorama das principais demandas, as quais serão encaminhadas para análise do corpo técnico das secretarias municipais.

Crédito para mobilidade

Durante o cumprimento de agendas em Brasília pela FNP, o prefeito Sebastião Melo defendeu junto ao governo federal a abertura de uma linha de crédito sem juros pelo BNDES para o financiamento do transporte urbano no país. Ele afirma que o setor necessita de atendimento emergencial que somente será possível através da união entre os governos.

Orla de Ipanema

O prefeito Sebastião Melo participa nesta quarta-feira da entrega oficial da revitalização da Orla de Ipanema, na zona sul da Capital. A obra integra a repaginação do calçadão além da restauração da ciclovia na Avenida Guaíba.

Liberdade de crença

O vereador Thiago Albrecht (NOVO) lança nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Porto Alegre a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa e do Estado Laico. O grupo visa estimular o debate em relação à separação de religião e Estado, além de garantir o respeito à liberdade de crença através do poder público.

Cassação rejeitada

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul rejeitou nesta terça-feira o pedido de cassação do vereador Sandro Fantinel (sem partido), acusado de proferir falas preconceituosas em uma sessão na Casa em fevereiro. Os nove vereadores que se declararam contrários à medida, avaliaram que ele não feriu o decoro parlamentar ao realizar a declaração xenofóbica na tribuna.

Panorama Político

