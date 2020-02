Celebridades Paolla Oliveira relembra com carinho de personagem Danny Bond e ressalta empoderamento feminino

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

A atriz Paolla Oliveira relembrou de uma das cenas que marcaram sua carreira, com a personagem Danny Bond, da minissérie “Felizes para Sempre”. Ela disse que não vê problemas em receber elogios sobre o seu corpo e que a mensagem da cena vai além do aspecto físico.

“Aquela cena não é a objetificação, não é a mulher se expondo de uma maneira ruim. É a mulher se impondo acima daquele cara, um deputado corrupto, e que todo mundo estava torcendo para que ele se desse mal”, disse a atriz.

De acordo com a atriz, o único problema seria se o seu trabalho fosse diminuído. “Eu não vejo problema em falar de beleza, que a cena é bonita, que o corpo estava bonito. Eu não vejo problema nisso, vejo quando o trabalho é diminuído”, exemplificou.

Paolla disse ainda que as mulheres tem o direito de se mostrarem do jeito que elas quiserem. “O mais legal: a mulher pode se mostrar do jeito que ela quiser. Se ela quiser se apresentar pelo seu corpo, está tudo bem. Se ela quiser se apresentar pelo seu intelecto, sua família, tudo junto. O mais legal é isso, quando a gente fala da modernidade, feminismo, desse discurso de direitos iguais: eu posso me mostrar da maneira que eu quiser”, afirmou Paolla.

A atriz revelou também que está aprendendo a lidar com as redes sociais e as manifestações do público, “acho que é um equilíbrio. Ainda estou encontrando”, contou.

