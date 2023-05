Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cúpula Sul-Americana contará com a inédita presença do presidente da Venezuela. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cúpula sul-americana

O presidente Lula reunirá em Brasília, na próxima terça-feira, 11 presidentes de países sul-americanos para discutir e ampliar a integração regional. O chefe de Estado brasileiro busca a construção de um mecanismo de coordenação entre as nações, similar ao paralisado Unasul.

Presença inédita

O encontro contará com a inédita presença do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que deve chegar ao Brasil na segunda-feira. Antes do encontro geral, ele se reunirá de forma privada com o presidente Lula para uma discussão bilateral.

Ligação russa

O presidente Lula conversou nesta sexta-feira por telefone com Vladimir Putin, chefe de Estado da Rússia. Lula informou que não comparecerá ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo em junho e reiterou o seu posicionamento ao lado de outros países sobre a resolução pacífica do conflito russo com a Ucrânia.

Curto prazo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o programa de redução de preços de carros do governo federal será de curto prazo. Ele destacou que a proposta deve auxiliar fábricas automotivas em um momento economicamente complicado para o setor.

Transição ecológica

Haddad anunciou ainda que o governo federal deve iniciar a partir de agosto uma série de medidas para transição ecológica do setor brasileiro de transporte. Entre os pontos previstos está a modernização da frota de caminhões do país.

Declaração infeliz

A Procuradoria-Geral da República solicitou ao STF que recolha o depoimento do senador Magno Malta (PL-ES) sobre a declaração realizada por ele no Senado sobre o caso de racismo envolvendo o jogador Vinícius Júnior. O órgão afirma que “os fatos são graves e demandam apuração” e que a fala do parlamentar pode configurar crimes resultantes de preconceito ou discriminação.

Sede da COP-10

O governo federal anunciou nesta sexta-feira a indicação de Belém, capital do Pará, como sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima. O evento, previsto para 2025, irá reunir diferentes países para a discussão de ações para melhorar as condições climáticas.

Representação no Brasil

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira que o Telegram indique um novo representante oficial no Brasil, sob pena de suspensão dos serviços da plataforma no país. O cargo estava vago desde a saída do advogado Alan Thomaz no último dia 14.

Representação no Brasil II

Atendendo à solicitação, a plataforma indicou na noite de sexta-feira quatro advogados como representantes no país. A empresa está sendo investigada pela veiculação de uma campanha de desinformação sobre o PL das Fake News.

Investigação de perfis

Os advogados do senador Sérgio Moro (União-PR) solicitaram ao STF que a Polícia Federal investigue os perfis que editaram e divulgaram nas redes sociais um vídeo no qual ele fala sobre a compra de um habeas corpus com o ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes. O parlamentar está respondendo pelo crime de calúnia após a gravação viralizar na internet.

Convite à CPI

O deputado Rogério Correia (PT-MG) apresentou um requerimento nesta sexta-feira na CPI dos Atos Golpistas solicitando uma oitiva do colegiado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por se tratar de um convite e não de uma convocação, a presença de Bolsonaro na comissão é facultativa.

Afastamento suspenso

A Advocacia-Geral da União anunciou nesta sexta-feira a suspensão da decisão da Justiça do DF sobre o afastamento de Jorge Viana (PT-AC) da presidência da APEX Brasil. O desembargador Marcos de Sousa apontou a participação do ex-senador na Comissão de Relações Exteriores do Senado como comprovante de fluência em inglês, o tornando apto ao cargo.

Reforço na SUSEPE

A Superintendência dos Serviços Penitenciários do RS deu posse nesta sexta-feira a 382 novos servidores. Atuando em cargos de agentes e técnicos superiores penitenciários, os concursados deverão reforçar a efetivação da abertura de novas casas penitenciárias no Estado.

Financiamento internacional

O governo estadual deve assinar um contrato de financiamento de US$ 500 milhões até outubro deste ano junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. A transação, já aprovada pelo parlamento gaúcho, será destinada ao pagamento de precatórios.

Investimentos italianos

O prefeito Sebastião Melo foi recebido nesta sexta-feira em Roma pelo embaixador do Brasil na Itália, Hélio Vitor Ramos Filho. Ele entregou uma carta ao diplomata contendo oportunidades de negócios em Porto Alegre para empresários italianos.

Estreitamento de cultura

Melo dialogou também com o embaixador brasileiro sobre a realização de um maior intercâmbio cultural entre a capital gaúcha e o país europeu. A criação de uma rota de voo direta entre os locais também foi proposta pelo prefeito.

Áreas de risco

A prefeitura de Porto Alegre realizou uma força-tarefa entre secretarias nesta sexta-feira para a notificação de 26 famílias que vivem em um local de alto risco no bairro Partenon. A visita integra o conjunto de ações que a gestão municipal vem realizando para orientar moradores residentes nas 142 áreas de risco na Capital.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-97/

Panorama Político

2023-05-27