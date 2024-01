Mundo Papa Francisco faz novo apelo contra guerras

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Ele mencionou o conflito entre israelenses e palestinos em andamento e o bombardeio de civis na “martirizada Ucrânia”. Foto: Divulgação Ele mencionou o conflito entre israelenses e palestinos em andamento e o bombardeio de civis na “martirizada Ucrânia”. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O papa Francisco fez, nesta quarta-feira (24), um novo apelo contra todas as guerras ao relembrar o horror da matança em massa de judeus e outras vítimas dos nazistas antes do Dia da Memória do Holocausto, no sábado (27).

“A memória e a condenação desse horrível extermínio de milhões de pessoas… podem ajudar todos a não esquecer que a lógica do ódio e da violência nunca pode ser justificada”, disse ele durante sua audiência semanal de quarta-feira.

“Não vamos nos cansar de orar pela paz, pelo fim dos conflitos, pelo fim das armas, pelo alívio das populações exaustas”, acrescentou Francisco.

O líder dos mais de 1,35 bilhão de católicos romanos do mundo mencionou o conflito entre israelenses e palestinos em andamento e o bombardeio de civis na “martirizada Ucrânia”.

Ele repetiu sua afirmação de que “a guerra é sempre uma derrota” na qual “os únicos vencedores, por assim dizer, são os fabricantes de armas”.

2024-01-24