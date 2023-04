Mundo Papa Francisco celebra missa de Páscoa no Vaticano e condena “obstáculos” para a paz mundial

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2023

Além de condenar a nova espiral de violência no Oriente Médio, Francisco também fez um novo apelo pela paz na Ucrânia.

O papa Francisco condenou neste domingo (9), os muitos “obstáculos” para a paz mundial e pediu que a comunidade internacional trabalhe “pelo fim do conflito” durante sua mensagem de Páscoa. Segundo o Vaticano, cerca de 100 mil pessoas se reuniram nas proximidades da Praça de São Pedro para receber a bênção Urbi et Orbi do pontífice após a missa.

“Neste dia, confiamos a ti, Senhor, a cidade de Jerusalém, primeira testemunha da tua ressurreição. Expresso a minha profunda preocupação pelos ataques dos últimos dias, que ameaçam o desejado clima de confiança e respeito recíproco, necessário para retomar o diálogo entre israelenses e palestinos, para que a paz reine na Cidade Santa e em toda a região”, disse Francisco.

Além de condenar a nova espiral de violência no Oriente Médio, Francisco também fez um novo apelo pela paz na Ucrânia, pedindo “luz” sobre o povo russo e rogando à comunidade internacional que trabalhe “pelo fim do conflito”. “Ajude o amado povo ucraniano no caminho até a paz e infunda a luz da Páscoa sobre o povo russo. Conforte os feridos e aqueles que perderam seus entes queridos na guerra e permita que os prisioneiros possam voltar sãos e salvos para suas famílias”, disse.

“Abra os corações de toda a comunidade internacional para trabalhar pelo fim desta guerra e de todos os conflitos que mancham o mundo de sangue”, declarou Francisco. As declarações do Papa foram pronunciadas após a violenta intervenção da polícia israelense na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, na última quarta-feira (5).

O pontífice pediu à comunidade internacional para “acabar com esta guerra e todos os conflitos que ensanguentam o mundo”. Francisco citou quase 20 países, incluindo Síria e Turquia, que em fevereiro sofreram terremotos devastadores que mataram mais de 56 mil pessoas.

