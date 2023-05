Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 20 de maio de 2023

Reunião privada

A equipe do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, contatou o governo brasileiro para agendar uma reunião bilateral com o presidente Lula durante a cúpula do G7 no Japão. O ucraniano busca aproximação com o Brasil para ampliar o apoio no conflito contra a Rússia.

Convite australiano

O presidente Lula reuniu-se nesta sexta-feira em Hiroshima, no Japão, com o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese, para a discussão de relações comerciais entre os países, além de questões ambientais e temas ligados a direitos trabalhistas. Na ocasião, Lula foi convidado pelo premiê para assistir à Copa do Mundo de futebol feminino na Austrália em julho deste ano.

Carteira de identidade

O Ministério de Gestão e Inovação anunciou nesta sexta-feira a remoção do campo “sexo” e unificação do campo “nome” na carteira de identidade. A remoção dos itens, que foram acrescentados na gestão federal anterior, atende a um pedido do Ministério dos Direitos Humanos para tornar o documento mais inclusivo.

Responsabilidade acusada

A esposa do ex-ajudante de Bolsonaro, Mauro Cid, admitiu em depoimento à Polícia Federal que utilizou o certificado de vacinação falso apurado nas investigações da corporação. Ela confirmou ainda que o tenente-coronel foi o responsável por inserir os dados falsos no sistema do governo federal.

Desconhecimento

Gabriela Cid centrou suas declarações no depoimento unicamente às questões da investigação ligadas diretamente a ela. Durante a fala, ela destacou que não possuía conhecimento da alteração de outros documentos de vacinação além do próprio.

Vantagem eleitoral

O Tribunal de Contas da União está investigando uma série de supostas irregularidades na execução de um programa social da Petrobras em 2022. A iniciativa é suspeita de utilizar da doação de botijões de gás de cozinha e cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, de modo a obter vantagem eleitoral.

Combate à violência sexual

O governo federal anunciou nesta sexta-feira a criação de uma comissão intersetorial de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. O grupo deve articular ações e políticas relacionadas ao tema, integrando a revisão e atualização do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Apuração de denúncias

O Ministério da Justiça irá investigar mais de 1,5 mil denúncias de golpes envolvendo o nome do BNDES em 2022, encaminhadas pelo presidente do banco, Aloizio Mercadante. As queixas recolhidas pela ouvidoria da entidade apontam que estelionatários estariam utilizando do nome do órgão para a realização de golpes.

Perseguição à oposição

O senador Sérgio Moro (União-PR) tornou a comentar sobre a cassação do mandato do ex-deputado Deltan Dallagnol, mencionando uma suposta “perseguição à oposição” influenciada pelo governo federal. Ele destacou que apesar de respeitar a decisão do TSE, diverge da determinação, apontando uma interpretação errônea da Lei da Ficha Limpa.

Doação voluntária

O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta sexta-feira durante o Manual sobre Entrega Voluntária de crianças para adoção. O documento visa fornecer orientações para a tomada de decisões sobre o processo, além de auxiliar na garantia de direitos relacionada à questão.

Reforma tributária

O vice-governador Gabriel Souza participou nesta sexta-feira da reunião da Comissão da Reforma Tributária do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, realizada no Rio de Janeiro. Representando o RS, ele integrou a apresentação do colegiado a representantes da Câmara e do Executivo federal sobre a proposta relativa à temática que atualmente tramita no Congresso.

Preocupações do RS

Gabriel afirmou que o RS defende uma reforma tributária capaz de simplificar o atual sistema de impostos, mas ressaltou que a medida não pode prejudicar os entes subnacionais. Ele elencou ainda alguns pontos de preocupação do governo gaúcho relacionados ao contexto, como o modelo de governança do Conselho Federativo, o Fundo de Desenvolvimento Regional e a necessidade de um texto final para apreciação.

Incremento na produção

A Receita Estadual divulgou um novo levantamento dos indicadores econômico-tributários do setor produtivo gaúcho, que apontou avanços nas vendas da indústria, varejo e atacado no primeiro trimestre de 2023. O cenário positivo quebra um ciclo de tendência de queda que vinha sendo apresentado desde o segundo semestre do ano passado.

Arqueologia indígena

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente abriu nesta sexta-feira a exposição “Herança Arqueológica e Indígena do RS”. A mostra expõe uma série de objetos utilizados por caçadores e coletores que viveram no território gaúcho, buscando demonstrar as formas de adaptação do homem com as alterações do próprio meio ambiente.

Vistoria

O governador Eduardo Leite viajou nesta sexta-feira para Santa Maria do Herval, próximo da Serra Gaúcha, para vistoriar as obras de pavimentação da ERS-373. Na ocasião ele também visitou a 24ª Kartoffelfest, evento considerado um dos maiores festejos de cultura alemão no RS.

Nomeação para a Saúde

O prefeito Sebastião Melo anunciou nesta sexta-feira a nomeação do odontólogo Fernando Ritter como novo secretário de Saúde de Porto Alegre. Ele retorna ao cargo o qual ocupou há sete anos, deixando a diretoria de Vigilância em Saúde na qual atuava até o momento.

Festival Paralímpico

O parque Ramiro Souto, em Porto Alegre, sedia neste sábado a primeira edição do Festival Paralímpico Brasileiro de 2023, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro em parceria com a prefeitura. O festival é realizado simultaneamente em 120 locais no país, replicando a vivência de modalidades paralímpicas para crianças com e sem deficiência.

