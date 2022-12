Mundo Papa Bento XVI morre aos 95 anos; saiba como será o funeral

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A saúde de Joseph Ratzinger vinha se debilitando nos últimos anos. Foto: Reprodução A saúde de Joseph Ratzinger vinha se debilitando nos últimos anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Papa Emérito Bento XVI morreu neste sábado (31), aos 95 anos, após passar por uma piora repentina de saúde nos últimos dias.

“É com pesar que informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34min [final da madrugada no Brasil] no Mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano. Mais informações serão fornecidas o mais breve possível”, escreveu o perfil de notícias do Vaticano no Twitter.

A saúde de Joseph Ratzinger vinha se debilitando nos últimos anos. O Vaticano havia dito nesta sexta-feira (30) em um comunicado sua condição era grave, mas estável, com atenção médica constante. Desde a renúncia, em 10 de fevereiro de 2013, o teólogo alemão vivia em um pequeno mosteiro no Vaticano.

Funeral

Pela primeira vez na história milenar da Igreja Católica, um papa enterrará outro papa. O corpo de Bento XVI ficará exposto a partir de segunda-feira (2) na Basílica de São Pedro para receber o último adeus dos fiéis.

Poucos detalhes da cerimônia foram divulgados. Segundo especialistas em assuntos religiosos, como não existe um protocolo específico para a morte de um papa emérito, seu funeral deve ser muito semelhante ao de um papa que estava ativo. As principais diferenças é que não terá o “assento vago” ou a convocação de um conclave.

A partir de segunda-feira (2), o cadáver do pontífice permanecerá à vista de todos, sobre uma sóbria tapeçaria, com paramentos litúrgicos, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Pelas regras da Igreja Católica, o funeral de um papa precisa ocorrer entre 4 e 6 dias após a sua morte. A cerimônia já está marcada para o dia 5 de janeiro, na Praça de São Pedro.

Algumas horas antes de seu enterro, o corpo será colocado em um caixão coberto por outros dois: o exterior, feito em madeira de olmo; o do meio, de chumbo; e o interior, de madeira de cipreste.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo