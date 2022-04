Mundo Papa exibe bandeira da Ucrânia e critica a “impotência” da ONU diante da guerra

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Essa bandeira vem da guerra, justamente daquela cidade martirizada de Bucha", declarou o pontífice Foto: Reprodução/Twitter "Essa bandeira vem da guerra, justamente daquela cidade martirizada de Bucha", declarou o pontífice. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O papa Francisco exibiu uma bandeira da Ucrânia durante a audiência geral no Vaticano, nesta quarta-feira (06), e criticou a “impotência” da ONU (Organização das Nações Unidas) para resolver o conflito com a Rússia.

Segundo o pontífice, a bandeira ucraniana foi entregue a ele na terça-feira (05) e é proveniente de Bucha, cidade recém libertada nos arredores de Kiev e que foi palco de possíveis crimes de guerra durante a invasão russa.

“Essa bandeira vem da guerra, justamente daquela cidade martirizada de Bucha. E aqui também estão algumas crianças ucranianas. Vamos saudá-las e rezar junto com elas”, disse o papa no fim da audiência geral.

“Essas crianças tiveram de fugir para chegar a uma terra saudável. Esse é um dos frutos da guerra. Não as esqueçamos e não esqueçamos do povo ucraniano”, acrescentou, presenteando em seguida os refugiados com ovos de Páscoa.

Durante a audiência geral, o líder da Igreja Católica também disse que a lógica dominante na geopolítica mundial é a “das estratégias dos Estados mais poderosos para afirmar os próprios interesses, estendendo sua área de influência econômica, ideológica e militar”.

“Na atual guerra na Ucrânia, assistimos à impotência da Organização das Nações Unidas”, declarou Jorge Bergoglio. “As recentes notícias sobre a guerra na Ucrânia, ao invés de proporcionar alívio e esperança, comprovam novas atrocidades, como o massacre de Bucha. Crueldades cada vez mais horrendas, realizadas também contra civis, mulheres e crianças”, disse.

Situada nos arredores de Kiev, Bucha foi abandonada pelas forças russas no fim da semana passada. As autoridades ucranianas denunciaram a existência de corpos de civis jogados nas ruas, cadáveres com sinais de tortura e valas comuns com dezenas de mortos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo