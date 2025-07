Mundo Papa Leão XIV recebe representante da Igreja Ortodoxa Russa e discute guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Leão XIV tem feito constantes apelos pela paz em zonas de guerra. Foto: Vatican Media Leão XIV tem feito constantes apelos pela paz em zonas de guerra. (Foto: Vatican Media) Foto: Vatican Media

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Papa Leão XIV se reuniu neste sábado (26) com o metropolita Anthony, o segundo maior representante da Igreja Ortodoxa Russa, em uma tentativa de retomar o diálogo entre as igrejas, abalado desde o início da invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022.

A audiência ocorreu pela manhã no Vaticano. Além de Anthony, que é chefe do Departamento de Relações Externas do Patriarcado de Moscou, outros cinco clérigos de alto escalão da igreja participaram do encontro.

Segundo nota da Igreja Ortodoxa Russa, a reunião abordou “diversos temas relacionados ao diálogo entre ortodoxos e católicos, além dos conflitos em andamento no mundo, incluindo os da Ucrânia e do Oriente Médio”.

Desde que assumiu o pontificado, em maio deste ano, Leão XIV tem feito constantes apelos pela paz em zonas de guerra. No início de julho, durante encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o Papa chegou a oferecer o Vaticano como sede para eventuais negociações de paz entre Rússia e Ucrânia.

No entanto, autoridades russas minimizaram a proposta, alegando que o Vaticano está localizado na Itália, país-membro da Otan e aliado da Ucrânia, o que, na visão do Kremlin, comprometeria a neutralidade do local.

As autoridades russas, no entanto, disseram que não encaram o Vaticano como um local sério para as conversações porque ele é cercado pela Itália, membro da Otan, que tem apoiado a Ucrânia.

A visita da delegação russa também serviu para transmitir os cumprimentos do patriarca Kirill, líder máximo da Igreja Ortodoxa Russa, ao novo papa. Kirill é conhecido por seu apoio declarado à guerra, o que provocou forte distanciamento entre as igrejas cristãs desde 2022.

De acordo com o comunicado da Igreja Ortodoxa, o Papa Leão XIV agradeceu os votos recebidos e ressaltou a importância de manter e desenvolver as relações com o Patriarcado de Moscou.

“O papa Leão 14 expressou sua gratidão a sua santidade, o patriarca Kirill, por seus bons votos e observou a importância de desenvolver relações com a Igreja Ortodoxa Russa”, acrescentou.

A audiência marca um raro contato de alto nível entre o Vaticano e a liderança ortodoxa russa desde o início da guerra e pode representar uma tentativa de reaproximação diplomática em um cenário global cada vez mais polarizado.

O papa Leão XIV tomou posse em maio após a morte de Francisco, seu antecessor. Ao ser eleito papa, o líder da Igreja Católica também assumiu o cargo de bispo da cidade de Roma e cuida da Basílica de São João de Latrão considerada a primeira do mundo e também, segundo a tradição, “Mater et caput omnium ecclesiarum”, do latim, “Mãe de todas as Igrejas do mundo”.

A igreja é a sede do bispo de Roma. Norte-americano, Robert Francis Prevost tem 69 anos, é agostiniano, considerado progressista e próximo de Francisco. Prevost é o primeiro papa da história da Igreja Católica nascido nos Estados Unidos — um país de maioria protestante. Ele já criticou políticas do governo de Donald Trump.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/papa-leao-xiv-recebe-representante-da-igreja-ortodoxa-russa-e-discute-guerra-na-ucrania/

Papa Leão XIV recebe representante da Igreja Ortodoxa Russa e discute guerra na Ucrânia

2025-07-26