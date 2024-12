Mundo Papa Francisco revela que foi alvo de tentativa de atentado em 2021

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Plano de ataque bomba suicida foi informado ao papa durante visita ao Iraque, a primeira de um líder católico ao país Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O papa Francisco revelou ter sido alvo de uma tentativa de atentado suicida durante sua visita ao Iraque em 2021, a primeira viagem de um pontífice católico ao país e provavelmente a viagem internacional mais arriscada de seus 11 anos de papado.

Em um trecho publicado nesta terça-feira (17) de uma autobiografia que ainda será lançada, Francisco disse que foi informado pela polícia após aterrissar em Bagdá, em março de 2021, que pelo menos dois homens-bomba conhecidos estavam mirando um dos eventos planejados para ele.

“Uma mulher carregada de explosivos, uma jovem kamikaze, estava a caminho de Mossul para se explodir durante a visita papal. E uma van também havia partido em alta velocidade com a mesma intenção”, escreveu o pontífice, segundo trecho do livro publicado no jornal italiano “Corriere della Sera”.

A visita de Francisco à cidade de Mossul foi um momento chave durante sua viagem ao Iraque. A segunda maior cidade do país esteve sob controle do Estado Islâmico de 2014 a 2017. O papa visitou as ruínas de quatro igrejas destruídas e fez um apelo pela paz.

No trecho publicado na terça, Francisco disse que o Vaticano foi informado sobre a tentativa de assassinato pela inteligência britânica. O papa relatou que perguntou a um oficial de segurança no dia seguinte o que havia acontecido com os potenciais agressores. “O comandante respondeu de forma sucinta: ‘Eles não existem mais’. A polícia iraquiana os interceptou e os explodiu”, escreveu Francisco.

Durante a viagem, o Vaticano forneceu poucos detalhes sobre as preparações de segurança para o papa. Muitos dos eventos, que ocorreram em meio à flexibilização inicial da pandemia de Covid-19, eram abertos apenas a um número limitado de pessoas.

Sabe-se que o Iraque mobilizou milhares de agentes de segurança adicionais para proteger Francisco. O Vaticano não respondeu a um pedido feito pela Reuters por mais detalhes sobre os novos comentários do papa. A nova autobiografia de Francisco, intitulada “Esperança”, será publicada em 14 de janeiro. O papa já havia lançado um livro de memórias em março deste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/papa-francisco-revela-que-foi-alvo-de-tentativa-de-atentado-em-2021/

Papa Francisco revela que foi alvo de tentativa de atentado em 2021

2024-12-17