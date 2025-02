Acontece Panvel Week oferece ofertas com até 60% de desconto nos produtos

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

Durante 3 a 9 de fevereiro, os clientes podem aproveitar descontos de até 60% Foto: Divulgação Uma das unidades fica na avenida Bento Gonçalves, 1.313, no bairro Partenon. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Panvel, rede de farmácias com filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, apresenta a chegada da edição de 2025 da Panvel Week, uma semana cheia de promoções especiais. Durante 3 a 9 de fevereiro, os clientes podem aproveitar descontos de até 60%. Esta é a oportunidade ideal para quem deseja abastecer a sua casa com produtos de qualidade e economizar em itens que completam a sua rotina de saúde, beleza, higiene pessoal, medicamentos e muito mais.

Os descontos estão disponíveis em todos os canais de venda da Panvel, incluindo lojas físicas, site, aplicativo e também pelo Alô Panvel. Esse é o momento em que os clientes podem aproveitar as promoções exclusivas e garantir produtos de qualidade com preços incríveis.

A Panvel Week 2025 oferece uma experiência de compras completa, com uma variedade de produtos que atendem às mais diversas necessidades dos consumidores.

