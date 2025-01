Mundo Papa diz que rezará para que Deus conceda a Trump “sabedoria, força e proteção”

20 de janeiro de 2025

Francisco também voltou a fazer críticas à política anti-imigração de Trump

O papa Francisco enviou, nesta segunda-feira (20), uma mensagem ao novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O pontífice afirmou que rezará para que Deus conceda a Trump “sabedoria, força e proteção”.

“Espero que, sob sua liderança, o povo norte-americano prospere e sempre se esforce para construir uma sociedade mais justa, onde não haja espaço para ódio, discriminação ou exclusão”, disse o papa.

Francisco também voltou a fazer críticas à política anti-imigração de Trump. Ao ser questionado em um talk show italiano, na noite de domingo (19), sobre as promessas de deportações em massa, ele falou: “Se for verdade, isso será uma vergonha, porque fará com que os pobres coitados que não têm nada paguem a conta. Isso não vai dar certo. Não é assim que se resolvem as coisas”.

Frio

Washington amanheceu sob um frio de -4ºC nesta segunda. Tradicionalmente, parte da posse presidencial ocorre no lado oeste do Capitólio, ao ar livre, com espaço para o público acompanhar o evento nos gramados do National Mall, mas, por causa do frio, a cerimônia deste ano acontece dentro do Capitólio.

Além da posse em si, a capital dos EUA tem em seu calendário uma série de festas, recepções de gala e bailes como parte das comemorações pelo retorno de Trump à Casa Branca.

