A Panvel vem intensificando as suas ações sociais a fim de contribuir no combate aos efeitos da pandemia de coronavírus na sociedade. Na semana passada, a empresa entregou 11,75 mil produtos infantis e 5 mil unidades de álcool em gel à Rede Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.

Correspondendo a mais de R$ 250 mil, os itens doados irão compor a produção de kits para gestantes em período pré-natal atendidas pelos postos de saúde da Capital gaúcha. A Translog transportadora realizou o transporte.

Na lista da entrega, estão fraldas descartáveis, lenços umedecidos, sabonetes, loção hidratante, hastes flexíveis, termômetros digital e frascos de álcool em gel. A partir desses produtos, os kits serão montados pelo próprio Banco de Alimentos e distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre através dos diversos postos espalhados pela cidade. A iniciativa irá beneficiar especialmente a mães de comunidades carentes que contam com o serviço público no acompanhamento de sua gestação.

“Além de contribuir no acolhimento destas gestantes, ações do tipo são fundamentais para o bem-estar de seus bebês. Ainda mais em períodos delicados como este que estamos atravessando por conta da pandemia. Precisamos ter a sensibilidade em promovermos o mínimo de condições para que estas crianças sejam bem recebidas e, assim, possam se formar bons cidadãos no futuro”, comentou o diretor-executivo de operações do Grupo Dimed, Roberto Coimbra.

A doação dos itens ocorreu na sede do Banco de Alimentos, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Estiveram presentes o presidente da instituição, Paulo Renê Bernhard, o gerente-executivo de Supply do Grupo Dimed, Diego Flores, e o gerente de Logística da Translog Transportadora, Cleison Marcolino.