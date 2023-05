Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

Governo gaúcho celebra os 102 anos do Palácio Piratini. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cúpula do G7

O presidente Lula embarcou nesta quarta-feira para Hiroshima, no Japão, onde participará da cúpula do G7 no final de semana. O encontro traz neste ano para debate a guerra na Ucrânia, as mudanças climáticas, o desarmamento nuclear e combate à desigualdade social, entre outras pautas globais.

Reuniões bilaterais

Durante a estadia no país asiático o presidente brasileiro terá encontros bilaterais com chefes de Estado da Indonésia, Índia e Japão. Há também a possibilidade de uma reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron.

Desaceleramento de rotina

Ao retornar do Japão, Lula deve reduzir o ritmo de viagens que vem realizando nos últimos tempos. Em função de uma dor frequente no quadril, ele deve desacelerar o ritmo intenso de agendas que vem cumprindo no país e no exterior.

Urgência do arcabouço

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a solicitação de urgência para a proposta da nova regra fiscal da União. A partir da definição, aprovada por 367 votos favoráveis, o projeto passa diretamente para votação no plenário da Casa.

CPI do MST

A CPI destinada a investigar invasões de terras por integrantes do MST foi instalada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. O deputado Coronel Zucco (Republicanos-RS) foi eleito para a presidência do colegiado e indicou o deputado Ricardo Salles (PL-SP) como relator da comissão.

CPI do MST II

Ao receber a indicação para a relatoria, Ricardo Salles afirmou que irá trabalhar com o máximo de imparcialidade, através de um trabalho estritamente técnico. Ele destacou que espera contar com o apoio de parlamentares favoráveis ao movimento para a execução da função.

Aprovação de reforma

O vice-presidente Geraldo Alckmin voltou a falar sobre a importância da aprovação da reforma tributária do governo federal ainda no primeiro ano de mandato. Ele afirma que apesar de não ser uma obra acabada e perfeita, a reforma deve ajudar na conquista de maior eficiência econômica, simplificação e ajuda nas exportações do país.

Próximo alvo

Pessoas próximas ao senador Sergio Moro (União-PR) afirmam que ele acredita ser o próximo alvo da Justiça Eleitoral, após a cassação do mandato do ex-deputado federal Deltan Dallagnol. A eleição do ex-juiz vem sendo questionada na Justiça Eleitoral do Paraná pelo PL, a partir de possíveis irregularidades apontadas em gastos de sua campanha.

Cadeira no TSE

O ministro Nunes Marques foi eleito nesta quarta-feira como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assume a cadeira anteriormente ocupada por Ricardo Lewandowski de forma simbólica, uma vez que já atuava na Corte como ministro substituto na vaga destinada a membros do STF.

102 anos do Palácio Piratini

O governo estadual promoveu nesta quarta-feira uma cerimônia em comemoração aos 102 anos do Palácio Piratini. Em celebração à data foi lançado o anuário “Palácio Piratini 100 anos” e aberta a exposição da pinacoteca do local, com obras restauradas.

Vigilância reforçada

A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou nesta quarta-feira um balanço das ações que vem tomando para a vigilância e prevenção da influenza aviária no território gaúcho. As ações voltadas à questão foram reforçadas após registros de casos da doença em aves silvestres no estado do Espírito Santo.

Aeroportos gaúchos

O governo estadual agendou para os dias 5 e 6 de junho as audiências públicas de apresentação do projeto de futuras concessões dos aeroportos Lauro Kortz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo. Os dois locais serão administrados pela iniciativa privada por um período de 30 anos, a partir de investimentos de R$85,4 milhões.

Lei Paulo Gustavo

A Secretaria Estadual da Cultura lançou nesta quarta-feira um processo de consulta pública para a reunião de sugestões da comunidade cultural voltadas à qualificação da Lei Paulo Gustavo. A oitiva visa identificar as principais dificuldades no setor e receber contribuições para a implementação do projeto.

Lojas do Mercado

Os comerciantes vencedores do processo licitatório de nove bancas e lojas no prédio do Mercado Público de Porto Alegre assinaram nesta quarta-feira, junto à prefeitura, os Termos de Permissão de Uso Oneroso para ocupação dos locais. Eles terão 90 dias para concluir sua instalação e dar início às atividades do negócio alocado.

Inovação em Govtech

O Gabinete de Inovação da Prefeitura de Porto Alegre lançou, em parceria com o SEBRAE-RS, o edital de chamada pública de 15 startups para o programa Acelera X – POA Inovadora. A seleção elegerá iniciativas de inovação aplicadas a produtos ou serviços na área de Govtech, com soluções para desafios na Capital.

Assistência à população de rua

A prefeitura de Porto Alegre realiza nesta quinta-feira uma reunião com representantes de diferentes esferas do poder público para tratar do fortalecimento da estratégia de assistência social da população de rua. No encontro serão reunidas sugestões de entidades atuantes na defesa e fiscalização de políticas sociais para aplicação no segmento.

Uso da internet

A Câmara Municipal de Porto Alegre deu início à discussão do projeto de lei que institui a Política Municipal de Conscientização e Orientação quanto ao Uso Adequado da Internet e de Redes Sociais nas escolas públicas. A iniciativa visa instruir jovens e familiares sobre o uso do ambiente online, assim como a prevenção aos perigos que ele gera acesso.

