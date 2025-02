Mundo Papa apresenta nova melhora mas prognóstico ainda é reservado, diz o Vaticano

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Nesta quinta-feira, o pontífice foi submetido a tratamentos alternados de oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscara de oxigênio, disse o Vaticano Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A saúde do papa Francisco segue em uma trajetória de melhora, mas o pontífice ainda precisa fazer uso de oxigênio e precisará de “dias adicionais” de “estabilidade clínica” disse nesta quinta-feira (27) o Vaticano em um novo boletim.

Nesta quinta-feira, o pontífice foi submetido a tratamentos alternados de oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscara de oxigênio, disse ainda o Vaticano.

“As condições clínicas do Santo Padre também estão melhorando hoje. Hoje ele alternou oxigenoterapia de alto fluxo com ventimask (máscara de oxigênio). Dada a complexidade do quadro clínico, são necessários dias adicionais de estabilidade clínica para resolver o prognóstico”, diz o boletim divulgado pelo Vaticano.

O boletim desta quinta-feira aponta para uma trajetória de melhora gradual do estado de saúde pontífice. Pelo segundo dia consecutivo, os médicos não mencionaram, no comunicado diário, que o estado de saúde de Francisco é crítico, como vinha sendo apontado nos dias anteriores.

Na quarta-feira (26), o boletim médico mostrou que a insuficiência renal que o papa Francisco enfrentava nos últimos dias foi resolvida. O papa está internado há 14 dias para tratar de uma pneumonia bilateral. Ainda não há previsão de alta.

Ainda de acordo com o comunicado desta quinta, ele foi submetido a sessões de fisioterapia respiratória pela manhã e pela tarde nesta quinta.

“O Santo Padre dedicou a manhã à fisioterapia respiratória, alternando-a com repouso, enquanto à tarde, após mais uma sessão de fisioterapia, se reuniu em oração na capela do apartamento privado localizado no 10º andar, recebendo a Eucaristia; depois dedicou-se às atividades laborais”.

Mais cedo, o Vaticano havia dito que o pontífice teve uma boa noite de sono e que descansava durante a manhã. Também nesta quinta, o Vaticano disse que a audiência do Jubileu de 2025 foi cancelada por conta da internação de Francisco.

Segundo o comunicado, as condições clínicas do pontífice, que enfrenta uma dupla pneumonia e está internado há 13 dias, melhoraram. Ele foi submetido a exames de sangue e hematológicos, e também uma tomografia computadorizada de tórax.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/papa-apresenta-nova-melhora-mas-prognostico-ainda-e-reservado-diz-o-vaticano/

Papa apresenta nova melhora mas prognóstico ainda é reservado, diz o Vaticano

2025-02-27